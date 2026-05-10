Новости
Иран разгромлен, но война не закончена, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел поражение в военном плане, однако не подтвердил завершение боевых действий.

Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала Full Measure with Sharyl Attkisson, цитирует Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, Иран потерял значительную часть военного потенциала, включая флот, авиацию и системы противовоздушной обороны. Он также отметил, что стране понадобились бы десятилетия для восстановления.

В то же время американский президент подчеркнул, что США не заявляли о полном завершении операций и оставляют за собой возможность дальнейших ударов.

Трамп о положении Ирана и возможных действиях США

Во время интервью журналистка спросила, можно ли считать боевые действия завершенными или приостановленными. Трамп ответил, что Иран "разгромлен в военном плане", но это не означает полного завершения конфликта.

"Нет, я этого не говорил. Я сказал, что они разгромлены, но это не означает, что с ними покончено. Мы могли бы продолжать боевые действия еще некоторое время и уничтожить другие цели", - заявил Трамп.

Он также добавил, что США продолжают наблюдение за иранскими ядерными объектами и не исключают дальнейших действий в случае необходимости.

  • Ранее сообщалось, что Тегеран передал Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию. Детали документа официально не раскрываются.

+6
Якщо "Іран розгромлений, але війна не завершена, - Трамп" - то з ким же ти воюєш? І, головне - де? Може з мембарцями чи з якоюсь Зінкою з сусідньої підворотні?
10.05.2026 22:22 Ответить
+6
Це нагадує паралелі рашки, типо ось ось зсу будуть розгромлені..
10.05.2026 22:23 Ответить
+4
Таргани в голові трампа перебрали керування на себе
10.05.2026 22:22 Ответить
10.05.2026 22:22 Ответить
10.05.2026 22:23 Ответить
10.05.2026 22:22 Ответить
10.05.2026 22:23 Ответить
Він все копіює з путлера. Ось тільки для путлера і рф війна - втрати. А для Трампа і США - доходи.
10.05.2026 22:23 Ответить
Геббельс: "Форсування Рейн викликало на Нью- Йоркській біржі падіння курс на мільйард доларів... Доказ того, що євреї, які за цим стоять, зацікавлені лише в тому, щоб війна затягнулася якнайдовше".
10.05.2026 22:34 Ответить
Щось якось дивно
10.05.2026 22:26 Ответить
Донні, то ти переміг чи ні? Бо я вже шось заплутався.
10.05.2026 22:27 Ответить
Іран розгромлений...Водночас американський президент підкреслив, що США не заявляли про повне завершення операцій і залишають за собою можливість подальших ударів. "маразматик" збирається розгромлювати ,розгромлене...
10.05.2026 22:27 Ответить
Геббельс: "Усе, що говорить фюрер, вірно."
10.05.2026 22:28 Ответить
рудий бордельний півень казковий довбо@об! не був би він президентом США, про це писали б не лише на стінах сортирів, а на сторінках впливових ЗМІ у світі.
10.05.2026 22:28 Ответить
Перегони за звання найтупішого паяца світу триває. Трамп намагається скоротити відстань. Але, я впевнений, молодість переможе. Вболіваємо за наших!
10.05.2026 22:28 Ответить
Іран розгромлений. Але його ще треба перерозгромити.
10.05.2026 22:35 Ответить
бла бла входе та виходе чудово виходить старий брехунець
10.05.2026 22:39 Ответить
Давай, дурко, воюй до осені. А там вибори, і тобі твої ж реднекі не пробачать цін на пальне. Підеш на дно.
10.05.2026 22:42 Ответить
Так Трамп оголосив про завершення війни перемогою. Війна завершена, але Іран не розгромлений.
10.05.2026 22:52 Ответить
Завтра він забуде про це.
10.05.2026 22:53 Ответить
10.05.2026 22:57 Ответить
Все більше поставок комплектуючих для безпілотників з Росії в Іран проходять через Каспійське море, оскільки там США не можуть перехоплювати судна.
Про це в неділю, 10 травня, повідомляє газета The New York Times із посиланням на джерела в уряді США.
10.05.2026 23:04 Ответить
Каспійське море - сліпа зона для американських військових, оскільки доступ до нього мають лише РФ, Іран, Азербайджан, Казахстан і Туркменістан.
Тому США не можуть перехоплювати або блокувати судна, які перевозять комплектуючі для безпілотників.
10.05.2026 23:06 Ответить
Щоправда, для ізраїльських "махновців" - це не проблема.
10.05.2026 23:08 Ответить
Це вже просто якийсь день бабака - кожного дня те саме: вранці заява, що Іран і його армія, флот і авіація повністю знищені, і там одна вижжена пустеля і більше нічого, і повна перемога, а ввечері що Іран розгромлений, але війна продовжується… Наступного ранку все по-новому колу те саме…
10.05.2026 23:23 Ответить
Вот такой пердимонокль. Да. Бывает.
10.05.2026 23:26 Ответить
🤡🤡🤡🤡
10.05.2026 23:29 Ответить
Іран за три дні!!!
10.05.2026 23:46 Ответить
Іран розгромлено, але не до кінця
Війну закінчено, та краю їй немає
І знову пісню гарну і нову
Як завжди Трамп по новій починає ...
11.05.2026 00:00 Ответить
перемогла ... дружба..
і ті, хто на ній нажився...
11.05.2026 00:26 Ответить
Було б смішно, якби не було так сумно страшно.
11.05.2026 00:46 Ответить
🤣🤣🤣🤣
Потужне Ї§анько...
Просто у них нема карт, нема пейджерів..
Тому й не знають, що вони програли..
11.05.2026 00:56 Ответить
 
 