На Іран чекають дуже важкі часи, якщо вони не укладуть угоду зі США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться із серйозними труднощами, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його телефонне інтерв'ю для BFMTV.
Трамп зазначив, що наразі не може сказати, чи вдасться сторонам найближчим часом укласти угоду, однак наголосив: у разі провалу переговорів Тегеран може зіткнутися з наслідками.
"Я поняття не маю, чи зроблять вони це. Якщо ні, на них чекають дуже важкі часи, дуже важкі часи. Їм краще укласти угоду", - сказав Трамп.
Що передувало?
- Раніше Трамп уже заявляв, що влада Ірану повинна прийняти умови, запропоновані Вашингтоном, і підписати відповідну угоду. В іншому разі, за його словами, Сполучені Штати доведуть свої дії щодо Ірану до завершення.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про певний прогрес у переговорах із Іраном щодо припинення війни.
- Раніше повідомлялося, що Тегеран передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо мирного врегулювання. Деталі документа офіційно не розкриваються.
- США своєю чергою не прийняли умови Тегерана щодо переговорів.
