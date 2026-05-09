РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4780 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 672 20

Германия вместе с Францией и Великобританией предпримет новую попытку вступить в переговоры о мире в Украине, - Вадефуль

министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил о новой европейской инициативе по переговорам о прекращении войны России против Украины.

Об этом он сказал в интервью газете Welt am Sonntag, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новая попытка Европы

"В формате "Е-3" вместе с Францией и Великобританией мы предпринимаем новую попытку возобновить переговоры — с более активной ролью Европы в ближайшие недели и месяцы", - сказал германский министр.

Вадефуль подчеркнул, что Европа возьмет на себя большую ответственность. По его словам, этот вопрос в настоящее время обсуждается с США и Украиной. 

Читайте также: Европе нужно перенимать оборонный опыт Украины, — Вадефуль

ЕС готовится к потенциальным переговорам с Путиным

Накануне издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры начинают готовиться к потенциальным переговорам с российским диктатором Путиным на фоне растущего разочарования мирными инициативами президента США Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины.

Читайте также: Европа должна быть за столом любых переговоров, — Зеленский

Автор: 

Германия (7496) Европа (2388) переговоры (5761) Вадефуль Йоханн (119)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
краще дали би п'ять батальонів CV-90 та пару ескадрілій винищувачів прямо з наявності, а не оцей во словєсний онанізм з кацапами.
показать весь комментарий
09.05.2026 01:59 Ответить
+4
Марна трата часу.
показать весь комментарий
09.05.2026 01:57 Ответить
+3
Це замість того щоб ці три суб'єкта світової цивілізації робили спробу допомогти Україні перемогти світове зло ? ....Цей світ приречений.
показать весь комментарий
09.05.2026 02:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Марна трата часу.
показать весь комментарий
09.05.2026 01:57 Ответить
краще дали би п'ять батальонів CV-90 та пару ескадрілій винищувачів прямо з наявності, а не оцей во словєсний онанізм з кацапами.
показать весь комментарий
09.05.2026 01:59 Ответить
БРИТАНИЯ ХОРОШО, А С ФАШИСТСКИМИ ПОДСТИЛКАМИ НЕЧЕГО ГОВОРИТЬ !!!
показать весь комментарий
09.05.2026 02:41 Ответить
Це замість того щоб ці три суб'єкта світової цивілізації робили спробу допомогти Україні перемогти світове зло ? ....Цей світ приречений.
показать весь комментарий
09.05.2026 02:57 Ответить
Це вже якась пошесть пішла в Європі до перемовин з маніяком без контрацептивів, якась Трампорея, (Зе)нітальний герпес якийсь, їй-богу.
показать весь комментарий
09.05.2026 02:57 Ответить
"Росія виробляє близько 1,98% - 2,17% світового ВВП станом на 2024-2025 роки за даними Data Commons та https://statisticstimes.com/economy/country/russia-gdp.php StatisticsTimes." Зараз напевно менше. І ці голодранці "роздувають щоки" як Хрущов, який під час Карибської кризи мав лише одну ядерну бомбу, але кричав як скажений що "СРСР ******* ядерні бомби як пиріжки". З того часу залякувальна хуцпа стала основою політики **********. Падіння "залізної завіси" дозволило поцупити з Заходу багато технологічних рішень та наукових розробок. Памятаєте як ***** пишався і казав що немає сенсу фінансувати науку якщо можна "цап-царап"? Але поцупити мало. Втілити без вітчизняної технологічної бази неможливо. Тому ракети падають, літаки падають і "могутність **********" тільки в мультиках якими ***** погрожує. Сьогодні *****стан це васал Китаю і всі повинні розуміти що лапами ***** керують з Пекіну. Коли ***** остаточно обісреться, а *****стан виснажиться Китай зіллє *****стан, поверне окуповані території, або напомітно встановить прокитайське керівництво в *****стані, тобто остаточно і відверто буде використовувати *****стан як сировинний придаток. І це найбільше лякає Америку, але там зараз президентом олігофрен в стадії деменції і його дії просто вражають непослідовністю та глупством. Цей ідіот вважає що перемога ***** посилить *****стан і злиття двох диктаторських режимів не станеться. Що там далі казати - Трамп дурень. Коли це станеться США опиниться за "залізною завісою".
показать весь комментарий
09.05.2026 04:48 Ответить
Наша пісня гарна й нова - починаймо її знову. 🤔
показать весь комментарий
09.05.2026 06:17 Ответить
У еу это национальный праздник, через каждые полгода выстраиваются к путьке на поклон расставив булки. Макарон пока что лидируетв этом чемпионате ублажения, не может жить без пуйловского унижения 😎
показать весь комментарий
09.05.2026 08:53 Ответить
«Этого добивалась российская власть? Видели как троллит и ржет Зеленский?»: у русні знатно палає через офіційний дозвіл президента Зеленського провести парад на Красной площе
показать весь комментарий
09.05.2026 06:57 Ответить
Путін обожніє такіх обісраних балаболів, а от поставки зброї його лякають.
показать весь комментарий
09.05.2026 07:11 Ответить
Бачать, що війна може закінчитись. Треба вступити в переговори, щоб не допустити.
показать весь комментарий
09.05.2026 07:52 Ответить
Кто поедет заглядывать в шоколадный глаз путьке на этот раз?🤔
показать весь комментарий
09.05.2026 08:49 Ответить
Може пора вже замість балачок, перейти до знищення рф, як державного утворення? Чи вкладуть мир, щоб путін зализав рани і пішов вже на Європу? Європа готова?
показать весь комментарий
09.05.2026 10:49 Ответить
ЄС до цього часу поставляє раші компоненти для озброєння, про що ви говорите.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:08 Ответить
Короче к осени или зиме будут пытаться выйти на договорняк но уже без тампона.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:54 Ответить
 
 