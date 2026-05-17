Иран хочет взимать плату за использование подводных интернет-кабелей, проложенных через Ормузский пролив, — CNN

Иран хочет брать деньги за интернет-кабели под Ормузским проливом

Вдохновленный успехом блокады Ормузского пролива, Тегеран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики — интернет-кабели, проложенные под этим водным путем. Эти кабели обеспечивают огромный интернет-трафик и финансовые транзакции между Европой, Азией и Персидским заливом.

Об этом пишет CNN.

Иран хочет взимать плату с компаний-гигантов 

Иран хочет взимать плату с крупнейших мировых технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, проложенных через Ормузский пролив.

На прошлой неделе законодатели в Тегеране обсудили план, который может касаться подводных кабелей, соединяющих арабские страны с Европой и Азией.

Иранские СМИ намекают, что трафик может быть нарушен, если компании откажутся платить.

Представитель иранских вооруженных сил Эбрахим Золфагари на прошлой неделе заявил, что Иран собирается ввести плату за использование интернет-кабелей.

СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), утверждали, что план Тегерана по получению таких доходов потребует от компаний, среди которых Google, Microsoft, Meta и Amazon, соблюдения иранского законодательства.

В свою очередь, компании, владеющие подводными кабелями, должны будут платить лицензионные сборы за их прокладку. Кроме того, права на ремонт и техническое обслуживание будут предоставлены только иранским специалистам.

В то же время, как отмечает CNN, остается непонятным, как иранский режим сможет заставить технологических гигантов выполнять эти требования, поскольку им запрещено осуществлять платежи Ирану из-за санкций США. Компании могут воспринять новые заявления Ирана скорее как демонстративную риторику.

По мнению эксперта Bloomberg Economics Дины Эсфандиари, угрозы Тегерана являются частью стратегии, целью которой является демонстрация его влияния в Ормузском проливе и обеспечение выживания режима.

"Режим хочет создать риск настолько больших потерь для мировой экономики, что никто не решится снова атаковать Иран", — сказала она.

Потенциальные последствия 

Отмечается, что через Ормузский пролив проходят несколько основных межконтинентальных подводных кабелей.

Исследователь из Habtoor Research Center Мостафа Ахмед рассказал, что из-за длительных рисков для безопасности, связанных с Ираном, международные операторы намеренно избегали иранских вод, сосредоточив большинство кабелей в узкой полосе вдоль оманской стороны водного пути.

Однако несколько из этих кабелей, Falcon и Gulf Bridge International (GBI), проходят через иранские воды, приводит CNN слова Алана Молдина из компании TeleGeography.

"Вооруженный боевыми водолазами, небольшими подводными лодками и подводными дронами, Корпус стражей исламской революции может представлять угрозу для подводных кабелей, и любая атака может вызвать "цепную цифровую катастрофу" на нескольких континентах", — говорится в статье.

Соседи Ирана в Персидском заливе могут столкнуться с серьезными перебоями в интернет-соединении, что потенциально повлияет на критически важный экспорт нефти и газа, а также на банковскую сферу.

"Этот пролив является ключевым цифровым коридором между азиатскими центрами обработки данных, такими как Сингапур, и некоторыми точками выхода кабелей в Европе", — сказал Ахмед.

"Если же союзники Ирана решат применить такую же тактику в Красном море, последствия могут быть еще более серьезными", — говорится в публикации.

