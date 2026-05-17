2 533 48

Іран хоче стягувати плату за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку, - CNN

Натхнений успіхом блокади Ормузької протоки, Тегеран націлився на одну з прихованих артерій світової економіки - інтернет-кабелі, прокладені під цим водним шляхом. Ці кабелі забезпечують величезний інтернет-трафік і фінансові транзакції між Європою, Азією і Перською затокою.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Іран хоче стягувати плату з компаній-гігантів 

Іран хоче стягувати плату з найбільших світових технологічних компаній за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку.

Минулого тижня законодавці в Тегерані обговорили план, який може стосуватися підводних кабелів, що з'єднують арабські країни з Європою та Азією.

Іранські ЗМІ натякають, що трафік може бути порушений, якщо компанії відмовляться платити.

Представник іранських збройних сил Ебрахім Золфагарі минулого тижня заявив, що Іран збирається запровадити плату за використання інтернет-кабелів.

ЗМІ, які пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР), стверджували, що план Тегерана з отримання таких доходів вимагатиме від компаній, серед яких Google, Microsoft, Meta і Amazon, дотримання іранського законодавства.

Своєю чергою компанії, що володіють підводними кабелями, повинні будуть платити ліцензійні збори за їхнє прокладання. Крім того, права на ремонт і технічне обслуговування будуть надані тільки іранським фахівцям.

Водночас, як зауважує CNN, залишається незрозумілим, як іранський режим зможе змусити технологічних гігантів виконувати ці вимоги, оскільки їм заборонено проводити платежі Ірану через санкції США. Компанії можуть сприйняти нові заяви Ірану радше як демонстративну риторику.

На думку експертки Bloomberg Economics Діни Есфандіарі, загрози Тегерана є частиною стратегії, метою якої є демонстрація його впливу в Ормузькій протоці та забезпечення виживання режиму.

"Режим хоче створити ризик настільки великих втрат для світової економіки, що ніхто не наважиться знову атакувати Іран",- сказала вона.

Потенційні наслідки 

Зазначається, що через Ормузьку протоку проходять кілька основних міжконтинентальних підводних кабелів.

Дослідник у Habtoor Research Center Мостафа Ахмед розповів, що через тривалі ризики для безпеки, пов’язані з Іраном, міжнародні оператори навмисно уникали іранських вод, натомість зосередивши більшість кабелів у вузькій смузі вздовж оманського боку водного шляху.

Однак кілька з цих кабелів, Falcon і Gulf Bridge International (GBI), проходять через іранські води, наводить CNN слова Алана Молдін з компанії TeleGeography.

"Озброєний бойовими водолазами, невеликими підводними човнами та підводними дронами, Корпус вартових ісламської революції може становити загрозу для підводних кабелів і будь-яка атака може спричинити "ланцюгову цифрову катастрофу" на кількох континентах", - йдеться у статті.

Сусіди Ірану в Перській затоці можуть зіткнутися з серйозними перебоями в інтернет-з'єднанні, що потенційно вплине на критично важливий експорт нафти та газу, а також на банківську сферу.

"Ця протока є ключовим цифровим коридором між азійськими центрами обробки даних, такими як Сінгапур, та деякими точками виходу кабелів у Європі",- сказав Ахмед.

"Якщо ж союзники Ірану вирішать застосувати таку ж тактику в Червоному морі, наслідки можуть бути ще серйознішими", - сказано в публікації.

