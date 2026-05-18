США та Ізраїль готуються до можливих нових ударів по Ірану, - NYT

США та Ізраїль розпочали масштабну підготовку до можливих ударів по Ірану

США та Ізраїль розпочали масштабну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на двох близькосхідних чиновників.

Що відомо

За словами співрозмовників видання, нинішні приготування стали наймасштабнішими з часу перемир’я.

Водночас Іран заявив, що передав США нові пропозиції щодо припинення війни.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що Тегеран через посередників у Пакистані передав Вашингтону нові пропозиції щодо врегулювання конфлікту.

Що заявили у США

18 травня президент США Дональд Трамп заявив, що "час для Ірану добігає кінця".

За його словами, якщо Тегеран не запропонує вигідніші умови для угоди, Іран очікують "значно жорсткіші наслідки".

За даними CNN, Пентагон уже підготував кілька військових сценаріїв на випадок, якщо Трамп вирішить відновити удари по Ірану.

Що відбувається навколо переговорів

Американські ЗМІ пишуть, що адміністрація Трампа тимчасово відклала остаточні рішення щодо Ірану, очікуючи результатів переговорів між Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Також у Білому домі стурбовані тим, що Ормузька протока залишається закритою, а Іран продовжує дипломатичні переговори.

Скільки ж можна той Іран перемагати? Все перемагають і перемагають.
18.05.2026 19:01 Відповісти
Будуть бити - не вдастя Ірану пропетляти?
18.05.2026 19:03 Відповісти
Победа за победой...
18.05.2026 19:07 Відповісти
$3? $5? $10? за лiтр?
18.05.2026 19:13 Відповісти
Давай, довбойоб старий, захищай інтереси Ізраїлю, який не є членом НАТО і має власну ядерну зброю, за рахунок інтересів США у Європі та Тихоокеанському регіоні. Бєня і так вже тебе втравив у такий блудняк, що тобі вибратись з нього буде важко.
Скоро у США чемпіонат світу з футболу, а країна на іншому кінці світу вписалась за *** зна кого з ***овими перспективами, і цінники на заправках знову полізуть вгору... Не дуже гарні перспективи перед виборами у Конгрес восени.
18.05.2026 19:16 Відповісти
Ізраїльському лобі у США https://bastion.tv/zanepad-nedotorkannih_n80512/amp загрожує політичний крах.
18.05.2026 20:44 Відповісти
Так наче ж він розбитий вщент! Чи ні?
18.05.2026 19:18 Відповісти
Бамбардіровщік Бібі і старий кнгбешний педофіл, рятують вайнушкой свої зашкварені підгорілі сраки.
18.05.2026 19:32 Відповісти
Готуються, готуються і ніяк не виготуються
18.05.2026 19:44 Відповісти
 
 