Катар вперше з початку війни провів танкер СПГ через Ормузьку протоку, - Bloomberg

Катар вперше від початку війни з Іраном здійснив прохід танкера зі скрапленим природним газом через Ормузьку протоку. Це може вказувати на поступове відновлення енергетичних постачань із регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Перші деталі

За даними систем моніторингу судноплавства, танкер зі скрапленим природним газом Al Kharaitiyat, який на початку місяця завантажили на експортному терміналі Рас-Лаффан у Катарі, вже пройшов Ормузьку протоку та наразі перебуває в акваторії Оманської затоки.

Наступним пунктом призначення судна зазначено Пакистан.

Як повідомляє Bloomberg, танкер, ймовірно, рухався північним шляхом уздовж узбережжя Ірану - маршрутом, який був попередньо погоджений із Тегераном.

Згідно з даними бази Equasis, судно Al Kharaitiyat належить катарській компанії Nakilat. Водночас у Nakilat та QatarEnergy поки не надали коментарів щодо рейсу.

Подробиці

Від початку конфлікту Ормузька протока фактично була заблокована, що суттєво вплинуло на глобальні поставки скрапленого природного газу. Це спричинило різке зростання цін на СПГ та дефіцит палива в низці країн Азії.

Попри успішне проходження Al Kharaitiyat, у виданні зазначають, що це не свідчить про повне відновлення довоєнних обсягів експорту. До ескалації через Перську затоку щодоби проходили близько трьох СПГ-танкерів.

Раніше Катар уже кілька разів намагався вивести СПГ через Ормузьку протоку, однак судна були змушені повертатися. За даними Bloomberg, від початку війни наприкінці лютого жодного вантажу СПГ із Перської затоки Катару вивезти не вдавалося.

Цікаво скільки аятолам заплатили за спокійний прохід? 🤔
10.05.2026 09:31 Відповісти
У Ірані зараз двувладдя, кому там платити, їх.
10.05.2026 10:03 Відповісти
З ким "погодили" в Тегерані прохід, про що тут прямо написано, тому і платять. А з американцями катарці можуть і про мир потриндіти, про що в іншій статті говориться, все одно не вони Ормуз контролюють 🤔
10.05.2026 10:13 Відповісти
це може означати абсолютно нічого,окрім підвищення ціни для покупців......рудий відчинив ящик Пандори який важко буде зачинити
10.05.2026 09:45 Відповісти
Або навпаки.
10.05.2026 10:39 Відповісти
войовничі аятоли довго очікували на шанс для показу власних сил розжерілим сусідам,та й не погрожує їх намірам нічого,сухопутна опперація проти країни з 90млн населення........ппффф навіть не смішно,рудого розіпнуть за можливі втрати зііркковвоополоссатиихх
10.05.2026 10:54 Відповісти
Але поки що піздюлів отримали самі алатолли.
10.05.2026 12:05 Відповісти
а конкретніше??в цифрах,про загиблих з двох сторін...
10.05.2026 12:23 Відповісти
До чого тут загиблі?
10.05.2026 13:26 Відповісти
а ще можна і $еквівалент в засобах.....літак розвідник,кораблі,********** до ппо у пейсатих та військові бази нато...
10.05.2026 12:46 Відповісти
Ноу хау))А чи є в світі підводний човен-танкер?))А яка глибина протоки?))
10.05.2026 10:17 Відповісти
А може тоді вже ***********? Тоді "глибина протоки", та і сама протока, пофіг буде
10.05.2026 10:28 Відповісти
Так, більшість ******** військових підводних човнів можуть діяти на глибині близько 200 метрів - це цілком робочий діапазон для них.
Наприклад:

Атомні підводні човни зазвичай мають робочу глибину приблизно 250-600 м. Деякі спеціальні або глибоководні моделі можуть занурюватися ще глибше. Дизель-електричні підводні човни теж часто можуть безпечно діяти на 200+ м.)))
10.05.2026 10:31 Відповісти
Тільки от навіть найбільші підводні човни по водотонажності на дуууже невеликі такери тягнуть, а підводний супертанкер то мабуть буде таке одоробло що його прохід під водою можна буде по хвилі зверху засікти не те що сонаром. Ну і екіпаж підводників то по підготовці і грошах "трохи" інша тема ніж голодних морячків в третіх країнах найняти
10.05.2026 10:40 Відповісти
"На пєрєскопнай глубінє")))
10.05.2026 12:37 Відповісти
 
 