Іран погрожує розширити війну за межі Близького Сходу у разі ударів США
Іран заявив про готовність розширити війну за межі Близького Сходу у разі нових ударів з боку США. Така заява пролунала після слів президента США Дональда Трампа про можливе відновлення військової операції проти Тегерана.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Reuters.
Загроза виходу конфлікту за межі регіону
Трамп заявив, що у понеділок і вівторок був близький до рішення про нову кампанію бомбардувань Ірану. Водночас він відклав цей крок, щоб продовжити дипломатичні переговори.
"Я був за годину від ухвалення рішення", - сказав він журналістам у Білому домі.
Президент США також додав, що переговори з Іраном проходять добре і можуть завершитися дуже швидко.
У відповідь Корпус вартових ісламської революції заявив, що у разі нових атак війна може вийти далеко за межі регіону.
"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", - йдеться у заяві.
Іран раніше вже погрожував ударами по країнах Близького Сходу, де розміщені американські військові бази.
Політичні сигнали і ситуація у Сенаті США
Раніше Сенат США підтримав процедурне просування законопроєкту, який передбачає обов’язкове погодження Конгресом будь-яких майбутніх військових операцій проти Ірану.
За відповідне рішення проголосували 50 сенаторів, проти - 47.
До демократів приєдналися четверо республіканців, які підтримали відповідну ініціативу.
Це ж Трамп тепер зможе ще більшу війну зупинити! А значить нобелівка вже не за горами!