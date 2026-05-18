США хотели 19 мая нанести удар по Ирану, но союзники отговорили, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США планировали завтра, 19 мая, нанести удары по Ирану. Однако по просьбе лидеров стран Персидского залива удары были отложены.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Новые удары откладываются 

По словам Трампа, лидер Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль и президент ОАЭ Мохамед бин Заид Аль Нахайян попросили его отложить "запланированный военный удар" по Ирану, поскольку "в настоящее время ведутся серьезные переговоры".

И, по мнению лидеров стран Персидского залива, "будет заключено соглашение, которое будет полностью приемлемым для США, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами".

"Это соглашение, что особенно важно, будет предусматривать отсутствие ядерного оружия у Ирана", — заявил американский лидер.

Учитывая это, по словам Трампа, он поручил военному командованию США не проводить запланированный на завтра удар по Ирану.

"Однако я дал им указание быть готовыми к началу полномасштабной операции против Ирана в любой момент, если приемлемое соглашение не будет достигнуто", — добавил американский президент. 

допис Трампа

Что предшествовало?

Накануне издание The New York Times со ссылкой на двух ближневосточных чиновников сообщило, что США и Израиль начали масштабную подготовку к возможному возобновлению ударов по Ирану уже на этой неделе.

Топ комментарии
держіте меня семеро! ну і дибіл .
18.05.2026 22:44 Ответить
Чергова зупинена війна )))
18.05.2026 22:41 Ответить
Країни Затоки просто розуміють, що у випадку відповіді Ірану по ним, їх США не буде захищати зовсім. Бо США захищає і дає гарантії тількі одній країні, на інших ім начхать.
18.05.2026 22:52 Ответить
18.05.2026 22:41 Ответить
В нас убитий постійно , а в них вдарений
18.05.2026 22:43 Ответить
Останнє китайське американське попередження
18.05.2026 22:44 Ответить
"Я знищу цілу націю!"
18.05.2026 22:44 Ответить
18.05.2026 22:44 Ответить
А союзники чому кУстюми не одягають, а в простинях ходЮть?
18.05.2026 22:44 Ответить
тепер сі крайній? ))
18.05.2026 22:46 Ответить
Та де?
У США лише один союзник - Ізраїль!
18.05.2026 22:46 Ответить
Путєн у нього єдиний союзник. Цікаво чого у множині, може, дійсно, з Нетаньяхою?
18.05.2026 23:18 Ответить
Путєн у Трампа нe союзник.
18.05.2026 23:22 Ответить
Плєшивий властєлін? 😂
19.05.2026 00:25 Ответить
Рахат-лукум принесли навколішках? Кронъ-принць "танок черева" сбацал на столі?
18.05.2026 22:49 Ответить
На прохання товаришів я відкладаю це маслосвятіє Ірана - Трамп
18.05.2026 22:50 Ответить
18.05.2026 22:52 Ответить
Тепер хто перший кліпне
18.05.2026 22:57 Ответить
Тріпло,***...
18.05.2026 23:00 Ответить
Якби не хлопці, що на мені повисли, я б таке вробив....Тримали всім селом, інакше я б за себе не ручався!.....
18.05.2026 23:07 Ответить
держіть мене семеро-а то щас як,,,,,,,,,
18.05.2026 23:11 Ответить
Донні, зріж мушку зі свого Кольта . Бо буде як минулого разу
18.05.2026 23:17 Ответить
Брехня.
18.05.2026 23:22 Ответить
Союзники це Китай? І рашка?)
18.05.2026 23:44 Ответить
TACO 🤣🤣🤣🤣🤣
18.05.2026 23:59 Ответить
Я б їм усім наваляв але мама позвала вечеряти!
19.05.2026 01:07 Ответить
 
 