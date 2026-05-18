США хотели 19 мая нанести удар по Ирану, но союзники отговорили, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США планировали завтра, 19 мая, нанести удары по Ирану. Однако по просьбе лидеров стран Персидского залива удары были отложены.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Новые удары откладываются

По словам Трампа, лидер Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль и президент ОАЭ Мохамед бин Заид Аль Нахайян попросили его отложить "запланированный военный удар" по Ирану, поскольку "в настоящее время ведутся серьезные переговоры".

И, по мнению лидеров стран Персидского залива, "будет заключено соглашение, которое будет полностью приемлемым для США, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами".

"Это соглашение, что особенно важно, будет предусматривать отсутствие ядерного оружия у Ирана", — заявил американский лидер.

Учитывая это, по словам Трампа, он поручил военному командованию США не проводить запланированный на завтра удар по Ирану.

"Однако я дал им указание быть готовыми к началу полномасштабной операции против Ирана в любой момент, если приемлемое соглашение не будет достигнуто", — добавил американский президент.

Что предшествовало?

Накануне издание The New York Times со ссылкой на двух ближневосточных чиновников сообщило, что США и Израиль начали масштабную подготовку к возможному возобновлению ударов по Ирану уже на этой неделе.

