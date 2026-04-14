Новости Трамп угрожает Кубе
2 532 33

После Ирана США могут вернуться к вопросу о Кубе, - Трамп

Трамп заявил, что вопрос Кубы не закрыт

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о Кубе может вновь оказаться в центре внимания внешней политики Вашингтона после завершения мер, связанных с Ираном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию Sky News.

Американский лидер во время общения с журналистами 13 апреля обозначил дальнейшие приоритеты администрации. По его словам, сейчас основное внимание сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, однако тема Кубы не снята с повестки дня.

Приоритеты США и отложенное решение

Трамп подчеркнул, что рассмотрение политики в отношении Кубы отложено до завершения текущего этапа международной деятельности США. Речь идет, в частности, о дипломатических и вопросах безопасности, связанных с Ираном.

Он подчеркнул, что ситуация с Кубой требует отдельного подхода и дополнительного анализа, учитывая ее сложность и длительные исторические обстоятельства.

"С Кубой мы еще посмотрим. Куба - это отдельная история. Эту страну долгое время управляли ужасно", - заявил Трамп.

Возможные шаги и оценка ситуации

Журналисты напомнили президенту США о его предыдущих заявлениях о возможном введении ограничений против стран, поставляющих топливо на Кубу. В ответ Трамп отметил, что такие решения требуют взвешенного подхода.

Он также обратил внимание на сложную внутреннюю ситуацию на Кубе и заявил о многочисленных нарушениях прав человека.

"С ними обращались очень плохо; во многих случаях членов их семей убивали, их избивали и грабили", - подчеркнул он.

По словам президента США, окончательные решения по этому вопросу могут быть приняты позже, после завершения активной фазы работы по Ирану. Он не исключил, что Вашингтон вернется к кубинскому вопросу в ближайшее время.

  • Ранее мы писали, что США и Иран продолжают дипломатические контакты, несмотря на резкое обострение ситуации в регионе. В Вашингтоне отмечают, что диалог продолжается, хотя позиции сторон остаются сложными.

Топ комментарии
Залишилось ще від Куби відгребсти.
14.04.2026 01:59 Ответить
Після ірану , трампу треба збудувати фейковий кабінет (копію овального), імітувати новини, газети, телевізор і та дзвінки, щоб чувак потужнічав, перемагав весь світ і завойовував країни (в віртуальній реальності)
14.04.2026 01:58 Ответить
Трамп довоюється так, що після Ірану, Каліфорнія із США попроситься до Канади.
14.04.2026 02:02 Ответить
Трамп конечно урод. Ну вот если он расхерачит кубинских коммуняк-я ему свечку поставлю. Их надо расхерачить хотя бы за то, что они на стороне кацапстана воюют против Украины
14.04.2026 01:58 Ответить
На боці кацапстана воюють в першу чергу півнячі корейці. Кубінців там 2.5.
14.04.2026 09:01 Ответить
И что это меняет, если кубинцев воюет на стороне кацапов меньше чем сев корейцев? Может потому что кубинцев в четыре раза меньше чем северных корейцев?
14.04.2026 09:12 Ответить
Після ірану , трампу треба збудувати фейковий кабінет (копію овального), імітувати новини, газети, телевізор і та дзвінки, щоб чувак потужнічав, перемагав весь світ і завойовував країни (в віртуальній реальності)
показать весь комментарий
14.04.2026 01:58 Ответить
цей амеріканський победун аля США, з Білого дурдому🤠 трампло ,ушатав вже всіх адекватів світу ,скоро і їм поголовно , буде потрібен лікар... ...
14.04.2026 01:58 Ответить
Залишилось ще від Куби відгребсти.
14.04.2026 01:59 Ответить
Це буде занадто.
14.04.2026 02:27 Ответить
Трамп довоюється так, що після Ірану, Каліфорнія із США попроситься до Канади.
14.04.2026 02:02 Ответить
а як же Гренландія?
14.04.2026 02:05 Ответить
чисто по породе как кацапы
14.04.2026 02:06 Ответить
нє астанавлівайся.
Твоїм виборцям це повинно сподобатись у повній мірі.
14.04.2026 02:38 Ответить
Та ти для початку з Іраном розберися. До Кубинського питання він повернеться.
Так повернеться що ще Куба буде умови висувати як ото Іран переможений чомусь робить.
14.04.2026 03:07 Ответить
Премію Миру в срудію!!
14.04.2026 05:36 Ответить
Ще там ти не обсирався.
14.04.2026 06:27 Ответить
Тавже швидше б, бо прийдуть знов толерасти типу Обами, знов полізуть з комуняками цілуватися взасос.
14.04.2026 07:31 Ответить
Може не встигнути наваляти велику купу лайна. Санітари вже виглядають з-за рогу.
Що нюхатимете? Розробляйте запасний план.
14.04.2026 08:01 Ответить
О, ще один вкушений Рашкіним.
14.04.2026 15:30 Ответить
Правопівням все комуняки маряться. Проспись, Вася, у всього світу проблеми з фашистами.
14.04.2026 09:02 Ответить
Ганю, а вы не знали что коммуняки - это и есть фашисты?
14.04.2026 09:14 Ответить
Може краще повернутися до пані Меланії?
Чи вже годинник давно на 17.30?
14.04.2026 08:07 Ответить
обісратись ще й на кубі
14.04.2026 08:32 Ответить
Висадка десанту і захоплення президентського палацу і кубинські тварини побіжать грабувати магазини як в Іраку. У Венесуелі навіть не пікнули.
14.04.2026 09:13 Ответить
Так будет и на Кубе. Если америкосы туда войдут-они хрен положат на своего фиделя. Что старого что нового. Хрен кто воевать за коммуняк будет
14.04.2026 09:15 Ответить
Американська аналітики завжди добре працювали. Не можна нападати на тих хто захоче чинити опір. Це завжди працювало. Кубинці занадто слабкий і мирний народ. В Ірані все пішло не так. Світовий мент хоче реваншу.
14.04.2026 09:22 Ответить
Я бы порекомендовал хлопцы настоятельно взяться за о. Мадагаскар, ох и здоровые там кокосы растут, правда. Америкосы, киньте рацуху своему малахольному!
14.04.2026 09:12 Ответить
Можна і за Колумбію, там ще не такі "кокоси", московська коняка не дасть збрехати.
14.04.2026 09:41 Ответить
Президент Колумбії обіцяє відрізати голову Трампу, а Америку називає "бандою педофілів". Всі західні ЗМІ і Трамп прикидаються що Густаво не існує. Тому що нічого не зможуть зробити з Колумбією. А нещасну Кубу можна взяти голими руками.
14.04.2026 09:51 Ответить
Трампонутий як ху.... ло, без війни жити не може. Невже не можливо просто заявити що він вже всіх переміг і на цьому зупинитися
14.04.2026 09:42 Ответить
🤡 США досягли цілей в Ірані. Ми можемо розпочати згортати операцію. Я хотів би, щоб ми звернули її через успішні переговори, - віце-президент США Джей Ді Венс.
14.04.2026 09:47 Ответить
отже Куба може бути спокійна бо Іран це на дуже довго
14.04.2026 09:52 Ответить
на кубі немає нафти, а диктатори повністю відповідають трампівській системі цінностей, крім того , ще раз обісратись вже не вистачить підгузків. єдине що може змусити трампа це файли епштейна
14.04.2026 10:21 Ответить
ще там руда нікчема не обсиралась
14.04.2026 12:18 Ответить
 
 