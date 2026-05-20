Операція США проти Ірану
Сенат США зробив крок для обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану

Сенат США підтримав процедурне просування законопроєкту, який передбачає обов’язкове погодження Конгресом будь-яких майбутніх військових операцій проти Ірану. За відповідне рішення проголосували 50 сенаторів, проти - 47.

Що відомо?

Як зазначається, до демократів приєдналися четверо республіканців, зокрема Білл Кессіді, який уперше виступив всупереч позиції своєї партії.

Попри те, що Сенат США вже сім разів відхиляв подібні ініціативи, цього разу документ зміг просунутися далі. Його підтримали республіканці Ренд Пол, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді. Водночас демократ Джон Феттерман став на бік республіканців і проголосував проти.

Чи ухвалять рішення загалом?

Остаточне ухвалення цієї ініціативи наразі виглядає малоймовірним, оскільки під час голосування були відсутні кілька сенаторів-республіканців, які беруть участь у передвиборчих кампаніях у своїх штатах.

Лідер республіканської більшості Джон Тун заявив, що більшість представників його партії не вважають за необхідне проводити голосування щодо обмеження воєнних повноважень.

Водночас лідер демократів у Сенаті Чак Шумер ще у квітні повідомив, що демократи планують щотижня виносити на розгляд питання, пов’язані з воєнними повноваженнями, поки тривають засідання палати.

Сенат є верхньою палатою Конгресу США та налічує 100 сенаторів - по два представники від кожного штату. Саме цей орган має право погоджувати або обмежувати військові дії, які ініціює президент США.

Наступний крок сената повинен бути імпічмент
20.05.2026 06:45 Відповісти
Імпічмент - це процедура в Палаті представників. Сенат лише може усунути президента з посади на його основі
20.05.2026 07:32 Відповісти
Цьому ідіоту навіть сірники давати не можна
20.05.2026 07:57 Відповісти
Обмежити Трамбона може або смиренна сорочка або відправка його до ADX Florence (Supermax).
20.05.2026 08:15 Відповісти
 
 