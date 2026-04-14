Після Ірану США можуть повернутися до питання Куби, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що питання Куби може знову опинитися у фокусі зовнішньої політики Вашингтона після завершення дій, пов’язаних з Іраном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням трансляцію Sky News.

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Американський лідер під час спілкування з журналістами 13 квітня окреслив подальші пріоритети адміністрації. За його словами, наразі основна увага зосереджена на ситуації навколо Ірану, однак тема Куби не знята з порядку денного.

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Пріоритети США та відкладене рішення

Трамп наголосив, що розгляд політики щодо Куби відкладено до завершення поточного етапу міжнародної діяльності США. Йдеться, зокрема, про дипломатичні та безпекові питання, пов’язані з Іраном.

Він підкреслив, що ситуація з Кубою потребує окремого підходу та додаткового аналізу, з огляду на її складність та тривалі історичні обставини.

"З Кубою ми ще подивимося. Куба — це окрема історія. Цією країною довго керували жахливо", — заявив Трамп.

Можливі кроки та оцінка ситуації

Журналісти нагадали президенту США про його попередні заяви щодо можливого запровадження обмежень проти країн, які постачають паливо на Кубу. У відповідь Трамп зазначив, що такі рішення потребують зваженого підходу.

Він також звернув увагу на складну внутрішню ситуацію на Кубі та заявив про численні порушення прав людини.

"З ними поводилися дуже погано; у багатьох випадках членів їхніх родин убивали, їх били та грабували", — наголосив він.

За словами президента США, остаточні рішення щодо цього напряму можуть бути ухвалені пізніше, після завершення активної фази роботи щодо Ірану. Він не виключив, що Вашингтон повернеться до кубинського питання найближчим часом.

Раніше ми писали, що США та Іран продовжують дипломатичні контакти попри різке загострення ситуації в регіоні. У Вашингтоні зазначають, що діалог триває, хоча позиції сторін залишаються складними.

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