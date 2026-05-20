УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9591 відвідувач онлайн
Новини Операція США проти Ірану
990 26

Іран погрожує розширити війну за межі Близького Сходу у разі ударів США

Іран заявив, що може розширити війну в інших регіонах

Іран заявив про готовність розширити війну за межі Близького Сходу у разі нових ударів з боку США. Така заява пролунала після слів президента США Дональда Трампа про можливе відновлення військової операції проти Тегерана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загроза виходу конфлікту за межі регіону

Трамп заявив, що у понеділок і вівторок був близький до рішення про нову кампанію бомбардувань Ірану. Водночас він відклав цей крок, щоб продовжити дипломатичні переговори.

"Я був за годину від ухвалення рішення", - сказав він журналістам у Білому домі.

Президент США також додав, що переговори з Іраном проходять добре і можуть завершитися дуже швидко.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції заявив, що у разі нових атак війна може вийти далеко за межі регіону.

"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", - йдеться у заяві.

Іран раніше вже погрожував ударами по країнах Близького Сходу, де розміщені американські військові бази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на нафту падає після заяв Трампа про "дуже швидке" завершення війни з Іраном

Політичні сигнали і ситуація у Сенаті США

Раніше Сенат США підтримав процедурне просування законопроєкту, який передбачає обов’язкове погодження Конгресом будь-яких майбутніх військових операцій проти Ірану.

За відповідне рішення проголосували 50 сенаторів, проти - 47.

До демократів приєдналися четверо республіканців, які підтримали відповідну ініціативу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Ізраїль готуються до можливих нових ударів по Ірану, - NYT

Автор: 

Іран (3412) США (26566)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Трамп красава. Гасить всіх конкурентів США, збільшує ціни на американські нафту і газ, та ще напевно на біржових скачках заробляє.
показати весь коментар
20.05.2026 19:02 Відповісти
+1
Аятоли беруть Трампа на слабо
показати весь коментар
20.05.2026 19:03 Відповісти
+1
Трамп жахнет по "центру принятия решений"! Упс. Израиль уже жахнул. А воз и ныне там...
показати весь коментар
20.05.2026 19:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце діло!
Це ж Трамп тепер зможе ще більшу війну зупинити! А значить нобелівка вже не за горами!
показати весь коментар
20.05.2026 19:01 Відповісти
Трамп красава. Гасить всіх конкурентів США, збільшує ціни на американські нафту і газ, та ще напевно на біржових скачках заробляє.
показати весь коментар
20.05.2026 19:02 Відповісти
Его не оценят амеровский электорат, цены на бензин и дизель у них возросли где то вдвое, удары по Ирану не популярны даже у большинства республиканцев, даже реднеков -его основной электоральной базы
показати весь коментар
20.05.2026 19:10 Відповісти
Цінують - не цінують, це суб'єктивно. Користь країні об'єктивна.
показати весь коментар
20.05.2026 19:14 Відповісти
Американской краини ни якои корысти, только расходы в том числе людски, корысть лишь Израилю который подталкивает на это Трампа
показати весь коментар
20.05.2026 19:22 Відповісти
Витрати мінімальні в порівнянні з прибутками.
показати весь коментар
20.05.2026 19:24 Відповісти
Яки прибутки для амеров? Падение цен на нафту в случае падения режиму и снятия санкций? Це понравится многим кроме Америки, которые на дорогих энергоносителях заробляют, правда не все
показати весь коментар
20.05.2026 19:29 Відповісти
Про користь для США дивись в моєму першому пості .
показати весь коментар
20.05.2026 19:35 Відповісти
нащо Ви розмовляєте з кацапським ботом?
показати весь коментар
20.05.2026 19:54 Відповісти
Аятоли беруть Трампа на слабо
показати весь коментар
20.05.2026 19:03 Відповісти
Трамп жахнет по "центру принятия решений"! Упс. Израиль уже жахнул. А воз и ныне там...
показати весь коментар
20.05.2026 19:05 Відповісти
Треба вводити війська і захоплювати Тегеран, щоб іранські кацапи вже нікому не могли загрожувати!
показати весь коментар
20.05.2026 19:06 Відповісти
Американске суспильство не в восторге от этой идеи, как и армия, это поддерживает лишь еврейское лобби и то не всё
показати весь коментар
20.05.2026 19:13 Відповісти
Кому треба?
показати весь коментар
20.05.2026 19:16 Відповісти
Для этого нужны войска! Больше, чем 20к, развернутых в заливе!).
показати весь коментар
20.05.2026 19:21 Відповісти
Україну буде звільнено до кордонів 1991 року і кілька мільйонів кацапів буде вбито.
показати весь коментар
20.05.2026 19:50 Відповісти
куууууууди без черги влізли погорожувати!!! зараз трампа черга з новими погрозами перемоги заяви робити!
показати весь коментар
20.05.2026 19:09 Відповісти
Не буде ніяких ударів! трамп, вже і так зробив, все що потрібно путіну...
показати весь коментар
20.05.2026 19:09 Відповісти
Москалі нарадили.
показати весь коментар
20.05.2026 19:12 Відповісти
А хіба іранський режим не робив цього до сих пір? Тільки повне знищення іранського режиму вбереже світ від світової ядерної війни. Тромб мразота аби менше на біржах сидів і заробляв на качелях які він розкачує, а вже стер би тих аятол в пил і підмести за ними
показати весь коментар
20.05.2026 19:13 Відповісти
Хіба ви досі не знаєте азіятів? Понти їхнє все.
показати весь коментар
20.05.2026 19:15 Відповісти
Понты или нет никто ре рискнёт проверять кто в досягаемости от иранской балистики, около 2000км
показати весь коментар
20.05.2026 19:19 Відповісти
полякай ще, кацапе
показати весь коментар
20.05.2026 19:29 Відповісти
Рыжий уверенно ведёт США к скоропостижной победе.
показати весь коментар
20.05.2026 19:28 Відповісти
Терористичний Іран потрібно відкидати в кам'яний вік. Чим скоріше, тим краще для людства.
показати весь коментар
20.05.2026 19:59 Відповісти
 
 