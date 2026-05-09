Германия вместе с Францией и Великобританией предпримет новую попытку вступить в переговоры о мире в Украине, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил о новой европейской инициативе по переговорам о прекращении войны России против Украины.
Об этом он сказал в интервью газете Welt am Sonntag, передает DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Новая попытка Европы
"В формате "Е-3" вместе с Францией и Великобританией мы предпринимаем новую попытку возобновить переговоры — с более активной ролью Европы в ближайшие недели и месяцы", - сказал германский министр.
Вадефуль подчеркнул, что Европа возьмет на себя большую ответственность. По его словам, этот вопрос в настоящее время обсуждается с США и Украиной.
ЕС готовится к потенциальным переговорам с Путиным
Накануне издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры начинают готовиться к потенциальным переговорам с российским диктатором Путиным на фоне растущего разочарования мирными инициативами президента США Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины.
