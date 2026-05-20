Іран погрожує розширити війну за межі Близького Сходу у разі ударів США

Іран заявив про готовність розширити війну за межі Близького Сходу у разі нових ударів з боку США. Така заява пролунала після слів президента США Дональда Трампа про можливе відновлення військової операції проти Тегерана.

Загроза виходу конфлікту за межі регіону

Трамп заявив, що у понеділок і вівторок був близький до рішення про нову кампанію бомбардувань Ірану. Водночас він відклав цей крок, щоб продовжити дипломатичні переговори.

"Я був за годину від ухвалення рішення", - сказав він журналістам у Білому домі.

Президент США також додав, що переговори з Іраном проходять добре і можуть завершитися дуже швидко.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції заявив, що у разі нових атак війна може вийти далеко за межі регіону.

"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", - йдеться у заяві.

Іран раніше вже погрожував ударами по країнах Близького Сходу, де розміщені американські військові бази.

Політичні сигнали і ситуація у Сенаті США

Раніше Сенат США підтримав процедурне просування законопроєкту, який передбачає обов’язкове погодження Конгресом будь-яких майбутніх військових операцій проти Ірану.

За відповідне рішення проголосували 50 сенаторів, проти - 47.

До демократів приєдналися четверо республіканців, які підтримали відповідну ініціативу.

