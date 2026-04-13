США та Іран продовжують переговори попри загострення, - ЗМІ

США та Іран продовжують дипломатичні контакти попри різке загострення ситуації в регіоні.

Про це йдеться у матеріалі CNN, який цитує Цензор.НЕТ.

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Дипломатичні контакти на тлі тиску

За даними джерел, сторони зберігають канали комунікації навіть після невдалого раунду переговорів у Пакистані, який не приніс прориву. У Вашингтоні зазначають, що діалог триває, хоча позиції сторін залишаються складними.

"Між США та Іраном триває взаємодія, і спостерігається певний прогрес у спробах досягти угоди", — заявив співрозмовник телеканалу.

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Попри продовження переговорного процесу, США одночасно посилюють тиск на Іран. Раніше Вашингтон оголосив про початок морської блокади іранських портів, заявивши про жорстку відповідь на будь-які загрози.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що американські сили діятимуть максимально рішуче у разі наближення іранських суден до зони блокади. Також він заявив, що частина іранського флоту вже втратила боєздатність.

Окремо в адміністрації США підкреслюють, що обмеження стосуються не лише військових кораблів, а й комерційних суден, які можуть бути пов’язані з фінансовими схемами Ірану.

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Переговори без прориву і загострення позицій

Тривалі переговори між США та Іраном, що проходили за посередництва Пакистану, завершилися без досягнення домовленостей. Основною перепоною стала позиція Тегерана щодо ядерної програми.

Після зриву діалогу Вашингтон заявив про готовність до подальших переговорів, але одночасно не виключає силового сценарію у разі ескалації.

Водночас у дипломатичних колах не виключають нових контактів між делегаціями сторін, хоча формат майбутніх зустрічей поки не визначений.

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