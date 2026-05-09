Новости переговоры США и России
Трамп сделал заявление о войне в Украине: США могут отправить делегацию в РФ

Трамп готов отправить переговорщиков в РФ для завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить американскую делегацию в Москву для переговоров о прекращении войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

Во время общения главу Белого дома спросили, готов ли он направить переговорщиков в РФ для обсуждения потенциального мирного урегулирования.

В ответ Трамп отметил, что допускает возможность направления американских представителей в Россию для переговоров о прекращении войны против Украины.

Ну, я бы это сделал. Я бы очень хотел, чтобы эта война закончилась", – подчеркнул американский президент.

Подробностей пока нет

В то же время Трамп не уточнил, кого именно может делегировать Вашингтон, в каком формате могут проходить переговоры и идет ли речь о прямых контактах с Кремлем.

Американский лидер отдельно подчеркнул высокий уровень потерь в войне.

"Я бы очень хотел увидеть конец конфликта между Россией и Украиной, где в прошлом месяце погибло 25 000 молодых солдат, и это в среднем 25–30 000 солдат в месяц", — заявил Трамп.

Топ комментарии
+15
Оце і все, на що тебе вистачає. Псевдоперемир'я на кілька днів і обмін полоненими. Думав, що відріжеш допомогу Україні і вона здасться? Оце й був твій план? За 24 години покласти край війні?
09.05.2026 13:29 Ответить
+12
Американцям знов захотілося нахаляву побухати, поюзати фсб-шних ****** і покрасуватись перед камерами з розповідями що "все майже погоджено але ще не все" ... ну і якісь фінансові ніштяки від ***** Трампу передати. Коротше кажучи буде ще одне бла-бла-бла ні про що 🤔
09.05.2026 13:33 Ответить
+8
Вітькофа с зятьком 😁🤡🤷
09.05.2026 13:28 Ответить
за інструкціями.
09.05.2026 23:32 Ответить
Діду, облиште ви всі ці ваші ***@ські жарти
09.05.2026 13:29 Ответить
Не вгадав, там ширші плани і стратегічні - Россия и США пытаются отторгнуть у Канады её самую богатую провинцию, - BBC
https://www.unian.net/world/rossiya-i-ssha-pytayutsya-ottorgnut-u-kanady-ee-samuyu-bogatuyu-provinciyu-bbc-13377021.html - в унісон працюють союзнички.
10.05.2026 00:18 Ответить
Наша пєсня хороша - начінай сначала
09.05.2026 13:35 Ответить
Знову рієлторів відправить.
09.05.2026 13:44 Ответить
Він майже повністю вичерпав варіанти тиску на Україну. Сподіваюсь, тепер він може спробувати тиснути на раїсю.
09.05.2026 13:44 Ответить
Старий довбодятел, як ти вже заї...ав своїми "перфоменсами", займайся краще Іраном та внутрішпьою політикою США, ми тут якось без тебе розберемося.
09.05.2026 13:49 Ответить
"Якщо людина набуває репутацію пустопорожнього базікала, вона може, з таким же успіхом, і оніміть - тому що люди не слухають, що носить вітер..." (Хайнлайн. "Громадянин Галактики").
09.05.2026 13:52 Ответить
Ну що я казав, чекаємо чергового тиску на Україну і зняття санкцій з Сосії. Зараз Тромб щоб хоча б щось показати буде хапатися за кожну волосинку яку йому кине Ху'йло. В тому числі повна заборона на постачання Україні зброї. Лопатами далі воювати будете придурки
09.05.2026 14:08 Ответить
А он что-то поставляет, нам поставляет Европа и Канада.
09.05.2026 14:27 Ответить
Поставляет но уже за европейские деньги.На днях была новость здесь что сша выписали Украине 1000 с гаком планирующих авиабомб типа российских кабов но ихних за пару сотен миллионов долларов которые заплатит Европа
09.05.2026 15:39 Ответить
Агов, кончений фсб-шний придурок, за тобою парашут(закреслено) обісрані московитські порткі волочаться😁
09.05.2026 15:31 Ответить
Як там - в старого дядьки Трампа є карти? Що він може запропонувати фюреру?
09.05.2026 14:12 Ответить
Тріпло,***
09.05.2026 15:16 Ответить
Куме, не тратьте сили, спускайтеся на дно (хоч з вашого дніща треба вспливати до дна)
09.05.2026 15:28 Ответить
Гучніш ьза все тут закричав "держи вора" Randall Flag, який в 2024-му агітував тут нас всіх за оцього агента Краснова
09.05.2026 19:06 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15434 Петро Порошенко:
Ми повинні бути реалістами. путін ніколи не хотів миру. Як ніколи не допускав навіть припинення вогню. Але у нас повинен бути головний інструмент для здобуття миру. І це не мирні перемовини. В етері телеканалу «Прямий» відреагував на заяву росіян про небажання брати участь у наступному раунді мирних перемовин.
Нашим ключовим аргументом для закінчення війни мають бути Збройні Сили України. А саме їхня сила, технологічність, укомплектованість та забезпечення. Тому надзвичайно важливо. Що у парламенті була підтримана моя ініціатива, щоб усі військові податки спрямовувались на забезпечення армії. Це дасть можливість забезпечити належне фінансування та технологічну перевагу Збройних Сил.
Це і буде найсильнішою мотивацією для путіна завершити війну. Нам не потрібно буде вмовляти ані ушакова, ані лаврова, ані піскова повернутись за стіл перемовин. У них просто не буде іншого виходу. А у випадку відкидання росією пропозицій України та наших партнерів, ми повинні мати ретельно підготовлений «план Б» із посиленими санкціями та тиском на росію. Тоді нас не цікавитиме бажання ворога продовжувати вести перемовини.
Наша позиція на мирних переговорах повинна базуватись на безумовному та всеохоплюючому припиненні вогню. Ми не повинні обговорювати які таємні фантазії росіян у вигляді так званих 28 пунктів.
Спочатку припинити вогонь, припинити бойові дії, припинити вбивати українців та обстрілювати мирні міста. Лише після цього ми сідаємо за стіл перемовин і ретельно обговорюємо безпекові гарантії, залучення миротворчих місій та інші необхідні умови, щоб не допустити ескалацію війн знову. Ці речі обговорюються тоді, коли припиняються бойові дії.
Вірю, що у світу вистачить розуму, бажання та єдності, щоб припинити війну. Але для цього нам необхідно три складові - трансатлантична єдність, єдність всередині Європейського Союзу та єдність всередині українського суспільства.
09.05.2026 19:10 Ответить
 
 