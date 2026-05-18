США та Ізраїль готуються до можливих нових ударів по Ірану, - NYT

США та Ізраїль розпочали масштабну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на двох близькосхідних чиновників.

Що відомо

За словами співрозмовників видання, нинішні приготування стали наймасштабнішими з часу перемир’я.

Водночас Іран заявив, що передав США нові пропозиції щодо припинення війни.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що Тегеран через посередників у Пакистані передав Вашингтону нові пропозиції щодо врегулювання конфлікту.

Що заявили у США

18 травня президент США Дональд Трамп заявив, що "час для Ірану добігає кінця".

За його словами, якщо Тегеран не запропонує вигідніші умови для угоди, Іран очікують "значно жорсткіші наслідки".

За даними CNN, Пентагон уже підготував кілька військових сценаріїв на випадок, якщо Трамп вирішить відновити удари по Ірану.

Що відбувається навколо переговорів

Американські ЗМІ пишуть, що адміністрація Трампа тимчасово відклала остаточні рішення щодо Ірану, очікуючи результатів переговорів між Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Також у Білому домі стурбовані тим, що Ормузька протока залишається закритою, а Іран продовжує дипломатичні переговори.

