Трамп сделал заявление о войне в Украине: США могут отправить делегацию в РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить американскую делегацию в Москву для переговоров о прекращении войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время общения главу Белого дома спросили, готов ли он направить переговорщиков в РФ для обсуждения потенциального мирного урегулирования.

В ответ Трамп отметил, что допускает возможность направления американских представителей в Россию для переговоров о прекращении войны против Украины.

Ну, я бы это сделал. Я бы очень хотел, чтобы эта война закончилась", – подчеркнул американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров проведет встречи с представителями США по вопросам освобождения пленных, мира и безопасности, - Зеленский

Подробностей пока нет

В то же время Трамп не уточнил, кого именно может делегировать Вашингтон, в каком формате могут проходить переговоры и идет ли речь о прямых контактах с Кремлем.

Американский лидер отдельно подчеркнул высокий уровень потерь в войне.

"Я бы очень хотел увидеть конец конфликта между Россией и Украиной, где в прошлом месяце погибло 25 000 молодых солдат, и это в среднем 25–30 000 солдат в месяц", — заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия вместе с Францией и Великобританией предпримет новую попытку вступить в переговоры о мире в Украине, — Вадефуль