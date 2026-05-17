Куба придбала у РФ та Ірану 300 ударних дронів і обговорювала атаку на військові об’єкти США, - Axios

Куба придбала понад 300 військових безпілотників і обговорювала можливість їх використання для атак на американську базу в Гуантанамо, військові кораблі США та авіабазу в Кі-Весті у Флориді.

Про це пише Axios з посиланням на дані розвідки, повідомляє Цензор.НЕТ.

США застерегли Кубу від військових дій

За словами представника американської розвідки, 14 травня директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Кубу та застеріг місцевих чиновників від участі у військових діях. Він також закликав кубинців позбутися тоталітарного уряду, щоб таким чином позбутися і санкцій США.

"Директор Реткліфф чітко дав зрозуміти, що Куба більше не може служити платформою для супротивників, щоб просувати ворожі плани в нашій півкулі", - сказав співрозмовник із ЦРУ.

Куба купує безпілотники у РФ та Ірану

За даними американських посадовців, Куба з 2023 року купує у Росії та Ірану ударні безпілотники з "різними можливостями", і розміщує їх у стратегічних місцях по всьому острову.

За словами високопоставленого американського чиновника, впродовж останнього місяця кубинські чиновники звернулися до Росії з проханням про додаткове постачання безпілотників та військової техніки.

Чиновник послався на перехоплення розвідувальних даних, які також вказували на те, що кубинські розвідники "намагаються дізнатися, як Іран чинить опір США".

Кубинські військові обговорювали атаку на об'єкти США

Axios зазначає, що наразі американські чиновники не вважають Кубу безпосередньою загрозою, або, що країна активно планує атакувати американські об’єкти. Однак розвідка США вказує на те, що військові чиновники острова обговорювали плани застосування безпілотників на випадок спалаху воєнних дій, у той час коли відносини зі США продовжують погіршуватися.

"Куба не має можливості закрити Флоридську протоку так само, як Іран зупинив судноплавство в Ормузькій протоці. Американські чиновники також не вважають Кубу такою ж військовою загрозою, як це було під час Карибської кризи 1962 року", - йдеться у статті.

Високопоставлений чиновник США, якого цитує видання, додав, що "ніхто не хвилюється через винищувачі з Куби".

"Навіть незрозуміло, чи є у них такі, які можуть літати. Але варто вказати, наскільки близько вони розташовані - 90 миль (близько 145 км, - ред.). Це не та реальність, з якою нам комфортно", - сказав американський посадовець.

