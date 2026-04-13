Світова нафтопереробка в березні впала найрізкішими темпами за 6 років

Світова нафтопереробка в березні цього року знизилися на 5 млн барелів на добу – до 77,1 млн б/д, і це найрізкіше падіння з квітня 2020 року.

Про це свідчать дані щомісячного звіту ОПЕК, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, показник також на 4,1 млн б/д нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

Причини падіння

Зниження пов'язане зі значним скороченням переробки в регіоні на схід від Суеца через зміну нафтових потоків.

Таким чином, це посилило вже наявне падіння, зумовлене сезонним технічним обслуговуванням, яке зазвичай досягає піку в квітні.

У березні обсяги переробки були на 4,8 млн б/д нижчими за "нормальний рівень", із яких 3,2 млн б/д припадає на геополітичний фактор, 1,6 млн б/д – на сезонне техобслуговування.

Наслідки зниження

Наслідком зниження переробки є дефіцит нафтопродуктів і зростання маржі переробки, насамперед у сегменті середніх дистилятів.

Водночас у ОПЕК зазначають, що в Атлантичному басейні, передусім у США, нафтопереробні заводи швидко нарощують переробку після завершення ремонтів.

У березні зростання становило 380 тис. б/д до лютого, оскільки підприємства прагнуть скористатися високою маржею. При цьому більшість інших ключових нафтопереробних центрів продемонстрували місячне зниження.

В ОПЕК вважають, що в перспективі сезонне зростання попиту на транспортне паливо може посилити дефіцит продукції.

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Як повідомлялося, Саудівська Аравія відновила повну потужність перекачування нафти трубопроводом Схід-Захід до приблизно 7 млн барелів на добу. Про це королівство повідомило в неділю, 12 квітня через кілька днів після оцінки збитків, завданих його енергетичному сектору внаслідок атак під час конфлікту в Ірані.

Нагадаємо, залізнична компанія Саудівської Аравії (SAR) запустила новий вантажний маршрут, який розроблено як альтернативу Ормузькій протоці на тлі серйозних перебоїв у морських перевезеннях у регіоні.

Ініціатива стала реакцією на блокування ключової лінії світової торгівлі та геополітичну напруженість на Близькому Сході, що значно ускладнило роботу логістичних ланцюгів.

Ціни на нафту

Ціни на нафту 13 квітня підскочили вище $100 за барель на тлі підготовки ВМС США блокади транзиту кораблів до Ірану через Ормузьку протоку. Такий крок може суттєво обмежити експорт іранської нафти після того, як Вашингтон і Тегеран не змогли домовитися про припинення війни.