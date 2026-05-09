Трамп зробив заяву щодо війни в Україні: США можуть відправити делегацію до РФ

Трамп готовий відправити переговорників до РФ для завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність відправити американську делегацію до Москви задля переговорів про припинення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.

Під час спілкування главу Білого дому запитали, чи готовий він направити переговорників до РФ для обговорення потенційного мирного врегулювання.

У відповідь Трамп зазначив, що допускає можливість направлення американських представників до Росії для переговорів щодо припинення війни проти України.

Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася", - наголосив американський президент.

Деталей поки немає

Водночас Трамп не уточнив, кого саме може делегувати Вашингтон, у якому форматі можуть проходити переговори та чи йдеться про прямі контакти з Кремлем.

Американський лідер окремо підкреслив високий рівень втрат у війні.

"Я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між Росією та Україною, де минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів, і це в середньому 25–30 000 солдатів на місяць", – заявив Трамп.

Топ коментарі
Оце і все, на що тебе вистачає. Псевдоперемир'я на кілька днів і обмін полоненими. Думав, що відріжеш допомогу Україні і вона здасться? Оце й був твій план? За 24 години покласти край війні?
09.05.2026 13:29 Відповісти
Американцям знов захотілося нахаляву побухати, поюзати фсб-шних ****** і покрасуватись перед камерами з розповідями що "все майже погоджено але ще не все" ... ну і якісь фінансові ніштяки від ***** Трампу передати. Коротше кажучи буде ще одне бла-бла-бла ні про що 🤔
09.05.2026 13:33 Відповісти
Вітькофа с зятьком 😁🤡🤷
09.05.2026 13:28 Відповісти
09.05.2026 13:28 Відповісти
за інструкціями.
09.05.2026 23:32 Відповісти
Діду, облиште ви всі ці ваші ***@ські жарти
09.05.2026 13:29 Відповісти
09.05.2026 13:29 Відповісти
09.05.2026 13:33 Відповісти
Не вгадав, там ширші плани і стратегічні - Россия и США пытаются отторгнуть у Канады её самую богатую провинцию, - BBC
https://www.unian.net/world/rossiya-i-ssha-pytayutsya-ottorgnut-u-kanady-ee-samuyu-bogatuyu-provinciyu-bbc-13377021.html - в унісон працюють союзнички.
10.05.2026 00:18 Відповісти
Наша пєсня хороша - начінай сначала
09.05.2026 13:35 Відповісти
Знову рієлторів відправить.
09.05.2026 13:44 Відповісти
Він майже повністю вичерпав варіанти тиску на Україну. Сподіваюсь, тепер він може спробувати тиснути на раїсю.
09.05.2026 13:44 Відповісти
Старий довбодятел, як ти вже заї...ав своїми "перфоменсами", займайся краще Іраном та внутрішпьою політикою США, ми тут якось без тебе розберемося.
09.05.2026 13:49 Відповісти
"Якщо людина набуває репутацію пустопорожнього базікала, вона може, з таким же успіхом, і оніміть - тому що люди не слухають, що носить вітер..." (Хайнлайн. "Громадянин Галактики").
09.05.2026 13:52 Відповісти
Ну що я казав, чекаємо чергового тиску на Україну і зняття санкцій з Сосії. Зараз Тромб щоб хоча б щось показати буде хапатися за кожну волосинку яку йому кине Ху'йло. В тому числі повна заборона на постачання Україні зброї. Лопатами далі воювати будете придурки
09.05.2026 14:08 Відповісти
А он что-то поставляет, нам поставляет Европа и Канада.
09.05.2026 14:27 Відповісти
Поставляет но уже за европейские деньги.На днях была новость здесь что сша выписали Украине 1000 с гаком планирующих авиабомб типа российских кабов но ихних за пару сотен миллионов долларов которые заплатит Европа
09.05.2026 15:39 Відповісти
Агов, кончений фсб-шний придурок, за тобою парашут(закреслено) обісрані московитські порткі волочаться😁
09.05.2026 15:31 Відповісти
Як там - в старого дядьки Трампа є карти? Що він може запропонувати фюреру?
09.05.2026 14:12 Відповісти
Тріпло,***
09.05.2026 15:16 Відповісти
Куме, не тратьте сили, спускайтеся на дно (хоч з вашого дніща треба вспливати до дна)
09.05.2026 15:28 Відповісти
Гучніш ьза все тут закричав "держи вора" Randall Flag, який в 2024-му агітував тут нас всіх за оцього агента Краснова
09.05.2026 19:06 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15434 Петро Порошенко:
Ми повинні бути реалістами. путін ніколи не хотів миру. Як ніколи не допускав навіть припинення вогню. Але у нас повинен бути головний інструмент для здобуття миру. І це не мирні перемовини. В етері телеканалу «Прямий» відреагував на заяву росіян про небажання брати участь у наступному раунді мирних перемовин.
Нашим ключовим аргументом для закінчення війни мають бути Збройні Сили України. А саме їхня сила, технологічність, укомплектованість та забезпечення. Тому надзвичайно важливо. Що у парламенті була підтримана моя ініціатива, щоб усі військові податки спрямовувались на забезпечення армії. Це дасть можливість забезпечити належне фінансування та технологічну перевагу Збройних Сил.
Це і буде найсильнішою мотивацією для путіна завершити війну. Нам не потрібно буде вмовляти ані ушакова, ані лаврова, ані піскова повернутись за стіл перемовин. У них просто не буде іншого виходу. А у випадку відкидання росією пропозицій України та наших партнерів, ми повинні мати ретельно підготовлений «план Б» із посиленими санкціями та тиском на росію. Тоді нас не цікавитиме бажання ворога продовжувати вести перемовини.
Наша позиція на мирних переговорах повинна базуватись на безумовному та всеохоплюючому припиненні вогню. Ми не повинні обговорювати які таємні фантазії росіян у вигляді так званих 28 пунктів.
Спочатку припинити вогонь, припинити бойові дії, припинити вбивати українців та обстрілювати мирні міста. Лише після цього ми сідаємо за стіл перемовин і ретельно обговорюємо безпекові гарантії, залучення миротворчих місій та інші необхідні умови, щоб не допустити ескалацію війн знову. Ці речі обговорюються тоді, коли припиняються бойові дії.
Вірю, що у світу вистачить розуму, бажання та єдності, щоб припинити війну. Але для цього нам необхідно три складові - трансатлантична єдність, єдність всередині Європейського Союзу та єдність всередині українського суспільства.
09.05.2026 19:10 Відповісти
 
 