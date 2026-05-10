Иран разгромлен, но война не закончена, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел поражение в военном плане, однако не подтвердил завершение боевых действий.

Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала Full Measure with Sharyl Attkisson, цитирует Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, Иран потерял значительную часть военного потенциала, включая флот, авиацию и системы противовоздушной обороны. Он также отметил, что стране понадобились бы десятилетия для восстановления.

В то же время американский президент подчеркнул, что США не заявляли о полном завершении операций и оставляют за собой возможность дальнейших ударов.

Трамп о положении Ирана и возможных действиях США

Во время интервью журналистка спросила, можно ли считать боевые действия завершенными или приостановленными. Трамп ответил, что Иран "разгромлен в военном плане", но это не означает полного завершения конфликта.

"Нет, я этого не говорил. Я сказал, что они разгромлены, но это не означает, что с ними покончено. Мы могли бы продолжать боевые действия еще некоторое время и уничтожить другие цели", - заявил Трамп.

Он также добавил, что США продолжают наблюдение за иранскими ядерными объектами и не исключают дальнейших действий в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что Тегеран передал Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию. Детали документа официально не раскрываются.

