Трамп выдвинул ультиматум Ирану по поводу нового соглашения

Трамп об Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось мало времени для принятия решения по поводу нового соглашения с Соединенными Штатами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью Axios.

Дедлайн приближается

По словам Трампа, Вашингтон ожидает от Тегерана нового предложения, которое должно быть выгоднее предыдущего. Он подчеркнул, что США заинтересованы в заключении соглашения, однако Иран пока не оправдывает ожиданий американской стороны.

Президент США отметил, что считает возможность достижения соглашения реальной, поскольку Иран, по его мнению, также заинтересован в переговорах.

"Мы хотим заключить соглашение. Они находятся не там, где мы хотим. Им придется туда попасть, иначе их сильно ударят, а они этого не хотят", - подчеркнул Трамп.

Читайте: Куба приобрела у РФ и Ирана 300 ударных дронов и обсуждала атаку на военные объекты США, - Axios

Жесткое предупреждение

Трамп отказался назвать конкретные сроки начала переговоров, но дал понять, что времени на раздумья осталось немного. Он подчеркнул, что в случае отказа Ирана от новых условий последствия будут значительно серьезнее, чем раньше.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон готов действовать решительно, если Тегеран не изменит свою позицию.

"Время поджимает. Им лучше действовать быстро, иначе у них ничего не останется", - подчеркнул американский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что Иран хочет взимать плату за использование подводных интернет-кабелей, проложенных через Ормузский пролив. Они обеспечивают огромный интернет-трафик и финансовые транзакции между Европой, Азией и Персидским заливом.

Читайте также: Мерц провел беседу с Трампом: говорили об Иране и Украине

+11
Шо, опять ? це ж було вже... (с)
18.05.2026 01:16 Ответить
+8
Що знову? .... ну це вже реально чистий іспанський сором. Наш головний ,,мега-ділок'' знову висрав ультиматум Ірану. Цитата - просто розрив кабіни: ,,Ми хочемо угоду. Вони не там, де ми хочемо. Їм доведеться туди потрапити, інакше їх сильно вдарять''. Ну камон, це ж рівень пацанів з району під пивасик, які ділять лавочку. А зачекайте, де попередні серії? Він же буквально нещодавно заливав, що іранці за ним буквально на колінах повзають і ридають, щоб він хоч щось підписав на будь-яких умовах. А тепер що - оп, і ,,вони не там, де треба\''? Що сталося, Донні? Заблукали по дорозі і вони не туди поповзли чи в них компас зламався?? Чергове тисяча перше китайське попередження, - ну скільки вже можна......Світ реально вже задовбався реготати з цього цирку з конями. Вже навіть стібатися ліньки, хочеться просто по-людськи обійняти й пожаліти цього немічного політичного імпотента. Рудий дід щиро вірить, що він досі крутий мачо, який тримає в страху весь район і от-от ,,перетрахає всіх дівок''. А насправді - стоїть, бідний, обпісяний, грізно тупає ніжкою і лякає подушки, поки санітари тихенько міняють йому памперс. Весь світ уже не боїться його ультиматумів, а просто чекає, коли дідуся нарешті заберуть на тихий час.......
18.05.2026 01:37 Ответить
+7
Трамп висунув ультиматум Ірану щодо нової угоди після переговорів з Нетаньяху.

Персонально для Нетаньягу війна з Іраном вигідна для збереження влади.
Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і багато аналітиків в Ізраїлі та за кордоном дійсно пов'язують його юридичне становище з його політичною стратегією.
Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг:
Відстрочка відповідальності: Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.
Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.
Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
18.05.2026 01:20 Ответить
Шо, опять ? це ж було вже... (с)
18.05.2026 01:16 Ответить
Та просто дідо старий вже став, забудькуватий...
18.05.2026 01:20 Ответить
Трамп - старий мазо-ексгібіціоніст. Шановні, ви помітили що все «хазяйство» паДонні у міжнародній політиці - ультиматуми якими він трусить перед усіма щоб начебто залякати?
Схема відпрацьована:
■ Рудик заходить у якусь філію мережі борделів «Світова політика».
■ Вивалює на огляд всім відвідувачам і ****** своє «хазяйство»,
■ Йому його прищемлюють і годують пагонами бамбука,
■ Етап TACO (Trump Always Chickens Out),
■ Мудило мандрує до іншої філії, де його вже з нетерпінням чекають, оскільки старе маразмо без їбуків що без пряників.
Ось такий його стайл життя.
18.05.2026 03:57 Ответить
і це ще не половина каденції.
18.05.2026 01:45 Ответить
ВІЗЬМИТЬ до увазі, що він довго займався РЕЙДЕРСТВОМ у нерухомості. Тобто слєнг в нього як у ***** і методи те же . Від нинішнього президента США аристократизмом не пахне
18.05.2026 02:01 Ответить
18.05.2026 01:57 Ответить
Господи...
Да починай вже бомбити, а не базікати. У євреїв та еміратців вже давно руки чухаються, щоб добряче Ірану насипати.
18.05.2026 02:02 Ответить
Склероз в нього
18.05.2026 02:05 Ответить
Це не склероз.
Просто він ділок і базікало, а не головнокомандувач. Для нього це не війна, а шантаж перед угодою.
Тому оце "буду-небуду".

Якби військових спустили з повідка і дали самим все спланувати та розібратися, Іран давно б з лайном змішали, а археологам майбутнього залишилися б шикарні руїни.
Сили та засоби для цього у них є. От тільки командують ними старий бізнесюк і акланоїд-дебіл з нацгвардії.
18.05.2026 02:13 Ответить
склероз? Який там склероз, ДІМЕНЦІЯ
18.05.2026 05:55 Ответить
нічого не буде...
18.05.2026 05:54 Ответить
Ізраїльтяне іншої думки.
А вони більше у темі.
18.05.2026 08:32 Ответить
А все то Байден,да??? Чи все ж таки Обама??
18.05.2026 03:27 Ответить
100500-ї раз хлопчик крукнув "Вовк" але йому х*й хто повірив
18.05.2026 04:19 Ответить
Погрози від цього клоуна вже нікого не лякають. Всі побачили чого вони варті.
18.05.2026 04:26 Ответить
18.05.2026 09:17 Ответить
За кілька років десяток містер Бінов перетворили Захід на карикатуру. Схоже він завжди такий був.
18.05.2026 04:30 Ответить
24 година,два тижня,три місяця та 25 років
трамнон-то діагноз
18.05.2026 05:46 Ответить
Ээээ купи керпич(с)Дональд Дак Трамп
18.05.2026 06:25 Ответить
Іранський угоднік
18.05.2026 08:07 Ответить
Яке ж воно нікчемне
18.05.2026 08:28 Ответить
@ (в перекладі):
Трамп рік тому: я введу проти Китаю санкції у 500%.
Трамп зараз: я домовився що Китай у нас придбає кілька літаків і ми не заважатимемо йому захопити Тайвань.
Просто казкового тупого ідіота собі обрали у президенти американці.
18.05.2026 08:50 Ответить
 
 