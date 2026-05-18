Трамп выдвинул ультиматум Ирану по поводу нового соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось мало времени для принятия решения по поводу нового соглашения с Соединенными Штатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью Axios.

Дедлайн приближается

По словам Трампа, Вашингтон ожидает от Тегерана нового предложения, которое должно быть выгоднее предыдущего. Он подчеркнул, что США заинтересованы в заключении соглашения, однако Иран пока не оправдывает ожиданий американской стороны.

Президент США отметил, что считает возможность достижения соглашения реальной, поскольку Иран, по его мнению, также заинтересован в переговорах.

"Мы хотим заключить соглашение. Они находятся не там, где мы хотим. Им придется туда попасть, иначе их сильно ударят, а они этого не хотят", - подчеркнул Трамп.

Жесткое предупреждение

Трамп отказался назвать конкретные сроки начала переговоров, но дал понять, что времени на раздумья осталось немного. Он подчеркнул, что в случае отказа Ирана от новых условий последствия будут значительно серьезнее, чем раньше.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон готов действовать решительно, если Тегеран не изменит свою позицию.

"Время поджимает. Им лучше действовать быстро, иначе у них ничего не останется", - подчеркнул американский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что Иран хочет взимать плату за использование подводных интернет-кабелей, проложенных через Ормузский пролив. Они обеспечивают огромный интернет-трафик и финансовые транзакции между Европой, Азией и Персидским заливом.

