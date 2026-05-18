Трамп висунув ультиматум Ірану щодо нової угоди
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має обмежений час для ухвалення рішення щодо нової угоди зі Сполученими Штатами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю Axios.
Дедлайн наближається
За словами Трампа, Вашингтон очікує від Тегерана нової пропозиції, яка має бути вигіднішою за попередню. Він підкреслив, що США зацікавлені в укладенні угоди, однак Іран поки не відповідає очікуванням американської сторони.
Президент Америки зазначив, що вважає можливість домовленості реальною, оскільки Іран, на його думку, також зацікавлений у переговорах.
"Ми хочемо укласти угоду. Вони знаходяться не там, де ми хочемо. Їм доведеться туди потрапити, інакше їх сильно вдарять, а вони цього не хочуть",- наголовив Трамп.
Жорстке попередження
Трамп відмовився назвати конкретні терміни початку переговорів, але дав зрозуміти, що часу на роздуми залишилося небагато. Він наголосив, що у разі відмови Ірану від нових умов наслідки будуть значно серйознішими, ніж раніше.
Президент США підкреслив, що Вашингтон готовий діяти рішуче, якщо Тегеран не змінить свою позицію.
"Час підтискає. Їм краще діяти швидко, інакше в них нічого не залишиться", - наголосив американський лідер.
Раніше ЗМІ повідомили, що Іран хоче стягувати плату за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку. Вони забезпечують величезний інтернет-трафік і фінансові транзакції між Європою, Азією і Перською затокою.
Схема відпрацьована:
■ Рудик заходить у якусь філію мережі борделів «Світова політика».
■ Вивалює на огляд всім відвідувачам і ****** своє «хазяйство»,
■ Йому його прищемлюють і годують пагонами бамбука,
■ Етап TACO (Trump Always Chickens Out),
■ Мудило мандрує до іншої філії, де його вже з нетерпінням чекають, оскільки старе маразмо без їбуків що без пряників.
Ось такий його стайл життя.
Персонально для Нетаньягу війна з Іраном вигідна для збереження влади.
Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і багато аналітиків в Ізраїлі та за кордоном дійсно пов'язують його юридичне становище з його політичною стратегією.
Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг:
Відстрочка відповідальності: Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.
Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.
Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
Да починай вже бомбити, а не базікати. У євреїв та еміратців вже давно руки чухаються, щоб добряче Ірану насипати.
Просто він ділок і базікало, а не головнокомандувач. Для нього це не війна, а шантаж перед угодою.
Тому оце "буду-небуду".
Якби військових спустили з повідка і дали самим все спланувати та розібратися, Іран давно б з лайном змішали, а археологам майбутнього залишилися б шикарні руїни.
Сили та засоби для цього у них є. От тільки командують ними старий бізнесюк і акланоїд-дебіл з нацгвардії.
А вони більше у темі.
Трамп рік тому: я введу проти Китаю санкції у 500%.
Трамп зараз: я домовився що Китай у нас придбає кілька літаків і ми не заважатимемо йому захопити Тайвань.
Просто казкового тупого ідіота собі обрали у президенти американці.
Тому то одинокі й тихі голоси тих політиків, які намагались привернути увагу народу на згубність поступу зе-пацифізму, не були почуті.
На відміну від України, на США ніхто нападати не збирався. Тож, там була зовсім інша історія.
Як вбачається, об'єктивними передумовами обрання Трампа на чолі Америки - це невирішеність $37-трильйонного боргу США, який продовжує невпинно зростати, та лобі мільярдерів, які сподівались на радикальні заходи з його скорочення, які без Трампа впровадити було неможливо.