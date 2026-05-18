Трамп висунув ультиматум Ірану щодо нової угоди

Трамп про Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має обмежений час для ухвалення рішення щодо нової угоди зі Сполученими Штатами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю Axios.

Дедлайн наближається

За словами Трампа, Вашингтон очікує від Тегерана нової пропозиції, яка має бути вигіднішою за попередню. Він підкреслив, що США зацікавлені в укладенні угоди, однак Іран поки не відповідає очікуванням американської сторони.

Президент Америки зазначив, що вважає можливість домовленості реальною, оскільки Іран, на його думку, також зацікавлений у переговорах.

"Ми хочемо укласти угоду. Вони знаходяться не там, де ми хочемо. Їм доведеться туди потрапити, інакше їх сильно вдарять, а вони цього не хочуть",- наголовив Трамп.

Жорстке попередження

Трамп відмовився назвати конкретні терміни початку переговорів, але дав зрозуміти, що часу на роздуми залишилося небагато. Він наголосив, що у разі відмови Ірану від нових умов наслідки будуть значно серйознішими, ніж раніше.

Президент США підкреслив, що Вашингтон готовий діяти рішуче, якщо Тегеран не змінить свою позицію.

"Час підтискає. Їм краще діяти швидко, інакше в них нічого не залишиться", - наголосив американський лідер.

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран хоче стягувати плату за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку. Вони забезпечують величезний інтернет-трафік і фінансові транзакції між Європою, Азією і Перською затокою.

Шо, опять ? це ж було вже... (с)
18.05.2026 01:16 Відповісти
Трамп висунув ультиматум Ірану щодо нової угоди після переговорів з Нетаньяху.

Персонально для Нетаньягу війна з Іраном вигідна для збереження влади.
Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і багато аналітиків в Ізраїлі та за кордоном дійсно пов'язують його юридичне становище з його політичною стратегією.
Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг:
Відстрочка відповідальності: Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.
Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.
Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
18.05.2026 01:20 Відповісти
Що знову? .... ну це вже реально чистий іспанський сором. Наш головний ,,мега-ділок'' знову висрав ультиматум Ірану. Цитата - просто розрив кабіни: ,,Ми хочемо угоду. Вони не там, де ми хочемо. Їм доведеться туди потрапити, інакше їх сильно вдарять''. Ну камон, це ж рівень пацанів з району під пивасик, які ділять лавочку. А зачекайте, де попередні серії? Він же буквально нещодавно заливав, що іранці за ним буквально на колінах повзають і ридають, щоб він хоч щось підписав на будь-яких умовах. А тепер що - оп, і ,,вони не там, де треба\''? Що сталося, Донні? Заблукали по дорозі і вони не туди поповзли чи в них компас зламався?? Чергове тисяча перше китайське попередження, - ну скільки вже можна......Світ реально вже задовбався реготати з цього цирку з конями. Вже навіть стібатися ліньки, хочеться просто по-людськи обійняти й пожаліти цього немічного політичного імпотента. Рудий дід щиро вірить, що він досі крутий мачо, який тримає в страху весь район і от-от ,,перетрахає всіх дівок''. А насправді - стоїть, бідний, обпісяний, грізно тупає ніжкою і лякає подушки, поки санітари тихенько міняють йому памперс. Весь світ уже не боїться його ультиматумів, а просто чекає, коли дідуся нарешті заберуть на тихий час.......
18.05.2026 01:37 Відповісти
Шо, опять ? це ж було вже... (с)
18.05.2026 01:16 Відповісти
Та просто дідо старий вже став, забудькуватий...
18.05.2026 01:20 Відповісти
Трамп - старий мазо-ексгібіціоніст. Шановні, ви помітили що все «хазяйство» паДонні у міжнародній політиці - ультиматуми якими він трусить перед усіма щоб начебто залякати?
Схема відпрацьована:
■ Рудик заходить у якусь філію мережі борделів «Світова політика».
■ Вивалює на огляд всім відвідувачам і ****** своє «хазяйство»,
■ Йому його прищемлюють і годують пагонами бамбука,
■ Етап TACO (Trump Always Chickens Out),
■ Мудило мандрує до іншої філії, де його вже з нетерпінням чекають, оскільки старе маразмо без їбуків що без пряників.
Ось такий його стайл життя.
18.05.2026 03:57 Відповісти
18.05.2026 01:20 Відповісти
18.05.2026 01:37 Відповісти
і це ще не половина каденції.
18.05.2026 01:45 Відповісти
ВІЗЬМИТЬ до увазі, що він довго займався РЕЙДЕРСТВОМ у нерухомості. Тобто слєнг в нього як у ***** і методи те же . Від нинішнього президента США аристократизмом не пахне
18.05.2026 02:01 Відповісти
18.05.2026 01:57 Відповісти
Господи...
Да починай вже бомбити, а не базікати. У євреїв та еміратців вже давно руки чухаються, щоб добряче Ірану насипати.
18.05.2026 02:02 Відповісти
Склероз в нього
18.05.2026 02:05 Відповісти
Це не склероз.
Просто він ділок і базікало, а не головнокомандувач. Для нього це не війна, а шантаж перед угодою.
Тому оце "буду-небуду".

