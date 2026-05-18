Трамп висунув ультиматум Ірану щодо нової угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має обмежений час для ухвалення рішення щодо нової угоди зі Сполученими Штатами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю Axios.

Дедлайн наближається

За словами Трампа, Вашингтон очікує від Тегерана нової пропозиції, яка має бути вигіднішою за попередню. Він підкреслив, що США зацікавлені в укладенні угоди, однак Іран поки не відповідає очікуванням американської сторони.

Президент Америки зазначив, що вважає можливість домовленості реальною, оскільки Іран, на його думку, також зацікавлений у переговорах.

"Ми хочемо укласти угоду. Вони знаходяться не там, де ми хочемо. Їм доведеться туди потрапити, інакше їх сильно вдарять, а вони цього не хочуть",- наголовив Трамп.

Жорстке попередження

Трамп відмовився назвати конкретні терміни початку переговорів, але дав зрозуміти, що часу на роздуми залишилося небагато. Він наголосив, що у разі відмови Ірану від нових умов наслідки будуть значно серйознішими, ніж раніше.

Президент США підкреслив, що Вашингтон готовий діяти рішуче, якщо Тегеран не змінить свою позицію.

"Час підтискає. Їм краще діяти швидко, інакше в них нічого не залишиться", - наголосив американський лідер.

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран хоче стягувати плату за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку. Вони забезпечують величезний інтернет-трафік і фінансові транзакції між Європою, Азією і Перською затокою.

