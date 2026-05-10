Іран розгромлений, але війна не завершена, - Трамп

Дональд Трамп про війну в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран у військовому плані зазнав поразки, однак не підтвердив завершення бойових дій.

Про це він сказав в інтерв’ю для YouTube-каналу Full Measure with Sharyl Attkisson, цитує Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, Іран втратив значну частину військового потенціалу, включно з флотом, авіацією та системами протиповітряної оборони. Він також зазначив, що країна потребувала б десятиліть для відновлення.

Водночас американський президент підкреслив, що США не заявляли про повне завершення операцій і залишають за собою можливість подальших ударів.

Трамп про стан Ірану та можливі дії США

Під час інтерв’ю журналістка запитала, чи можна вважати бойові дії завершеними або призупиненими. Трамп відповів, що Іран "розгромлений у військовому плані", але це не означає повного завершення конфлікту.

"Ні, цього не говорив. Я сказав, що вони розгромлені, але це не означає, що з ними покінчено. Ми могли б продовжувати бойові дії ще деякий час і знищити інші цілі", — заявив Трамп.

Він також додав, що США продовжують спостереження за іранськими ядерними об’єктами та не виключають подальших дій у разі необхідності.

  • Раніше повідомлялося, що Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання. Деталі документа офіційно не розкриваються.

Якщо "Іран розгромлений, але війна не завершена, - Трамп" - то з ким же ти воюєш? І, головне - де? Може з мембарцями чи з якоюсь Зінкою з сусідньої підворотні?
10.05.2026 22:22 Відповісти
Таргани в голові трампа перебрали керування на себе
10.05.2026 22:22 Відповісти
Це нагадує паралелі рашки, типо ось ось зсу будуть розгромлені..
10.05.2026 22:23 Відповісти
Найбільші таргани в голові Трампа це сіоніст Натаньху в компанії хабадівців Кушнера і Віткофа...
11.05.2026 06:41 Відповісти
10.05.2026 22:23 Відповісти
Він все копіює з путлера. Ось тільки для путлера і рф війна - втрати. А для Трампа і США - доходи.
10.05.2026 22:23 Відповісти
Щось якось дивно
10.05.2026 22:26 Відповісти
Донні, то ти переміг чи ні? Бо я вже шось заплутався.
10.05.2026 22:27 Відповісти
Доні завжди всіх перемагає.
11.05.2026 09:08 Відповісти
Іран розгромлений...Водночас американський президент підкреслив, що США не заявляли про повне завершення операцій і залишають за собою можливість подальших ударів. "маразматик" збирається розгромлювати ,розгромлене...
10.05.2026 22:27 Відповісти
рудий бордельний півень казковий довбо@об! не був би він президентом США, про це писали б не лише на стінах сортирів, а на сторінках впливових ЗМІ у світі.
10.05.2026 22:28 Відповісти
Перегони за звання найтупішого паяца світу триває. Трамп намагається скоротити відстань. Але, я впевнений, молодість переможе. Вболіваємо за наших!
10.05.2026 22:28 Відповісти
Іран розгромлений. Але його ще треба перерозгромити.
10.05.2026 22:35 Відповісти
бла бла входе та виходе чудово виходить старий брехунець
10.05.2026 22:39 Відповісти
Давай, дурко, воюй до осені. А там вибори, і тобі твої ж реднекі не пробачать цін на пальне. Підеш на дно.
10.05.2026 22:42 Відповісти
Так Трамп оголосив про завершення війни перемогою. Війна завершена, але Іран не розгромлений.
10.05.2026 22:52 Відповісти
Завтра він забуде про це.
10.05.2026 22:53 Відповісти
10.05.2026 22:57 Відповісти
Все більше поставок комплектуючих для безпілотників з Росії в Іран проходять через Каспійське море, оскільки там США не можуть перехоплювати судна.
Про це в неділю, 10 травня, повідомляє газета The New York Times із посиланням на джерела в уряді США.
10.05.2026 23:04 Відповісти
Каспійське море - сліпа зона для американських військових, оскільки доступ до нього мають лише РФ, Іран, Азербайджан, Казахстан і Туркменістан.
Тому США не можуть перехоплювати або блокувати судна, які перевозять комплектуючі для безпілотників.
10.05.2026 23:06 Відповісти
Щоправда, для ізраїльських "махновців" - це не проблема.
10.05.2026 23:08 Відповісти
Це вже просто якийсь день бабака - кожного дня те саме: вранці заява, що Іран і його армія, флот і авіація повністю знищені, і там одна вижжена пустеля і більше нічого, і повна перемога, а ввечері що Іран розгромлений, але війна продовжується… Наступного ранку все по-новому колу те саме…
10.05.2026 23:23 Відповісти
Вот такой пердимонокль. Да. Бывает.
10.05.2026 23:26 Відповісти
🤡🤡🤡🤡
10.05.2026 23:29 Відповісти
Іран за три дні!!!
10.05.2026 23:46 Відповісти
Іран розгромлено, але не до кінця
Війну закінчено, та краю їй немає
І знову пісню гарну і нову
Як завжди Трамп по новій починає ...
11.05.2026 00:00 Відповісти
перемогла ... дружба..
і ті, хто на ній нажився...
11.05.2026 00:26 Відповісти
Було б смішно, якби не було так сумно страшно.
11.05.2026 00:46 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
Потужне Ї§анько...
Просто у них нема карт, нема пейджерів..
Тому й не знають, що вони програли..
11.05.2026 00:56 Відповісти
Я казав, що ми перемогли, але я не казав, що вони переможені.
11.05.2026 08:13 Відповісти
Було би смішно, але ця амеба створює у світі "нову реальність" .
11.05.2026 09:10 Відповісти
Так і США розгромлені але війна не завершена.
11.05.2026 09:40 Відповісти
Волинь, брата жонка, повар вона від Бога...
школи, дитячі садки дитяткам на поїсти.
стала дибом - та з якого *** я повинна тим красномордим
даунбасяцям-переселелянцям пожрати варити як вони нас вбивають?
з 14 червня кидаю все це...
Вітя нехай з контузією і пораненням з тією сволотою розбирається...
11.05.2026 09:48 Відповісти
 
 