Якби військових спустили з повідка і дали самим все спланувати та розібратися, Іран давно б з лайном змішали, а археологам майбутнього залишилися б шикарні руїни.
Сили та засоби для цього у них є. От тільки командують ними старий бізнесюк і акланоїд-дебіл з нацгвардії.
18.05.2026 02:13 Відповісти
склероз? Який там склероз, ДІМЕНЦІЯ
18.05.2026 05:55 Відповісти
нічого не буде...
18.05.2026 05:54 Відповісти
Ізраїльтяне іншої думки.
А вони більше у темі.
18.05.2026 08:32 Відповісти
А все то Байден,да??? Чи все ж таки Обама??
18.05.2026 03:27 Відповісти
100500-ї раз хлопчик крукнув "Вовк" але йому х*й хто повірив
18.05.2026 04:19 Відповісти
Погрози від цього клоуна вже нікого не лякають. Всі побачили чого вони варті.
18.05.2026 04:26 Відповісти
18.05.2026 09:17 Відповісти
За кілька років десяток містер Бінов перетворили Захід на карикатуру. Схоже він завжди такий був.
18.05.2026 04:30 Відповісти
24 година,два тижня,три місяця та 25 років
трамнон-то діагноз
18.05.2026 05:46 Відповісти
Ээээ купи керпич(с)Дональд Дак Трамп
18.05.2026 06:25 Відповісти
Іранський угоднік
18.05.2026 08:07 Відповісти
Яке ж воно нікчемне
18.05.2026 08:28 Відповісти
@ (в перекладі):
Трамп рік тому: я введу проти Китаю санкції у 500%.
Трамп зараз: я домовився що Китай у нас придбає кілька літаків і ми не заважатимемо йому захопити Тайвань.
Просто казкового тупого ідіота собі обрали у президенти американці.
18.05.2026 08:50 Відповісти
Люди у всьому Світі приблизно однакові. То чому українцям, під час війни, можна вибирати собі Президентом і Верховним головнокомандуючим кловуна та невігласа, а американцям нізя?
18.05.2026 10:13 Відповісти
Якщо вже мова зайшла про нас, то ті українці, що голосували за Зеленського у 2019 році вочевидь сподівались на те, що в умовах насуваючої загрози великої війни з рашистською пітьмою невойовничий образ коміка у кріслі президента допоможе зберегти крихкий мир, а значить і всезростаючий рівень власного добробуту - на час його каденції.
Тому то одинокі й тихі голоси тих політиків, які намагались привернути увагу народу на згубність поступу зе-пацифізму, не були почуті.
На відміну від України, на США ніхто нападати не збирався. Тож, там була зовсім інша історія.
Як вбачається, об'єктивними передумовами обрання Трампа на чолі Америки - це невирішеність $37-трильйонного боргу США, який продовжує невпинно зростати, та лобі мільярдерів, які сподівались на радикальні заходи з його скорочення, які без Трампа впровадити було неможливо.
18.05.2026 10:42 Відповісти
Просто понеділок...))
18.05.2026 10:56 Відповісти
 
 