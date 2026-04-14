После Ирана США могут вернуться к вопросу о Кубе, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о Кубе может вновь оказаться в центре внимания внешней политики Вашингтона после завершения мер, связанных с Ираном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию Sky News.
Американский лидер во время общения с журналистами 13 апреля обозначил дальнейшие приоритеты администрации. По его словам, сейчас основное внимание сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, однако тема Кубы не снята с повестки дня.
Приоритеты США и отложенное решение
Трамп подчеркнул, что рассмотрение политики в отношении Кубы отложено до завершения текущего этапа международной деятельности США. Речь идет, в частности, о дипломатических и вопросах безопасности, связанных с Ираном.
Он подчеркнул, что ситуация с Кубой требует отдельного подхода и дополнительного анализа, учитывая ее сложность и длительные исторические обстоятельства.
"С Кубой мы еще посмотрим. Куба - это отдельная история. Эту страну долгое время управляли ужасно", - заявил Трамп.
Возможные шаги и оценка ситуации
Журналисты напомнили президенту США о его предыдущих заявлениях о возможном введении ограничений против стран, поставляющих топливо на Кубу. В ответ Трамп отметил, что такие решения требуют взвешенного подхода.
Он также обратил внимание на сложную внутреннюю ситуацию на Кубе и заявил о многочисленных нарушениях прав человека.
"С ними обращались очень плохо; во многих случаях членов их семей убивали, их избивали и грабили", - подчеркнул он.
По словам президента США, окончательные решения по этому вопросу могут быть приняты позже, после завершения активной фазы работы по Ирану. Он не исключил, что Вашингтон вернется к кубинскому вопросу в ближайшее время.
- Ранее мы писали, что США и Иран продолжают дипломатические контакты, несмотря на резкое обострение ситуации в регионе. В Вашингтоне отмечают, что диалог продолжается, хотя позиции сторон остаются сложными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Твоїм виборцям це повинно сподобатись у повній мірі.
