Иран передал США обновленное предложение о прекращении войны, - Reuters
Иран через Пакистан, выступающий в качестве посредника, передал США обновленное предложение по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пакистанский источник, сообщает Цензор.НЕТ.
США получили новое предложение от Ирана
Собеседник агентства подтвердил передачу предложения и отметил, что "у нас мало времени". Он также заявил, что обе страны "постоянно меняют свои условия".
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что предложения Тегерана были "переданы американской стороне через посредника Пакистан".
Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что перемирие с Ираном, достигнутое в начале апреля, "держится на системе искусственного жизнеобеспечения".
Предыдущий ответ Тегерана на предложение СШАо прекращении войны показал, что у сторон все еще есть значительные разногласия по ряду вопросов.
В частности, среди вопросов, тормозящих переговоры между двумя сторонами, – ядерные амбиции Ирана и его контроль над Ормузским проливом, где он остановил судоходство.
Reuters отмечает, что Иран призвал к прекращению войны на всех фронтах, в частности в Ливане, где Израиль воюет с боевиками "Хезболлы", которых поддерживает Иран. Тегеран исключил обсуждение своей ядерной программы до "окончательного прекращения военных действий".
Кроме того, среди требований Ирана: компенсация за военные убытки, прекращение морской блокады со стороны США, гарантии отсутствия дальнейших атак и возобновление продажи иранской нефти.
Багаи заявил, что Тегеран готов к любым сценариям.
"Что касается их угроз, будьте уверены, что мы полностью осознаем, как должным образом реагировать даже на малейшую ошибку со стороны противника", — сказал Багаи на еженедельной пресс-конференции.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть ограниченное время для принятия решения по новому соглашению с Соединенными Штатами.
