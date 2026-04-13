Наслідки конфлікту на Близькому Сході: ОПЕК зафіксувала різке падіння видобутку нафти у регіоні

Видобуток нафти країнами, що входять до Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК), у березні становив 35,06 млн барелів на добу, що на 7,7 млн барелів на добу менше, ніж у лютому.

Зокрема, найбільше видобуток нафти впав у Іраку та Саудівській Аравії, передає Reuters із посиланням на дані щомісячного звіту ОПЕК.

Водночас видобуток нафти у Росії у березні несуттєво зріс, свідчать дані організації.

ОПЕК зафіксувала різке падіння видобутку нафти

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Водночас ОПЕК знизила прогноз світового попиту на нафту у другому кварталі на 500 тис. барелів на добу. Це менше, ніж очікують інші експертні центри, такі як Управління енергетичної інформації уряду США.

Згідно зі звітом ОПЕК, у другому кварталі прогнозується середній світовий попит на нафту на рівні 105,07 млн ​​барелів на добу.

ОПЕК також не змінила прогноз попиту на нафту на рік, очікуючи відновлення споживання в наступні місяці. Зокрема, ОПЕК зберігає прогноз зростання світового попиту на нафту на 1,38 млн барелів на добу у 2026 році.

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Як повідомлялося, 5 квітня вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) погодилися підвищити квоти на видобуток нафти на 206 тис. барелів на добу з травня.

Втім, це рішення здебільшого існуватиме на папері, поки ключові члени ОПЕК+ не зможуть збільшити видобуток через блокаду Ормузької протоки.