Німеччина разом із Францією та Британією робитиме нову спробу вступити у переговори щодо миру в Україні, - Вадефуль

міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про нову європейську ініціативу щодо переговорів про завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Нова спроба Європи

"У форматі "Е-3" разом із Францією та Великобританією ми робимо нову спробу знову вступити у переговори - з більшою роллю Європи у найближчі тижні та місяці", - сказав німецький міністр.

Вадефуль наголосив, що Європа братиме на себе більшу відповідальність. За його словами, це питання наразі обговорюється зі США та Україною. 

ЄС готується до потенційних переговорів з Путіним

Напередодні видання Financial Times повідомило, що європейські лідери починають готуватися до потенційних переговорів із російським диктатором Путіним на тлі дедалі більшого розчарування мирними ініціативами президента США Дональда Трампа щодо війни РФ проти України.

Топ коментарі
+7
краще дали би п'ять батальонів CV-90 та пару ескадрілій винищувачів прямо з наявності, а не оцей во словєсний онанізм з кацапами.
09.05.2026 01:59 Відповісти
+4
Марна трата часу.
09.05.2026 01:57 Відповісти
+3
Це замість того щоб ці три суб'єкта світової цивілізації робили спробу допомогти Україні перемогти світове зло ? ....Цей світ приречений.
09.05.2026 02:57 Відповісти
БРИТАНИЯ ХОРОШО, А С ФАШИСТСКИМИ ПОДСТИЛКАМИ НЕЧЕГО ГОВОРИТЬ !!!
09.05.2026 02:41 Відповісти
Це замість того щоб ці три суб'єкта світової цивілізації робили спробу допомогти Україні перемогти світове зло ? ....Цей світ приречений.
09.05.2026 02:57 Відповісти
Це вже якась пошесть пішла в Європі до перемовин з маніяком без контрацептивів, якась Трампорея, (Зе)нітальний герпес якийсь, їй-богу.
09.05.2026 02:57 Відповісти
"Росія виробляє близько 1,98% - 2,17% світового ВВП станом на 2024-2025 роки за даними Data Commons та https://statisticstimes.com/economy/country/russia-gdp.php StatisticsTimes." Зараз напевно менше. І ці голодранці "роздувають щоки" як Хрущов, який під час Карибської кризи мав лише одну ядерну бомбу, але кричав як скажений що "СРСР ******* ядерні бомби як пиріжки". З того часу залякувальна хуцпа стала основою політики **********. Падіння "залізної завіси" дозволило поцупити з Заходу багато технологічних рішень та наукових розробок. Памятаєте як ***** пишався і казав що немає сенсу фінансувати науку якщо можна "цап-царап"? Але поцупити мало. Втілити без вітчизняної технологічної бази неможливо. Тому ракети падають, літаки падають і "могутність **********" тільки в мультиках якими ***** погрожує. Сьогодні *****стан це васал Китаю і всі повинні розуміти що лапами ***** керують з Пекіну. Коли ***** остаточно обісреться, а *****стан виснажиться Китай зіллє *****стан, поверне окуповані території, або напомітно встановить прокитайське керівництво в *****стані, тобто остаточно і відверто буде використовувати *****стан як сировинний придаток. І це найбільше лякає Америку, але там зараз президентом олігофрен в стадії деменції і його дії просто вражають непослідовністю та глупством. Цей ідіот вважає що перемога ***** посилить *****стан і злиття двох диктаторських режимів не станеться. Що там далі казати - Трамп дурень. Коли це станеться США опиниться за "залізною завісою".
09.05.2026 04:48 Відповісти
Наша пісня гарна й нова - починаймо її знову. 🤔
09.05.2026 06:17 Відповісти
У еу это национальный праздник, через каждые полгода выстраиваются к путьке на поклон расставив булки. Макарон пока что лидируетв этом чемпионате ублажения, не может жить без пуйловского унижения 😎
09.05.2026 08:53 Відповісти
«Этого добивалась российская власть? Видели как троллит и ржет Зеленский?»: у русні знатно палає через офіційний дозвіл президента Зеленського провести парад на Красной площе
09.05.2026 06:57 Відповісти
Путін обожніє такіх обісраних балаболів, а от поставки зброї його лякають.
09.05.2026 07:11 Відповісти
Бачать, що війна може закінчитись. Треба вступити в переговори, щоб не допустити.
09.05.2026 07:52 Відповісти
Кто поедет заглядывать в шоколадный глаз путьке на этот раз?🤔
09.05.2026 08:49 Відповісти
Може пора вже замість балачок, перейти до знищення рф, як державного утворення? Чи вкладуть мир, щоб путін зализав рани і пішов вже на Європу? Європа готова?
09.05.2026 10:49 Відповісти
ЄС до цього часу поставляє раші компоненти для озброєння, про що ви говорите.
09.05.2026 11:08 Відповісти
Короче к осени или зиме будут пытаться выйти на договорняк но уже без тампона.
09.05.2026 14:54 Відповісти
 
 