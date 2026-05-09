Трамп сделал заявление о войне в Украине: США могут отправить делегацию в РФ
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить американскую делегацию в Москву для переговоров о прекращении войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.
Во время общения главу Белого дома спросили, готов ли он направить переговорщиков в РФ для обсуждения потенциального мирного урегулирования.
В ответ Трамп отметил, что допускает возможность направления американских представителей в Россию для переговоров о прекращении войны против Украины.
Ну, я бы это сделал. Я бы очень хотел, чтобы эта война закончилась", – подчеркнул американский президент.
Подробностей пока нет
В то же время Трамп не уточнил, кого именно может делегировать Вашингтон, в каком формате могут проходить переговоры и идет ли речь о прямых контактах с Кремлем.
Американский лидер отдельно подчеркнул высокий уровень потерь в войне.
"Я бы очень хотел увидеть конец конфликта между Россией и Украиной, где в прошлом месяце погибло 25 000 молодых солдат, и это в среднем 25–30 000 солдат в месяц", — заявил Трамп.
https://www.unian.net/world/rossiya-i-ssha-pytayutsya-ottorgnut-u-kanady-ee-samuyu-bogatuyu-provinciyu-bbc-13377021.html - в унісон працюють союзнички.
Ми повинні бути реалістами. путін ніколи не хотів миру. Як ніколи не допускав навіть припинення вогню. Але у нас повинен бути головний інструмент для здобуття миру. І це не мирні перемовини. В етері телеканалу «Прямий» відреагував на заяву росіян про небажання брати участь у наступному раунді мирних перемовин.
Нашим ключовим аргументом для закінчення війни мають бути Збройні Сили України. А саме їхня сила, технологічність, укомплектованість та забезпечення. Тому надзвичайно важливо. Що у парламенті була підтримана моя ініціатива, щоб усі військові податки спрямовувались на забезпечення армії. Це дасть можливість забезпечити належне фінансування та технологічну перевагу Збройних Сил.
Це і буде найсильнішою мотивацією для путіна завершити війну. Нам не потрібно буде вмовляти ані ушакова, ані лаврова, ані піскова повернутись за стіл перемовин. У них просто не буде іншого виходу. А у випадку відкидання росією пропозицій України та наших партнерів, ми повинні мати ретельно підготовлений «план Б» із посиленими санкціями та тиском на росію. Тоді нас не цікавитиме бажання ворога продовжувати вести перемовини.
Наша позиція на мирних переговорах повинна базуватись на безумовному та всеохоплюючому припиненні вогню. Ми не повинні обговорювати які таємні фантазії росіян у вигляді так званих 28 пунктів.
Спочатку припинити вогонь, припинити бойові дії, припинити вбивати українців та обстрілювати мирні міста. Лише після цього ми сідаємо за стіл перемовин і ретельно обговорюємо безпекові гарантії, залучення миротворчих місій та інші необхідні умови, щоб не допустити ескалацію війн знову. Ці речі обговорюються тоді, коли припиняються бойові дії.
Вірю, що у світу вистачить розуму, бажання та єдності, щоб припинити війну. Але для цього нам необхідно три складові - трансатлантична єдність, єдність всередині Європейського Союзу та єдність всередині українського суспільства.