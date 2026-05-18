США хотіли 19 травня вдарити по Ірану, але союзники відмовили, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США планували завтра 19 травня завдати ударів по Ірану. Однак на прохання лідерів країн Перської затоки удари відтермінували.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нові удари відтерміновуються

За словами Трампа, лідер Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман Аль та президент ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нахайян попросили його відтермінувати "запланований військовий удар" по Ірану, оскільки "наразі тривають серйозні переговори".

І, на думку лідерів країн Перської затоки, "буде укладено угоду, яка буде повністю прийнятною для США, а також для всіх країн Близького Сходу та за його межами".

"Ця угода, що особливо важливо, включатиме відсутність ядерної зброї в Ірану", - заявив американський лідер.

З огляду на це, за словами Трампа, він доручив військовому командуванню США не проводити запланований на завтра удар по Ірану.

"Однак я дав їм вказівку бути готовими до початку повномасштабної операції проти Ірану в будь-який момент, якщо прийнятна угода не буде досягнута", - додав американський президент.

Що передувало?

Напередодні видання The New York Times із посиланням на двох близькосхідних чиновників повідомило, що США та Ізраїль розпочали масштабну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня.

