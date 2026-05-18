Іран передав США оновлену пропозицію щодо припинення війни, - Reuters

Іран через Пакистан, який виступає посередником, передав США оновлену пропозицію щодо припинення конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на пакистанське джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

Співрозмовник агентства підтвердив передачу пропозиції та зазначив, що "у нас небагато часу". Він також заявив, що обидві країни "постійно змінюють свої умови".

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї підтвердив, що пропозиція Тегерана були "передані американській стороні через посередника Пакистан".

Президент США Дональд Трамп заявив минулого тижня, що перемир'я з Іраном, досягнуте на початку квітня, "тримається на системі штучного життєзабезпечення".

Попередня відповідь Тегерана на пропозицію США щодо припинення війни продемонструвала, що сторони все ще мають значні розбіжності з низки питань.

Зокрема, серед питань, що гальмують переговори між двома сторонами, – ядерні амбіції Ірану та його контроль над Ормузькою протокою, де він зупинив судноплавство.

Reuters зазначає, що Іран закликав до припинення війни на всіх фронтах, зокрема в Лівані, де Ізраїль воює з бойовиками "Хезболли", яких підтримує Іран. Тегеран виключив обговорення своєї ядерної програми до "остаточного припинення воєнних дій".

Крім того, серед вимог Ірану: компенсація за військові збитки, припинення морської блокади з боку США, гарантій відсутності подальших атак та відновлення продажу іранської нафти.

Багаї заявив, що Тегеран готовий до будь-яких сценаріїв.

"Щодо їхніх погроз, будьте певні, що ми повністю усвідомлюємо, як належним чином реагувати навіть на найменшу помилку з боку супрогтивника", – сказав Багаї на щотижневій пресконференції.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має обмежений час для ухвалення рішення щодо нової угоди зі Сполученими Штатами.

