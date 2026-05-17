Иран хочет взимать плату за использование подводных интернет-кабелей, проложенных через Ормузский пролив, — CNN
Вдохновленный успехом блокады Ормузского пролива, Тегеран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики — интернет-кабели, проложенные под этим водным путем. Эти кабели обеспечивают огромный интернет-трафик и финансовые транзакции между Европой, Азией и Персидским заливом.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.
Иран хочет взимать плату с компаний-гигантов
Иран хочет взимать плату с крупнейших мировых технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, проложенных через Ормузский пролив.
На прошлой неделе законодатели в Тегеране обсудили план, который может касаться подводных кабелей, соединяющих арабские страны с Европой и Азией.
Иранские СМИ намекают, что трафик может быть нарушен, если компании откажутся платить.
Представитель иранских вооруженных сил Эбрахим Золфагари на прошлой неделе заявил, что Иран собирается ввести плату за использование интернет-кабелей.
СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), утверждали, что план Тегерана по получению таких доходов потребует от компаний, среди которых Google, Microsoft, Meta и Amazon, соблюдения иранского законодательства.
В свою очередь, компании, владеющие подводными кабелями, должны будут платить лицензионные сборы за их прокладку. Кроме того, права на ремонт и техническое обслуживание будут предоставлены только иранским специалистам.
В то же время, как отмечает CNN, остается непонятным, как иранский режим сможет заставить технологических гигантов выполнять эти требования, поскольку им запрещено осуществлять платежи Ирану из-за санкций США. Компании могут воспринять новые заявления Ирана скорее как демонстративную риторику.
По мнению эксперта Bloomberg Economics Дины Эсфандиари, угрозы Тегерана являются частью стратегии, целью которой является демонстрация его влияния в Ормузском проливе и обеспечение выживания режима.
"Режим хочет создать риск настолько больших потерь для мировой экономики, что никто не решится снова атаковать Иран", — сказала она.
Потенциальные последствия
Отмечается, что через Ормузский пролив проходят несколько основных межконтинентальных подводных кабелей.
Исследователь из Habtoor Research Center Мостафа Ахмед рассказал, что из-за длительных рисков для безопасности, связанных с Ираном, международные операторы намеренно избегали иранских вод, сосредоточив большинство кабелей в узкой полосе вдоль оманской стороны водного пути.
Однако несколько из этих кабелей, Falcon и Gulf Bridge International (GBI), проходят через иранские воды, приводит CNN слова Алана Молдина из компании TeleGeography.
"Вооруженный боевыми водолазами, небольшими подводными лодками и подводными дронами, Корпус стражей исламской революции может представлять угрозу для подводных кабелей, и любая атака может вызвать "цепную цифровую катастрофу" на нескольких континентах", — говорится в статье.
Соседи Ирана в Персидском заливе могут столкнуться с серьезными перебоями в интернет-соединении, что потенциально повлияет на критически важный экспорт нефти и газа, а также на банковскую сферу.
"Этот пролив является ключевым цифровым коридором между азиатскими центрами обработки данных, такими как Сингапур, и некоторыми точками выхода кабелей в Европе", — сказал Ахмед.
"Если же союзники Ирана решат применить такую же тактику в Красном море, последствия могут быть еще более серьезными", — говорится в публикации.
1.Світовий ріст цін на нафту, газ та пальне.
2.Дефіцит мінеральних добрив по всьому світу.
3.Плата за прохід суден Ормузькою протокою.
4.Тепер ще й плата за Інтернет-кабелі.🤭
Це ще не беручи до уваги пошкодження інфраструктури на військових базах США що на Близькому Сході.
США витратили мільярди на удари по Ірану але нічого не досягли, погіршивши ситуацію.
А тепер, весь світ буде платити за цю "перемогу" Дональда
