РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4909 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Кубы с РФ и Ираном
1 611 22

Куба приобрела у РФ и Ирана 300 ударных дронов и обсуждала атаку на военные объекты США, — Axios

Куба приобрела 300 дронов у России и Ирана для атак на США

Куба приобрела более 300 военных беспилотников и обсуждала возможность их использования для атак на американскую базу в Гуантанамо, военные корабли США и авиабазу в Ки-Уэсте во Флориде.

Об этом пишет Axios со ссылкой на данные разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США предостерегли Кубу от военных действий 

По словам представителя американской разведки, 14 мая директор ЦРУ Джон Ретклифф посетил Кубу и предостерег местных чиновников от участия в военных действиях. Он также призвал кубинцев избавиться от тоталитарного правительства, чтобы таким образом избавиться и от санкций США.

"Директор Ретклифф четко дал понять, что Куба больше не может служить платформой для противников, чтобы продвигать враждебные планы в нашем полушарии", — сказал собеседник из ЦРУ.

Читайте также: РФ отправила нефтяной танкер на Кубу: доставлено 700 тысяч баррелей, — Reuters

Куба закупает беспилотники у РФ и Ирана 

По данным американских чиновников, Куба с 2023 года закупает у России и Ирана ударные беспилотники с "различными возможностями" и размещает их в стратегических местах по всему острову.

По словам высокопоставленного американского чиновника, в течение последнего месяца кубинские чиновники обратились к России с просьбой о дополнительной поставке беспилотников и военной техники.

Чиновник сослался на перехваченные разведывательные данные, которые также указывали на то, что кубинские разведчики "пытаются узнать, как Иран сопротивляется США".

Читайте также: После Ирана США могут вернуться к вопросу Кубы, — Трамп

Кубинские военные обсуждали атаку на объекты США 

Axios отмечает, что на данный момент американские чиновники не считают Кубу непосредственной угрозой или что страна активно планирует атаковать американские объекты. Однако разведка США указывает на то, что военные чиновники острова обсуждали планы применения беспилотников на случай вспышки военных действий, в то время как отношения с США продолжают ухудшаться.

"Куба не имеет возможности закрыть Флоридский пролив так же, как Иран остановил судоходство в Ормузском проливе. Американские чиновники также не считают Кубу такой же военной угрозой, как это было во время Карибского кризиса 1962 года", — говорится в статье.

Высокопоставленный чиновник США, которого цитирует издание, добавил, что "никто не волнуется из-за истребителей с Кубы".

"Даже непонятно, есть ли у них такие, которые могут летать. Но стоит отметить, насколько близко они расположены — 90 миль (около 145 км. — Ред.). Это не та реальность, с которой нам комфортно", — сказал американский чиновник.

Читайте также: Правительство Кубы резко повысило цены на топливо, но заправки оставило закрытыми, — Reuters

Автор: 

беспилотник (5199) Иран (2911) Куба (142) россия (97552) США (29398)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Трамп шукає ,йому конче потрібна хоч якась перемога бо з рейтингами біда
показать весь комментарий
17.05.2026 22:02 Ответить
+4
Це або Куба наривається, або Трамп шукає казус беллі.
показать весь комментарий
17.05.2026 21:56 Ответить
+4
Axios готує грунт для закінчення трампом чергової війни.
показать весь комментарий
17.05.2026 21:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це або Куба наривається, або Трамп шукає казус беллі.
показать весь комментарий
17.05.2026 21:56 Ответить
Трамп шукає ,йому конче потрібна хоч якась перемога бо з рейтингами біда
показать весь комментарий
17.05.2026 22:02 Ответить
Його рейтингам вже ніяка перемога не допоможе.
показать весь комментарий
17.05.2026 22:21 Ответить
На жаль розуміння цього для ідіота недоступне.
показать весь комментарий
17.05.2026 22:45 Ответить
Axios готує грунт для закінчення трампом чергової війни.
показать весь комментарий
17.05.2026 21:59 Ответить
Гуантонамо не чіпайте! Там ще трампону сидіти!
показать весь комментарий
17.05.2026 21:59 Ответить
Гуантанамо - це вертухайська Alma mater Гегсета.
показать весь комментарий
17.05.2026 22:09 Ответить
Я знаю що це. трампону підійде.
показать весь комментарий
17.05.2026 23:31 Ответить
Іранці разом з дронами могли й на Кубі осіяти
показать весь комментарий
17.05.2026 22:00 Ответить
А як Куба, яка в повній ізоляції могла купити у когось взагалі дрони?
показать весь комментарий
17.05.2026 22:00 Ответить
Це провокація Мадяра - вони усі на інтелекті від ЗСУ
показать весь комментарий
17.05.2026 22:02 Ответить
Легкий вайб нападу агресивних поляків на радіостанцію в Гливицях у 1939 році. Нічого нового.
показать весь комментарий
17.05.2026 22:04 Ответить
Ну, не знаю, на годину-другу війни вистачить.
показать весь комментарий
17.05.2026 22:09 Ответить
До того как посадят трампа,он сдаст Америку полностью
показать весь комментарий
17.05.2026 22:24 Ответить
300 шт?? Михалыч,ты что...серьезно???Да это ж байка....Да не было такого Какой урон они собрались нанести США 300-стами беспилотниками??Приколисты блин...
показать весь комментарий
17.05.2026 22:27 Ответить
Трамп роздумує чи брати Венесуелу 51м штатом США.
Так нехай візьме і Кубу 52 м штатом США.
Я думаю, що процентів 90 венесуельців і кубинців проголосує за приєднаня до США.
показать весь комментарий
17.05.2026 22:30 Ответить
Цікаво, а чому сросію якимось 53/54 штатом взяти не бажають..)))
показать весь комментарий
17.05.2026 23:33 Ответить
Невже і американці на своїй шкурі відчують, що таке справжня війна на їх територіях? Рудому тоді буде кирдик!
показать весь комментарий
17.05.2026 22:40 Ответить
придбала?
300?
витратили останні гроші..
показать весь комментарий
17.05.2026 22:45 Ответить
Може на найманців обміняла? Але тоді половина дронів українські, бо у ЗСУ кубінців десь стільки ж як і у парашкинській армії.
показать весь комментарий
17.05.2026 23:58 Ответить
 
 