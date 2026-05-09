Трамп зробив заяву щодо війни в Україні: США можуть відправити делегацію до РФ
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність відправити американську делегацію до Москви задля переговорів про припинення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.
Під час спілкування главу Білого дому запитали, чи готовий він направити переговорників до РФ для обговорення потенційного мирного врегулювання.
У відповідь Трамп зазначив, що допускає можливість направлення американських представників до Росії для переговорів щодо припинення війни проти України.
Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася", - наголосив американський президент.
Деталей поки немає
Водночас Трамп не уточнив, кого саме може делегувати Вашингтон, у якому форматі можуть проходити переговори та чи йдеться про прямі контакти з Кремлем.
Американський лідер окремо підкреслив високий рівень втрат у війні.
"Я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між Росією та Україною, де минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів, і це в середньому 25–30 000 солдатів на місяць", – заявив Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.unian.net/world/rossiya-i-ssha-pytayutsya-ottorgnut-u-kanady-ee-samuyu-bogatuyu-provinciyu-bbc-13377021.html - в унісон працюють союзнички.
Ми повинні бути реалістами. путін ніколи не хотів миру. Як ніколи не допускав навіть припинення вогню. Але у нас повинен бути головний інструмент для здобуття миру. І це не мирні перемовини. В етері телеканалу «Прямий» відреагував на заяву росіян про небажання брати участь у наступному раунді мирних перемовин.
Нашим ключовим аргументом для закінчення війни мають бути Збройні Сили України. А саме їхня сила, технологічність, укомплектованість та забезпечення. Тому надзвичайно важливо. Що у парламенті була підтримана моя ініціатива, щоб усі військові податки спрямовувались на забезпечення армії. Це дасть можливість забезпечити належне фінансування та технологічну перевагу Збройних Сил.
Це і буде найсильнішою мотивацією для путіна завершити війну. Нам не потрібно буде вмовляти ані ушакова, ані лаврова, ані піскова повернутись за стіл перемовин. У них просто не буде іншого виходу. А у випадку відкидання росією пропозицій України та наших партнерів, ми повинні мати ретельно підготовлений «план Б» із посиленими санкціями та тиском на росію. Тоді нас не цікавитиме бажання ворога продовжувати вести перемовини.
Наша позиція на мирних переговорах повинна базуватись на безумовному та всеохоплюючому припиненні вогню. Ми не повинні обговорювати які таємні фантазії росіян у вигляді так званих 28 пунктів.
Спочатку припинити вогонь, припинити бойові дії, припинити вбивати українців та обстрілювати мирні міста. Лише після цього ми сідаємо за стіл перемовин і ретельно обговорюємо безпекові гарантії, залучення миротворчих місій та інші необхідні умови, щоб не допустити ескалацію війн знову. Ці речі обговорюються тоді, коли припиняються бойові дії.
Вірю, що у світу вистачить розуму, бажання та єдності, щоб припинити війну. Але для цього нам необхідно три складові - трансатлантична єдність, єдність всередині Європейського Союзу та єдність всередині українського суспільства.