УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5437 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця Куби з РФ та Іраном
1 530 22

Куба придбала у РФ та Ірану 300 ударних дронів і обговорювала атаку на військові об’єкти США, - Axios

Куба придбала 300 дронів у Росії та Ірану для атак на США

Куба придбала понад 300 військових безпілотників і обговорювала можливість їх використання для атак на американську базу в Гуантанамо, військові кораблі США та авіабазу в Кі-Весті у Флориді.

Про це пише Axios з посиланням на дані розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США застерегли Кубу від військових дій 

За словами представника американської розвідки, 14 травня директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Кубу та застеріг місцевих чиновників від участі у військових діях. Він також закликав кубинців позбутися тоталітарного уряду, щоб таким чином позбутися і санкцій США.

"Директор Реткліфф чітко дав зрозуміти, що Куба більше не може служити платформою для супротивників, щоб просувати ворожі плани в нашій півкулі", - сказав співрозмовник із ЦРУ.

Читайте також: РФ відправила нафтовий танкер на Кубу: доставлено 700 тисяч барелів, - Reuters

Куба купує безпілотники у РФ та Ірану 

За даними американських посадовців, Куба з 2023 року купує у Росії та Ірану ударні безпілотники з "різними можливостями", і розміщує їх у стратегічних місцях по всьому острову.

За словами високопоставленого американського чиновника, впродовж останнього місяця кубинські чиновники звернулися до Росії з проханням про додаткове постачання безпілотників та військової техніки.

Чиновник послався на перехоплення розвідувальних даних, які також вказували на те, що кубинські розвідники "намагаються дізнатися, як Іран чинить опір США".

Читайте також: Після Ірану США можуть повернутися до питання Куби, - Трамп

Кубинські військові обговорювали атаку на об'єкти США 

Axios зазначає, що наразі американські чиновники не вважають Кубу безпосередньою загрозою, або, що країна активно планує атакувати американські об’єкти. Однак розвідка США вказує на те, що військові чиновники острова обговорювали плани застосування безпілотників на випадок спалаху воєнних дій, у той час коли відносини зі США продовжують погіршуватися.

"Куба не має можливості закрити Флоридську протоку так само, як Іран зупинив судноплавство в Ормузькій протоці. Американські чиновники також не вважають Кубу такою ж військовою загрозою, як це було під час Карибської кризи 1962 року", - йдеться у статті.

Високопоставлений чиновник США, якого цитує видання, додав, що "ніхто не хвилюється через винищувачі з Куби".

"Навіть незрозуміло, чи є у них такі, які можуть літати. Але варто вказати, наскільки близько вони розташовані - 90 миль (близько 145 км, - ред.). Це не та реальність, з якою нам комфортно", - сказав американський посадовець.

Читайте також: Уряд Куби різко підвищив ціни на пальне, але заправки залишив закритими, ‒ Reuters

Автор: 

безпілотник БпЛА (5838) Іран (3395) Куба (109) росія (70023) США (26539)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Трамп шукає ,йому конче потрібна хоч якась перемога бо з рейтингами біда
показати весь коментар
17.05.2026 22:02 Відповісти
+3
Це або Куба наривається, або Трамп шукає казус беллі.
показати весь коментар
17.05.2026 21:56 Відповісти
+3
Axios готує грунт для закінчення трампом чергової війни.
показати весь коментар
17.05.2026 21:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це або Куба наривається, або Трамп шукає казус беллі.
показати весь коментар
17.05.2026 21:56 Відповісти
Трамп шукає ,йому конче потрібна хоч якась перемога бо з рейтингами біда
показати весь коментар
17.05.2026 22:02 Відповісти
Його рейтингам вже ніяка перемога не допоможе.
показати весь коментар
17.05.2026 22:21 Відповісти
На жаль розуміння цього для ідіота недоступне.
показати весь коментар
17.05.2026 22:45 Відповісти
Axios готує грунт для закінчення трампом чергової війни.
показати весь коментар
17.05.2026 21:59 Відповісти
Гуантонамо не чіпайте! Там ще трампону сидіти!
показати весь коментар
17.05.2026 21:59 Відповісти
Гуантанамо - це вертухайська Alma mater Гегсета.
показати весь коментар
17.05.2026 22:09 Відповісти
Я знаю що це. трампону підійде.
показати весь коментар
17.05.2026 23:31 Відповісти
Іранці разом з дронами могли й на Кубі осіяти
показати весь коментар
17.05.2026 22:00 Відповісти
А як Куба, яка в повній ізоляції могла купити у когось взагалі дрони?
показати весь коментар
17.05.2026 22:00 Відповісти
Це провокація Мадяра - вони усі на інтелекті від ЗСУ
показати весь коментар
17.05.2026 22:02 Відповісти
Легкий вайб нападу агресивних поляків на радіостанцію в Гливицях у 1939 році. Нічого нового.
показати весь коментар
17.05.2026 22:04 Відповісти
Ну, не знаю, на годину-другу війни вистачить.
показати весь коментар
17.05.2026 22:09 Відповісти
До того как посадят трампа,он сдаст Америку полностью
показати весь коментар
17.05.2026 22:24 Відповісти
300 шт?? Михалыч,ты что...серьезно???Да это ж байка....Да не было такого Какой урон они собрались нанести США 300-стами беспилотниками??Приколисты блин...
показати весь коментар
17.05.2026 22:27 Відповісти
Трамп роздумує чи брати Венесуелу 51м штатом США.
Так нехай візьме і Кубу 52 м штатом США.
Я думаю, що процентів 90 венесуельців і кубинців проголосує за приєднаня до США.
показати весь коментар
17.05.2026 22:30 Відповісти
Цікаво, а чому сросію якимось 53/54 штатом взяти не бажають..)))
показати весь коментар
17.05.2026 23:33 Відповісти
Невже і американці на своїй шкурі відчують, що таке справжня війна на їх територіях? Рудому тоді буде кирдик!
показати весь коментар
17.05.2026 22:40 Відповісти
придбала?
300?
витратили останні гроші..
показати весь коментар
17.05.2026 22:45 Відповісти
Може на найманців обміняла? Але тоді половина дронів українські, бо у ЗСУ кубінців десь стільки ж як і у парашкинській армії.
показати весь коментар
17.05.2026 23:58 Відповісти
 
 