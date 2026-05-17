Іран хоче стягувати плату за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку, - CNN

Натхнений успіхом блокади Ормузької протоки, Тегеран націлився на одну з прихованих артерій світової економіки - інтернет-кабелі, прокладені під цим водним шляхом. Ці кабелі забезпечують величезний інтернет-трафік і фінансові транзакції між Європою, Азією і Перською затокою.

Іран хоче стягувати плату з компаній-гігантів

Іран хоче стягувати плату з найбільших світових технологічних компаній за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку.

Минулого тижня законодавці в Тегерані обговорили план, який може стосуватися підводних кабелів, що з'єднують арабські країни з Європою та Азією.

Іранські ЗМІ натякають, що трафік може бути порушений, якщо компанії відмовляться платити.

Представник іранських збройних сил Ебрахім Золфагарі минулого тижня заявив, що Іран збирається запровадити плату за використання інтернет-кабелів.

ЗМІ, які пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР), стверджували, що план Тегерана з отримання таких доходів вимагатиме від компаній, серед яких Google, Microsoft, Meta і Amazon, дотримання іранського законодавства.

Своєю чергою компанії, що володіють підводними кабелями, повинні будуть платити ліцензійні збори за їхнє прокладання. Крім того, права на ремонт і технічне обслуговування будуть надані тільки іранським фахівцям.

Водночас, як зауважує CNN, залишається незрозумілим, як іранський режим зможе змусити технологічних гігантів виконувати ці вимоги, оскільки їм заборонено проводити платежі Ірану через санкції США. Компанії можуть сприйняти нові заяви Ірану радше як демонстративну риторику.

На думку експертки Bloomberg Economics Діни Есфандіарі, загрози Тегерана є частиною стратегії, метою якої є демонстрація його впливу в Ормузькій протоці та забезпечення виживання режиму.

"Режим хоче створити ризик настільки великих втрат для світової економіки, що ніхто не наважиться знову атакувати Іран",- сказала вона.

Потенційні наслідки

Зазначається, що через Ормузьку протоку проходять кілька основних міжконтинентальних підводних кабелів.

Дослідник у Habtoor Research Center Мостафа Ахмед розповів, що через тривалі ризики для безпеки, пов’язані з Іраном, міжнародні оператори навмисно уникали іранських вод, натомість зосередивши більшість кабелів у вузькій смузі вздовж оманського боку водного шляху.

Однак кілька з цих кабелів, Falcon і Gulf Bridge International (GBI), проходять через іранські води, наводить CNN слова Алана Молдін з компанії TeleGeography.

"Озброєний бойовими водолазами, невеликими підводними човнами та підводними дронами, Корпус вартових ісламської революції може становити загрозу для підводних кабелів і будь-яка атака може спричинити "ланцюгову цифрову катастрофу" на кількох континентах", - йдеться у статті.

Сусіди Ірану в Перській затоці можуть зіткнутися з серйозними перебоями в інтернет-з'єднанні, що потенційно вплине на критично важливий експорт нафти та газу, а також на банківську сферу.

"Ця протока є ключовим цифровим коридором між азійськими центрами обробки даних, такими як Сінгапур, та деякими точками виходу кабелів у Європі",- сказав Ахмед.

"Якщо ж союзники Ірану вирішать застосувати таку ж тактику в Червоному морі, наслідки можуть бути ще серйознішими", - сказано в публікації.

