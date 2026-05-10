Іран розгромлений, але війна не завершена, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран у військовому плані зазнав поразки, однак не підтвердив завершення бойових дій.
Про це він сказав в інтерв’ю для YouTube-каналу Full Measure with Sharyl Attkisson, цитує Цензор.НЕТ.
За словами Трампа, Іран втратив значну частину військового потенціалу, включно з флотом, авіацією та системами протиповітряної оборони. Він також зазначив, що країна потребувала б десятиліть для відновлення.
Водночас американський президент підкреслив, що США не заявляли про повне завершення операцій і залишають за собою можливість подальших ударів.
Трамп про стан Ірану та можливі дії США
Під час інтерв’ю журналістка запитала, чи можна вважати бойові дії завершеними або призупиненими. Трамп відповів, що Іран "розгромлений у військовому плані", але це не означає повного завершення конфлікту.
"Ні, цього не говорив. Я сказав, що вони розгромлені, але це не означає, що з ними покінчено. Ми могли б продовжувати бойові дії ще деякий час і знищити інші цілі", — заявив Трамп.
Він також додав, що США продовжують спостереження за іранськими ядерними об’єктами та не виключають подальших дій у разі необхідності.
- Раніше повідомлялося, що Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання. Деталі документа офіційно не розкриваються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про це в неділю, 10 травня, повідомляє газета The New York Times із посиланням на джерела в уряді США.
Тому США не можуть перехоплювати або блокувати судна, які перевозять комплектуючі для безпілотників.
Війну закінчено, та краю їй немає
І знову пісню гарну і нову
Як завжди Трамп по новій починає ...
і ті, хто на ній нажився...
сумнострашно.
Потужне Ї§анько...
Просто у них нема карт, нема пейджерів..
Тому й не знають, що вони програли..
школи, дитячі садки дитяткам на поїсти.
стала дибом - та з якого *** я повинна тим красномордим
даунбасяцям-переселелянцям пожрати варити як вони нас вбивають?
з 14 червня кидаю все це...
Вітя нехай з контузією і пораненням з тією сволотою розбирається...