Катар впервые с начала войны провел танкер СПГ через Ормузский пролив, - Bloomberg

Катар впервые с начала войны с Ираном обеспечил проход танкера со сжиженным природным газом через Ормузский пролив. Это может свидетельствовать о постепенном возобновлении поставок энергоресурсов из региона.

Первые подробности

По данным систем мониторинга судоходства, танкер со сжиженным природным газом Al Kharaitiyat, который в начале месяца загрузили на экспортном терминале Рас-Лаффан в Катаре, уже прошел Ормузский пролив и в настоящее время находится в акватории Оманского залива.

Следующим пунктом назначения судна указан Пакистан.

Как сообщает Bloomberg, танкер, вероятно, двигался по северному пути вдоль побережья Ирана - маршруту, который был предварительно согласован с Тегераном.

Согласно данным базы Equasis, судно Al Kharaitiyat принадлежит катарской компании Nakilat. В то же время в Nakilat и QatarEnergy пока не предоставили комментариев относительно рейса.

Подробности

С начала конфликта Ормузский пролив фактически был заблокирован, что существенно повлияло на глобальные поставки сжиженного природного газа. Это вызвало резкий рост цен на СПГ и дефицит топлива в ряде стран Азии.

Несмотря на успешное прохождение Al Kharaitiyat, в издании отмечают, что это не свидетельствует о полном восстановлении довоенных объемов экспорта. До эскалации в Персидском заливе ежесуточно проходили около трех СПГ-танкеров.

Ранее Катар уже несколько раз пытался вывести СПГ через Ормузский пролив, однако суда были вынуждены возвращаться. По данным Bloomberg, с начала войны в конце февраля ни одного груза СПГ из Персидского залива Катару вывезти не удалось.

Цікаво скільки аятолам заплатили за спокійний прохід? 🤔
10.05.2026 09:31 Ответить
У Ірані зараз двувладдя, кому там платити, їх.
10.05.2026 10:03 Ответить
З ким "погодили" в Тегерані прохід, про що тут прямо написано, тому і платять. А з американцями катарці можуть і про мир потриндіти, про що в іншій статті говориться, все одно не вони Ормуз контролюють 🤔
10.05.2026 10:13 Ответить
це може означати абсолютно нічого,окрім підвищення ціни для покупців......рудий відчинив ящик Пандори який важко буде зачинити
10.05.2026 09:45 Ответить
Або навпаки.
10.05.2026 10:39 Ответить
войовничі аятоли довго очікували на шанс для показу власних сил розжерілим сусідам,та й не погрожує їх намірам нічого,сухопутна опперація проти країни з 90млн населення........ппффф навіть не смішно,рудого розіпнуть за можливі втрати зііркковвоополоссатиихх
10.05.2026 10:54 Ответить
Але поки що піздюлів отримали самі алатолли.
10.05.2026 12:05 Ответить
а конкретніше??в цифрах,про загиблих з двох сторін...
10.05.2026 12:23 Ответить
До чого тут загиблі?
10.05.2026 13:26 Ответить
а ще можна і $еквівалент в засобах.....літак розвідник,кораблі,********** до ппо у пейсатих та військові бази нато...
10.05.2026 12:46 Ответить
Ноу хау))А чи є в світі підводний човен-танкер?))А яка глибина протоки?))
10.05.2026 10:17 Ответить
А може тоді вже ***********? Тоді "глибина протоки", та і сама протока, пофіг буде
10.05.2026 10:28 Ответить
Так, більшість ******** військових підводних човнів можуть діяти на глибині близько 200 метрів - це цілком робочий діапазон для них.
Атомні підводні човни зазвичай мають робочу глибину приблизно 250-600 м. Деякі спеціальні або глибоководні моделі можуть занурюватися ще глибше. Дизель-електричні підводні човни теж часто можуть безпечно діяти на 200+ м.)))
10.05.2026 10:31 Ответить
Тільки от навіть найбільші підводні човни по водотонажності на дуууже невеликі такери тягнуть, а підводний супертанкер то мабуть буде таке одоробло що його прохід під водою можна буде по хвилі зверху засікти не те що сонаром. Ну і екіпаж підводників то по підготовці і грошах "трохи" інша тема ніж голодних морячків в третіх країнах найняти
10.05.2026 10:40 Ответить
"На пєрєскопнай глубінє")))
10.05.2026 12:37 Ответить
 
 