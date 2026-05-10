Катар вперше з початку війни провів танкер СПГ через Ормузьку протоку, - Bloomberg

Катар вперше від початку війни з Іраном здійснив прохід танкера зі скрапленим природним газом через Ормузьку протоку. Це може вказувати на поступове відновлення енергетичних постачань із регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За даними систем моніторингу судноплавства, танкер зі скрапленим природним газом Al Kharaitiyat, який на початку місяця завантажили на експортному терміналі Рас-Лаффан у Катарі, вже пройшов Ормузьку протоку та наразі перебуває в акваторії Оманської затоки.

Наступним пунктом призначення судна зазначено Пакистан.

Як повідомляє Bloomberg, танкер, ймовірно, рухався північним шляхом уздовж узбережжя Ірану - маршрутом, який був попередньо погоджений із Тегераном.

Згідно з даними бази Equasis, судно Al Kharaitiyat належить катарській компанії Nakilat. Водночас у Nakilat та QatarEnergy поки не надали коментарів щодо рейсу.

Від початку конфлікту Ормузька протока фактично була заблокована, що суттєво вплинуло на глобальні поставки скрапленого природного газу. Це спричинило різке зростання цін на СПГ та дефіцит палива в низці країн Азії.

Попри успішне проходження Al Kharaitiyat, у виданні зазначають, що це не свідчить про повне відновлення довоєнних обсягів експорту. До ескалації через Перську затоку щодоби проходили близько трьох СПГ-танкерів.

Раніше Катар уже кілька разів намагався вивести СПГ через Ормузьку протоку, однак судна були змушені повертатися. За даними Bloomberg, від початку війни наприкінці лютого жодного вантажу СПГ із Перської затоки Катару вивезти не вдавалося.