Топ комментарии
+24
Це та угода про яку трамп казав, чи це перемога США??? Не розберу.....
17.05.2026 16:49 Ответить
17.05.2026 16:49 Ответить
+12
Ну Тромб лоханувся по повній. Цікаво, чи можна було зробити ще гірше?
17.05.2026 16:55 Ответить
17.05.2026 16:55 Ответить
+9
прекрасний черговий геморой трампа для отримання наступної перемоги! ))
17.05.2026 16:50 Ответить
17.05.2026 16:50 Ответить
Не покаране зло завжди повертається й само по собі, нажаль, не заспокоїться.
17.05.2026 16:50 Ответить
17.05.2026 16:50 Ответить
А хто надоумив квір-ців шантажувати світ поривами дата-кабелів? Вгадай з першого разу,називається
17.05.2026 18:07 Ответить
17.05.2026 18:07 Ответить
той самий.хто хотів окупувати Канаду, потім Гренландію.Венесуелу зробити штатом і брати собі плату за дозвіл проходу танкерів Ормузькою протокою
17.05.2026 18:50 Ответить
17.05.2026 18:50 Ответить
***** показав їм як можна заробляти бабки особливо не напружуючись. Ось і має чергову перемогу.
17.05.2026 17:08 Ответить
17.05.2026 17:08 Ответить
Режим квір треба добивати, бо кацапи їм ядерку подарують. Доня їбош 😂😂😂
17.05.2026 16:52 Ответить
17.05.2026 16:52 Ответить
Ну звісно ) А вартість галону бензину чому підскочила на 40% ?
17.05.2026 17:07 Ответить
17.05.2026 17:07 Ответить
На 1,5 долара казали по тєліку.
17.05.2026 17:09 Ответить
17.05.2026 17:09 Ответить
Це і є 40%
17.05.2026 17:10 Ответить
17.05.2026 17:10 Ответить
А вартість галону бензину чому підскочила на 40% ?
І це прям перед посівною,вартість продукції підскочить,а ми це оплатимо.Рівень інфляції стрибне,станемо бідніше.Це одна із причин(точніше хотелок),чому "лялькводи",які стоять за спиною Тромба,запалили цю війну.
17.05.2026 19:25 Ответить
17.05.2026 19:25 Ответить
Коли у вас рівень критичного мислення підвищиться,тоді ви зрозумієте,що на такому світовому рівні ніхто не лохається,все продумано.
17.05.2026 19:20 Ответить
17.05.2026 19:20 Ответить
Воно й видно, що все продумано. Штати пересварились з усіма союзниками, вв'язались в дороговартісну непотрібну війну, нафта підскочила, - напевно все було чітко продумано. Ви з якоїсь нової секти?
17.05.2026 19:25 Ответить
17.05.2026 19:25 Ответить
Ви з якоїсь нової секти?
Я з тих,хто бачить далі,ніж основна маса народу,а не якась секта.Для мене все очевидно,для інших це "теорія заговору".
І саме з тої причини,що основна маса людей не бачить,як їм морочать голову,й вдається усім цим клятим глобалістам запалювати війни,створювати рукотворні крізиси,та брехливі пландемії,від яких вони отримують свій зиск:посилювання контролю над населенням,створювання нового світоустрою,зниження численності населення.
17.05.2026 19:42 Ответить
17.05.2026 19:42 Ответить
Як шкода, що всі, хто вміють керувати світом, вже працюють перукарями і таксистами.
17.05.2026 19:47 Ответить
17.05.2026 19:47 Ответить
Це ще одна перемога Краснова - Натаньяху. Уря уря уря.
17.05.2026 16:55 Ответить
17.05.2026 16:55 Ответить
Так цікаво, все на світі крутиться кругом Ірану і всім він виставляє умови, щоб так Україні вміти
17.05.2026 16:59 Ответить
17.05.2026 16:59 Ответить
А ШТО ви їм зробите ??? © Га
17.05.2026 17:01 Ответить
17.05.2026 17:01 Ответить
Трампу пофіг, він вже переміг.
17.05.2026 17:04 Ответить
17.05.2026 17:04 Ответить
Пепеміг так переміг моченоловий)
17.05.2026 17:05 Ответить
17.05.2026 17:05 Ответить
Трамп - це цар Мідас навпаки: все, до чого торкнеться, перетворюється на гівно.
17.05.2026 17:09 Ответить
17.05.2026 17:09 Ответить
Режим просто не ожидал, что в США у власти долбо@б, которому приходиться показывать свои возможности эскалации после нападения. Предыдущие президенты США понимали это до того как напасть.
Режим просто не ожидал, что в США у власти долбо@б, которому приходиться показывать свои возможности эскалации после нападения. Предыдущие президенты США понимали это до того как напасть.
17.05.2026 17:16 Ответить
17.05.2026 17:16 Ответить
Цікаво, чи є якась межа після якої світ зрозуміє що з терористами у вигляді нового керівництва Ірану розмови закінчені? Так, буде важко, але якщо іран здобуде ядерну бомбу то світ буде платити їм лише за те що дихає спільним повітрям на цій планеті...
17.05.2026 17:18 Ответить
17.05.2026 17:18 Ответить
Нічого не буде після здобуття Іраном ЯЗ. Точніше буде те що і після здобуття Північнокорейським режимом ЯЗ. Все інше пропаганда єврейського лоббі та корисних ідіотів. Точніше агресивної частини цього лоббі. Більшості євреїв війна чи знищення Ірану звичайно не потрібне.
Доречі декілька фактів для мислячої публіки. В самому Ірані євреїв ніхто не чіпає. І під час Ірако Іранської війни Ізраїль нелегально поставляв зброю через треті країни аятолам в Ірані. ДумайТе.
17.05.2026 17:44 Ответить
17.05.2026 17:44 Ответить
Мені досить того що квір збив наш літак при оманському вояжі, змусивши зебу замінити богдана на єрмака, та налагодив кацапам виробництво мопедів. Квір має бути знищений. Я хочу бачити світський Іран.
17.05.2026 18:30 Ответить
17.05.2026 18:30 Ответить
Я також хочу бачити світський Іран а також світські Саудівську Аравію які рубають голови жінці а безголове тіло возять підвищеним до гелікоптера. Приклад з тисяч. Іран ворог а не друг.
Але щоб знищити квір потрібна наземна війна в якій як не парадоксально зацікавлений Китай та маріонетка Китаю росія. Бо Китай хоче світового панування і йому потрібні вільні руки. Або як каже Краснов Іран потрібно знищити. На увазі ЯЗ.
Ще в знищенні Ірану зацікавлені військовий злочинець розшукуваний судом в Ґааґзі Натаньяху. Бо якщо не буде війни та перемоги його посадять навіть в Ізраїлі за інші злочини які розслідує ізраїльська прокуратура. Також в війні масштабній бажано ядерній зацікавлена частина секти (контролює 90 відсотків єврейської общини в Україні та Трампа через Кушнера) Хабад. Вони таким чином думають що це прискорює прихід Мошиаха. Деякі з цих пацієнтів думають що Мошиах це зять Трампа Кушнер.
17.05.2026 19:36 Ответить
17.05.2026 19:36 Ответить
зари трамп почне той бруднодупий рєкет в чалмах перемагати
17.05.2026 17:19 Ответить
17.05.2026 17:19 Ответить
Так виглядає "повна і беззаперечна перемога" США на чолі з Дональдом Трампом та Ізраїлю.

