Иран разгромлен, но война не закончена, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел поражение в военном плане, однако не подтвердил завершение боевых действий.
Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала Full Measure with Sharyl Attkisson, цитирует Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, Иран потерял значительную часть военного потенциала, включая флот, авиацию и системы противовоздушной обороны. Он также отметил, что стране понадобились бы десятилетия для восстановления.
В то же время американский президент подчеркнул, что США не заявляли о полном завершении операций и оставляют за собой возможность дальнейших ударов.
Трамп о положении Ирана и возможных действиях США
Во время интервью журналистка спросила, можно ли считать боевые действия завершенными или приостановленными. Трамп ответил, что Иран "разгромлен в военном плане", но это не означает полного завершения конфликта.
"Нет, я этого не говорил. Я сказал, что они разгромлены, но это не означает, что с ними покончено. Мы могли бы продолжать боевые действия еще некоторое время и уничтожить другие цели", - заявил Трамп.
Он также добавил, что США продолжают наблюдение за иранскими ядерными объектами и не исключают дальнейших действий в случае необходимости.
- Ранее сообщалось, что Тегеран передал Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию. Детали документа официально не раскрываются.
