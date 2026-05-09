Трамп зробив заяву щодо війни в Україні: США можуть відправити делегацію до РФ

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність відправити американську делегацію до Москви задля переговорів про припинення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.

Під час спілкування главу Білого дому запитали, чи готовий він направити переговорників до РФ для обговорення потенційного мирного врегулювання.

У відповідь Трамп зазначив, що допускає можливість направлення американських представників до Росії для переговорів щодо припинення війни проти України.

Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася", - наголосив американський президент.

Деталей поки немає

Водночас Трамп не уточнив, кого саме може делегувати Вашингтон, у якому форматі можуть проходити переговори та чи йдеться про прямі контакти з Кремлем.

Американський лідер окремо підкреслив високий рівень втрат у війні.

"Я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між Росією та Україною, де минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів, і це в середньому 25–30 000 солдатів на місяць", – заявив Трамп.