+29
Це та угода про яку трамп казав, чи це перемога США??? Не розберу.....
Ну Тромб лоханувся по повній. Цікаво, чи можна було зробити ще гірше?
прекрасний черговий геморой трампа для отримання наступної перемоги! ))
Це та угода про яку трамп казав, чи це перемога США??? Не розберу.....
Не покаране зло завжди повертається й само по собі, нажаль, не заспокоїться.
А хто надоумив квір-ців шантажувати світ поривами дата-кабелів? Вгадай з першого разу,називається
той самий.хто хотів окупувати Канаду, потім Гренландію.Венесуелу зробити штатом і брати собі плату за дозвіл проходу танкерів Ормузькою протокою
Тоже мне загадка. Буш младший.
Тот кто затеял войну и уничтожил единственного реального противника Ирану Садама. После его убийства равновесие было нарушено и Ирану поперло.
прекрасний черговий геморой трампа для отримання наступної перемоги! ))
***** показав їм як можна заробляти бабки особливо не напружуючись. Ось і має чергову перемогу.
Режим квір треба добивати, бо кацапи їм ядерку подарують. Доня їбош 😂😂😂
Ну Тромб лоханувся по повній. Цікаво, чи можна було зробити ще гірше?
Ну звісно ) А вартість галону бензину чому підскочила на 40% ?
На 1,5 долара казали по тєліку.
Це і є 40%
А вартість галону бензину чому підскочила на 40% ?
І це прям перед посівною,вартість продукції підскочить,а ми це оплатимо.Рівень інфляції стрибне,станемо бідніше.Це одна із причин(точніше хотелок),чому "лялькводи",які стоять за спиною Тромба,запалили цю війну.
Ну Тромб лоханувся по повній. Цікаво, чи можна було зробити ще гірше?
Коли у вас рівень критичного мислення підвищиться,тоді ви зрозумієте,що на такому світовому рівні ніхто не лохається,все продумано.
Воно й видно, що все продумано. Штати пересварились з усіма союзниками, вв'язались в дороговартісну непотрібну війну, нафта підскочила, - напевно все було чітко продумано. Ви з якоїсь нової секти?
Ви з якоїсь нової секти?
Я з тих,хто бачить далі,ніж основна маса народу,а не якась секта.Для мене все очевидно,для інших це "теорія заговору".
І саме з тої причини,що основна маса людей не бачить,як їм морочать голову,й вдається усім цим клятим глобалістам запалювати війни,створювати рукотворні крізиси,та брехливі пландемії,від яких вони отримують свій зиск:посилювання контролю над населенням,створювання нового світоустрою,зниження численності населення.
Як шкода, що всі, хто вміють керувати світом, вже працюють перукарями і таксистами.
Нам всё показывают в открытую,а такие как вы,в упор не видят.
https://www.youtube.com/watch?v=n8E8CQcG-mA
Повинні ж люди з комплексом месії якось себе реалізовувати )
Едгар По,американський письменник колись сказав,що "більшість людей являються ідіотами".
А так как я не з більшості,то зрозуміло,про кого з нас двох Едгар По це сказав.
Якщо ви не вважаєте себе ідіоткою, то це не означає, що ви не ідіотка. Ви прсто можете вважати, що ви не ідіотка.
Бач як вас не попускає,тому що у вас синдром "Данінга-Крюгера".
Загугліть що це таке.
Ви не тільки геополітик, а ще і лікар? Самооцінка у вас абсолютно не занижена.
Як думаєте, Фредді Меркюрі часто фальшивив?
Це ще одна перемога Краснова - Натаньяху. Уря уря уря.
Так цікаво, все на світі крутиться кругом Ірану і всім він виставляє умови, щоб так Україні вміти
А ШТО ви їм зробите ??? © Га
Трампу пофіг, він вже переміг.
Пепеміг так переміг моченоловий)
Трамп - це цар Мідас навпаки: все, до чого торкнеться, перетворюється на гівно.
Режим хочет создать риск настолько больших потерь для мировой экономики, что никто не решится снова атаковать Иран Источник: https://censor.net/ru/n4003677
Режим просто не ожидал, что в США у власти долбо@б, которому приходиться показывать свои возможности эскалации после нападения. Предыдущие президенты США понимали это до того как напасть.
Цікаво, чи є якась межа після якої світ зрозуміє що з терористами у вигляді нового керівництва Ірану розмови закінчені? Так, буде важко, але якщо іран здобуде ядерну бомбу то світ буде платити їм лише за те що дихає спільним повітрям на цій планеті...
Нічого не буде після здобуття Іраном ЯЗ. Точніше буде те що і після здобуття Північнокорейським режимом ЯЗ. Все інше пропаганда єврейського лоббі та корисних ідіотів. Точніше агресивної частини цього лоббі. Більшості євреїв війна чи знищення Ірану звичайно не потрібне.
Доречі декілька фактів для мислячої публіки. В самому Ірані євреїв ніхто не чіпає. І під час Ірако Іранської війни Ізраїль нелегально поставляв зброю через треті країни аятолам в Ірані. ДумайТе.
Мені досить того що квір збив наш літак при оманському вояжі, змусивши зебу замінити богдана на єрмака, та налагодив кацапам виробництво мопедів. Квір має бути знищений. Я хочу бачити світський Іран.
Я також хочу бачити світський Іран а також світські Саудівську Аравію які рубають голови жінці а безголове тіло возять підвищеним до гелікоптера. Приклад з тисяч. Іран ворог а не друг.
Але щоб знищити квір потрібна наземна війна в якій як не парадоксально зацікавлений Китай та маріонетка Китаю росія. Бо Китай хоче світового панування і йому потрібні вільні руки. Або як каже Краснов Іран потрібно знищити. На увазі ЯЗ.
Ще в знищенні Ірану зацікавлені військовий злочинець розшукуваний судом в Ґааґзі Натаньяху. Бо якщо не буде війни та перемоги його посадять навіть в Ізраїлі за інші злочини які розслідує ізраїльська прокуратура. Також в війні масштабній бажано ядерній зацікавлена частина секти (контролює 90 відсотків єврейської общини в Україні та Трампа через Кушнера) Хабад. Вони таким чином думають що це прискорює прихід Мошиаха. Деякі з цих пацієнтів думають що Мошиах це зять Трампа Кушнер.
зари трамп почне той бруднодупий рєкет в чалмах перемагати
Так виглядає "повна і беззаперечна перемога" США на чолі з Дональдом Трампом та Ізраїлю.

