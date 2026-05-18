УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4364 відвідувача онлайн
Новини Переговори США та Ірану Операція США проти Ірану
1 444 24

США хотіли 19 травня вдарити по Ірану, але союзники відмовили, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США планували завтра 19 травня завдати ударів по Ірану. Однак на прохання лідерів країн Перської затоки удари відтермінували.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові удари відтерміновуються 

За словами Трампа, лідер Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман Аль та президент ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нахайян попросили його  відтермінувати "запланований військовий удар" по Ірану, оскільки "наразі тривають серйозні переговори".

І, на думку лідерів країн Перської затоки, "буде укладено угоду, яка буде повністю прийнятною для США, а також для всіх країн Близького Сходу та за його межами".

"Ця угода, що особливо важливо, включатиме відсутність ядерної зброї в Ірану", - заявив американський лідер.

З огляду на це, за словами Трампа, він доручив військовому командуванню США не проводити запланований на завтра удар по Ірану.

"Однак я дав їм вказівку бути готовими до початку повномасштабної операції проти Ірану в будь-який момент, якщо прийнятна угода не буде досягнута", - додав американський президент. 

допис Трампа

Читайте також: На Іран чекають дуже важкі часи, якщо вони не укладуть угоду зі США, - Трамп

Що передувало?

Напередодні видання The New York Times із посиланням на двох близькосхідних чиновників повідомило, що США та Ізраїль розпочали масштабну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня.

Читайте також: Іран передав США оновлену пропозицію щодо припинення війни, - Reuters

Автор: 

Іран (3401) США (26548) Трамп Дональд (8846)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
держіте меня семеро! ну і дибіл .
показати весь коментар
18.05.2026 22:44 Відповісти
+4
Чергова зупинена війна )))
показати весь коментар
18.05.2026 22:41 Відповісти
+4
Країни Затоки просто розуміють, що у випадку відповіді Ірану по ним, їх США не буде захищати зовсім. Бо США захищає і дає гарантії тількі одній країні, на інших ім начхать.
показати весь коментар
18.05.2026 22:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова зупинена війна )))
показати весь коментар
18.05.2026 22:41 Відповісти
В нас убитий постійно , а в них вдарений
показати весь коментар
18.05.2026 22:43 Відповісти
Останнє китайське американське попередження
показати весь коментар
18.05.2026 22:44 Відповісти
"Я знищу цілу націю!"
показати весь коментар
18.05.2026 22:44 Відповісти
держіте меня семеро! ну і дибіл .
показати весь коментар
18.05.2026 22:44 Відповісти
А союзники чому кУстюми не одягають, а в простинях ходЮть?
показати весь коментар
18.05.2026 22:44 Відповісти
тепер сі крайній? ))
показати весь коментар
18.05.2026 22:46 Відповісти
Та де?
У США лише один союзник - Ізраїль!
показати весь коментар
18.05.2026 22:46 Відповісти
Путєн у нього єдиний союзник. Цікаво чого у множині, може, дійсно, з Нетаньяхою?
показати весь коментар
18.05.2026 23:18 Відповісти
Путєн у Трампа нe союзник.
показати весь коментар
18.05.2026 23:22 Відповісти
Плєшивий властєлін? 😂
показати весь коментар
19.05.2026 00:25 Відповісти
Рахат-лукум принесли навколішках? Кронъ-принць "танок черева" сбацал на столі?
показати весь коментар
18.05.2026 22:49 Відповісти
На прохання товаришів я відкладаю це маслосвятіє Ірана - Трамп
показати весь коментар
18.05.2026 22:50 Відповісти
Країни Затоки просто розуміють, що у випадку відповіді Ірану по ним, їх США не буде захищати зовсім. Бо США захищає і дає гарантії тількі одній країні, на інших ім начхать.
показати весь коментар
18.05.2026 22:52 Відповісти
Тепер хто перший кліпне
показати весь коментар
18.05.2026 22:57 Відповісти
Тріпло,***...
показати весь коментар
18.05.2026 23:00 Відповісти
Якби не хлопці, що на мені повисли, я б таке вробив....Тримали всім селом, інакше я б за себе не ручався!.....
показати весь коментар
18.05.2026 23:07 Відповісти
держіть мене семеро-а то щас як,,,,,,,,,
показати весь коментар
18.05.2026 23:11 Відповісти
Донні, зріж мушку зі свого Кольта . Бо буде як минулого разу
показати весь коментар
18.05.2026 23:17 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
18.05.2026 23:22 Відповісти
Союзники це Китай? І рашка?)
показати весь коментар
18.05.2026 23:44 Відповісти
TACO 🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
18.05.2026 23:59 Відповісти
Я б їм усім наваляв але мама позвала вечеряти!
показати весь коментар
19.05.2026 01:07 Відповісти
 
 