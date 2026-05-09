Німеччина разом із Францією та Британією робитиме нову спробу вступити у переговори щодо миру в Україні, - Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про нову європейську ініціативу щодо переговорів про завершення війни Росії проти України.
Про це він сказав в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
Нова спроба Європи
"У форматі "Е-3" разом із Францією та Великобританією ми робимо нову спробу знову вступити у переговори - з більшою роллю Європи у найближчі тижні та місяці", - сказав німецький міністр.
Вадефуль наголосив, що Європа братиме на себе більшу відповідальність. За його словами, це питання наразі обговорюється зі США та Україною.
ЄС готується до потенційних переговорів з Путіним
Напередодні видання Financial Times повідомило, що європейські лідери починають готуватися до потенційних переговорів із російським диктатором Путіним на тлі дедалі більшого розчарування мирними ініціативами президента США Дональда Трампа щодо війни РФ проти України.