1.Світовий ріст цін на нафту, газ та пальне.
2.Дефіцит мінеральних добрив по всьому світу.
3.Плата за прохід суден Ормузькою протокою.
4.Тепер ще й плата за Інтернет-кабелі.🤭

Це ще не беручи до уваги пошкодження інфраструктури на військових базах США що на Близькому Сході.

США витратили мільярди на удари по Ірану але нічого не досягли, погіршивши ситуацію.
А тепер, весь світ буде платити за цю "перемогу" Дональда дака Трампа.
О#уєнно!!!🤬
Ну або знищить той Іран вщент. Нема Ірану- нема проблем.
Так само росіяни та їх симпатики думають про Україну та українців.
А ще вони так думають про увесь західний світ, тому +нема парашки, нема проблем.
Результаты маленькой победоносной войны Трампа и Нитаньяху впечатляют. Отлично порезвились.
Ну, хто підказав Ірану цю "геніальну" ідею, зрозуміло...
По ходу рудий паяц буде в ситуації анекдотичній " батьку досить торгувати бо вже здачу немає чим давати". Піздос америці з її вибором.
Мені гроші і контроль за трафіком. Каже Іран. А юх на рило?
Ну хотіти не заборонено.

Я думаю, що амерам треба до зубів озброїти всіх сусідів по периметру Ірану і самим звідти валити.
Араби розберуться самі з цією ******. Тим більше, що вони не обмежені моральними вадами типу неможливості геноциду та негуманності нелюдського ставлення.
Читаючи про фієричне "надхнення" я гомерично уриготувався .

Це як хусіти - щось потопити йще можуть , але їх лідерів постійно ліквідовують .
"Надхнення" то було у в"єтконгівців, бо жодного військового досягнення не було в їх супротивників .
А тут 90% КВІРа ліквідованно , аятула один задвухсотився , наступний в овочєвому стані ...
Єдиноо пілота не змогли захопити на своїй же ж теріторії .
В країні гіперінфляція , 90% воєнпрому - ліквідованно .

Єдиний ліквідний "товар" у Ірану - фанатизм аятул ...
