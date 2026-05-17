Куба приобрела у РФ и Ирана 300 ударных дронов и обсуждала атаку на военные объекты США, — Axios
Куба приобрела более 300 военных беспилотников и обсуждала возможность их использования для атак на американскую базу в Гуантанамо, военные корабли США и авиабазу в Ки-Уэсте во Флориде.
Об этом пишет Axios со ссылкой на данные разведки, сообщает Цензор.НЕТ.
США предостерегли Кубу от военных действий
По словам представителя американской разведки, 14 мая директор ЦРУ Джон Ретклифф посетил Кубу и предостерег местных чиновников от участия в военных действиях. Он также призвал кубинцев избавиться от тоталитарного правительства, чтобы таким образом избавиться и от санкций США.
"Директор Ретклифф четко дал понять, что Куба больше не может служить платформой для противников, чтобы продвигать враждебные планы в нашем полушарии", — сказал собеседник из ЦРУ.
Куба закупает беспилотники у РФ и Ирана
По данным американских чиновников, Куба с 2023 года закупает у России и Ирана ударные беспилотники с "различными возможностями" и размещает их в стратегических местах по всему острову.
По словам высокопоставленного американского чиновника, в течение последнего месяца кубинские чиновники обратились к России с просьбой о дополнительной поставке беспилотников и военной техники.
Чиновник сослался на перехваченные разведывательные данные, которые также указывали на то, что кубинские разведчики "пытаются узнать, как Иран сопротивляется США".
Кубинские военные обсуждали атаку на объекты США
Axios отмечает, что на данный момент американские чиновники не считают Кубу непосредственной угрозой или что страна активно планирует атаковать американские объекты. Однако разведка США указывает на то, что военные чиновники острова обсуждали планы применения беспилотников на случай вспышки военных действий, в то время как отношения с США продолжают ухудшаться.
"Куба не имеет возможности закрыть Флоридский пролив так же, как Иран остановил судоходство в Ормузском проливе. Американские чиновники также не считают Кубу такой же военной угрозой, как это было во время Карибского кризиса 1962 года", — говорится в статье.
Высокопоставленный чиновник США, которого цитирует издание, добавил, что "никто не волнуется из-за истребителей с Кубы".
"Даже непонятно, есть ли у них такие, которые могут летать. Но стоит отметить, насколько близко они расположены — 90 миль (около 145 км. — Ред.). Это не та реальность, с которой нам комфортно", — сказал американский чиновник.
Так нехай візьме і Кубу 52 м штатом США.
Я думаю, що процентів 90 венесуельців і кубинців проголосує за приєднаня до США.
300?
витратили останні гроші..