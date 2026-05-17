УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8551 відвідувач онлайн
Новини Операція США проти Ірану
1 526 32

На Іран чекають дуже важкі часи, якщо вони не укладуть угоду зі США, - Трамп

Трамп заявив про зупинку ядерної програми Ірану без розморожування активів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться із серйозними труднощами, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його телефонне інтерв'ю для BFMTV.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трамп зазначив, що наразі не може сказати, чи вдасться сторонам найближчим часом укласти угоду, однак наголосив: у разі провалу переговорів Тегеран може зіткнутися з наслідками.

"Я поняття не маю, чи зроблять вони це. Якщо ні, на них чекають дуже важкі часи, дуже важкі часи. Їм краще укласти угоду", - сказав Трамп.

Також читайте: У Сенаті США знову провалили спробу обмежити повноваження Трампа щодо Ірану

Що передувало?

  • Раніше Трамп уже заявляв, що влада Ірану повинна прийняти умови, запропоновані Вашингтоном, і підписати відповідну угоду. В іншому разі, за його словами, Сполучені Штати доведуть свої дії щодо Ірану до завершення. 
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про певний прогрес у переговорах із Іраном щодо припинення війни.
  • Раніше повідомлялося, що Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання. Деталі документа офіційно не розкриваються.
  • США своєю чергою не прийняли умови Тегерана щодо переговорів.

Також читайте: Іран розгромлений, але війна не завершена, - Трамп

Автор: 

Іран (3393) Трамп Дональд (8841)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
З наслідками після підписання чудової угоди в Будапештє зіткнулись ми. І бачимо тепер морду їжачком від сраних ковбойцев - а ми той, вам зброї не дамо, навіть не продамо, самім не вистачає. Дєржитесь там і хорошего настроєнія! Зараз ми так же нахлобучімо Іран, єслі конечно оні не лохі, как нєкоториє.
показати весь коментар
17.05.2026 08:23 Відповісти
+9
Так ще США ніхто не принижував як трампон. Задрав вже всіх своїми понтами та угодами.
показати весь коментар
17.05.2026 08:36 Відповісти
+8
Хватит балаболить,разберись с ксировцами и американскую армию давно ждёт Куба.
показати весь коментар
17.05.2026 08:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хватит балаболить,разберись с ксировцами и американскую армию давно ждёт Куба.
показати весь коментар
17.05.2026 08:21 Відповісти
важкі часи чекають не іран бо він роками живе в санкціях,а саме ес,китай,індію та інших....рудий балобол
показати весь коментар
17.05.2026 08:22 Відповісти
А Тремпель хоть озвучуе умови угоди?
показати весь коментар
17.05.2026 09:02 Відповісти
З наслідками після підписання чудової угоди в Будапештє зіткнулись ми. І бачимо тепер морду їжачком від сраних ковбойцев - а ми той, вам зброї не дамо, навіть не продамо, самім не вистачає. Дєржитесь там і хорошего настроєнія! Зараз ми так же нахлобучімо Іран, єслі конечно оні не лохі, как нєкоториє.
показати весь коментар
17.05.2026 08:23 Відповісти
Гав гав гав а караван іде
показати весь коментар
17.05.2026 08:23 Відповісти
США чекають дуже важкі часи ще 2,5 роки якщо рудому діду не призначити галоперидол у кінських дозах.
показати весь коментар
17.05.2026 08:28 Відповісти
Американці мають випробуване лікарство - хороший снайпер.
показати весь коментар
17.05.2026 08:52 Відповісти
Він нагадує зламаний програвач)
показати весь коментар
17.05.2026 08:34 Відповісти
Клієнта палати №7 він нагадує.
показати весь коментар
17.05.2026 08:53 Відповісти
скоріше заїзжену платівку
показати весь коментар
17.05.2026 09:02 Відповісти
Так ще США ніхто не принижував як трампон. Задрав вже всіх своїми понтами та угодами.
показати весь коментар
17.05.2026 08:36 Відповісти
Унікальний випадок в історії психіатрії.
показати весь коментар
17.05.2026 08:38 Відповісти
Ні, самий звичайний віковий випадок, а страшніше те , що навколо нього включили ,,дурочку,, - все Ок
показати весь коментар
17.05.2026 09:11 Відповісти
Десь було в інтернеті недавно шо якийсь консіліум психіатрів дав Трампу діагноз-
"нарцицизм" і "зіркова хвороба".
показати весь коментар
17.05.2026 09:28 Відповісти
Якби я видавав закони, першим би був :
" Всіх президентів яким виповнилось 60 - к херам на пенсію".
показати весь коментар
17.05.2026 10:00 Відповісти
Мовчання --- золото .
показати весь коментар
17.05.2026 08:44 Відповісти
Дурень же переміг. Неодноразово, рази три так точно Тому яка така угода? Переможец повинен вимагати капітуляцію
показати весь коментар
17.05.2026 08:50 Відповісти
Якшо ні то да! - не випробовуйте моє терпіння - аятоли - в мене може зірвати кришку - Трамп
показати весь коментар
17.05.2026 09:00 Відповісти
Знов згенеруєш у ШІ відосіки?
показати весь коментар
17.05.2026 09:01 Відповісти
Опущений і віддресирований Сі,рудий фанфарон знову розпустив хвоста....
показати весь коментар
17.05.2026 09:03 Відповісти
- Братуха, ты пойми, без "крыши" тяжело тебе будет, базарю.
показати весь коментар
17.05.2026 09:18 Відповісти
Щось я заплутався. Кілька днів тому обіцяно той Іран "стерти з лиця землі", а тепер хто матиме "дуже важкі часи"? Стерті з лиця землі?
показати весь коментар
17.05.2026 09:26 Відповісти
Король голий
показати весь коментар
17.05.2026 09:27 Відповісти
а хіба іран не переможений?-
показати весь коментар
17.05.2026 09:33 Відповісти
я не всрався, я не всрався...
показати весь коментар
17.05.2026 09:36 Відповісти
Руда папуга яка корчить з себе орла.
Завчила одну фразу і ганяє ії по 100500-му колу.
показати весь коментар
17.05.2026 09:43 Відповісти
Байден був останнім президентом великої держави...
показати весь коментар
17.05.2026 09:47 Відповісти
Плач і благай далі, тебе ніхто не боїться і козирів то в тебе нема, нікчема)
показати весь коментар
17.05.2026 10:00 Відповісти
"Я поняття не маю, чи зроблять вони це. Якщо ні, на них чекають дуже важкі часи, дуже важкі часи. Їм краще укласти угоду", - сказав Трамп.таку дурню міг сказати довершений "******" .Поняття не має, але про важкі часи (які він вже зробив ,для світової спільноти своїм" безмозгим " правлінням ),щось тай "свистить"
показати весь коментар
17.05.2026 10:04 Відповісти
Важкі часи чекають на Іран коли він погодиться з амерами та ізраїтелями,нафту свою не бачити,як вух,доларів за неї теж....
показати весь коментар
17.05.2026 10:12 Відповісти
Дурогон, його вже не сприймають за здорову людину.
показати весь коментар
17.05.2026 10:19 Відповісти
 
 