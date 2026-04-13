США и Иран продолжают переговоры, несмотря на обострение ситуации, - СМИ

США и Иран продолжают поддерживать дипломатические контакты, несмотря на резкое обострение ситуации в регионе.

Дипломатические контакты на фоне давления

По данным источников, стороны сохраняют каналы коммуникации даже после неудачного раунда переговоров в Пакистане, который не принес прорыва. В Вашингтоне отмечают, что диалог продолжается, хотя позиции сторон остаются сложными.

"Между США и Ираном продолжается взаимодействие, и наблюдается определенный прогресс в попытках достичь соглашения", — заявил собеседник телеканала.

Несмотря на продолжение переговорного процесса, США одновременно усиливают давление на Иран. Ранее Вашингтон объявил о начале морской блокады иранских портов, заявив о жестком ответе на любые угрозы.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что американские силы будут действовать максимально решительно в случае приближения иранских судов к зоне блокады. Также он заявил, что часть иранского флота уже утратила боеспособность.

Отдельно в администрации США подчеркивают, что ограничения касаются не только военных кораблей, но и коммерческих судов, которые могут быть связаны с финансовыми схемами Ирана.

Переговоры без прорыва и обострения позиций

Длительные переговоры между США и Ираном, проходившие при посредничестве Пакистана, завершились без достижения договоренностей. Основным препятствием стала позиция Тегерана по ядерной программе.

После срыва диалога Вашингтон заявил о готовности к дальнейшим переговорам, но одновременно не исключает силового сценария в случае эскалации.

В то же время в дипломатических кругах не исключают новых контактов между делегациями сторон, хотя формат будущих встреч пока не определен.

