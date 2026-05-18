Иран передал США обновленное предложение о прекращении войны, - Reuters

Иран через Пакистан, выступающий в качестве посредника, передал США обновленное предложение по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пакистанский источник, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США получили новое предложение от Ирана

Собеседник агентства подтвердил передачу предложения и отметил, что "у нас мало времени". Он также заявил, что обе страны "постоянно меняют свои условия".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что предложения Тегерана были "переданы американской стороне через посредника Пакистан".

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что перемирие с Ираном, достигнутое в начале апреля, "держится на системе искусственного жизнеобеспечения".

Предыдущий ответ Тегерана на предложение СШАо прекращении войны показал, что у сторон все еще есть значительные разногласия по ряду вопросов.

В частности, среди вопросов, тормозящих переговоры между двумя сторонами, – ядерные амбиции Ирана и его контроль над Ормузским проливом, где он остановил судоходство.

Reuters отмечает, что Иран призвал к прекращению войны на всех фронтах, в частности в Ливане, где Израиль воюет с боевиками "Хезболлы", которых поддерживает Иран. Тегеран исключил обсуждение своей ядерной программы до "окончательного прекращения военных действий".

Кроме того, среди требований Ирана: компенсация за военные убытки, прекращение морской блокады со стороны США, гарантии отсутствия дальнейших атак и возобновление продажи иранской нефти.

Багаи заявил, что Тегеран готов к любым сценариям.

"Что касается их угроз, будьте уверены, что мы полностью осознаем, как должным образом реагировать даже на малейшую ошибку со стороны противника", — сказал Багаи на еженедельной пресс-конференции.

Читайте также: США и Израиль готовятся к возможным новым ударам по Ирану, — NYT

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть ограниченное время для принятия решения по новому соглашению с Соединенными Штатами.

Читайте также: Переговоры между США и Ираном могут возобновиться уже на следующей неделе, – WSJ