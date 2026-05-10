Катар впервые с начала войны провел танкер СПГ через Ормузский пролив, - Bloomberg

Катар впервые с начала войны с Ираном обеспечил проход танкера со сжиженным природным газом через Ормузский пролив. Это может свидетельствовать о постепенном возобновлении поставок энергоресурсов из региона.

По данным систем мониторинга судоходства, танкер со сжиженным природным газом Al Kharaitiyat, который в начале месяца загрузили на экспортном терминале Рас-Лаффан в Катаре, уже прошел Ормузский пролив и в настоящее время находится в акватории Оманского залива.

Следующим пунктом назначения судна указан Пакистан.

Как сообщает Bloomberg, танкер, вероятно, двигался по северному пути вдоль побережья Ирана - маршруту, который был предварительно согласован с Тегераном.

Согласно данным базы Equasis, судно Al Kharaitiyat принадлежит катарской компании Nakilat. В то же время в Nakilat и QatarEnergy пока не предоставили комментариев относительно рейса.

С начала конфликта Ормузский пролив фактически был заблокирован, что существенно повлияло на глобальные поставки сжиженного природного газа. Это вызвало резкий рост цен на СПГ и дефицит топлива в ряде стран Азии.

Несмотря на успешное прохождение Al Kharaitiyat, в издании отмечают, что это не свидетельствует о полном восстановлении довоенных объемов экспорта. До эскалации в Персидском заливе ежесуточно проходили около трех СПГ-танкеров.

Ранее Катар уже несколько раз пытался вывести СПГ через Ормузский пролив, однако суда были вынуждены возвращаться. По данным Bloomberg, с начала войны в конце февраля ни одного груза СПГ из Персидского залива Катару вывезти не удалось.