1.Світовий ріст цін на нафту, газ та пальне.
2.Дефіцит мінеральних добрив по всьому світу.
3.Плата за прохід суден Ормузькою протокою.
4.Тепер ще й плата за Інтернет-кабелі.🤭

Це ще не беручи до уваги пошкодження інфраструктури на військових базах США що на Близькому Сході.

США витратили мільярди на удари по Ірану але нічого не досягли, погіршивши ситуацію.
А тепер, весь світ буде платити за цю "перемогу" Дональда дака Трампа.
О#уєнно!!!🤬
17.05.2026 17:28 Ответить
17.05.2026 17:28 Ответить
Ну або знищить той Іран вщент. Нема Ірану- нема проблем.
17.05.2026 17:52 Ответить
17.05.2026 17:52 Ответить
Так само росіяни та їх симпатики думають про Україну та українців.
17.05.2026 18:16 Ответить
17.05.2026 18:16 Ответить
А ще вони так думають про увесь західний світ, тому +нема парашки, нема проблем.
17.05.2026 18:40 Ответить
17.05.2026 18:40 Ответить
Результаты маленькой победоносной войны Трампа и Нитаньяху впечатляют. Отлично порезвились.
17.05.2026 18:34 Ответить
17.05.2026 18:34 Ответить
Ну, хто підказав Ірану цю "геніальну" ідею, зрозуміло...
17.05.2026 19:20 Ответить
17.05.2026 19:20 Ответить
 
 