Сенат США сделал шаг к ограничению военных полномочий Трампа в отношении Ирана

Сенат США поддержал продвижение законопроекта, предусматривающего обязательное согласование Конгрессом любых будущих военных операций против Ирана. За соответствующее решение проголосовали 50 сенаторов, против - 47.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Что известно?

Как отмечается, к демократам присоединились четверо республиканцев, в частности Билл Кэссиди, который впервые выступил вопреки позиции своей партии.

Несмотря на то, что Сенат США уже семь раз отклонял подобные инициативы, на этот раз документ смог продвинуться дальше. Его поддержали республиканцы Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди. В то же время демократ Джон Феттерман встал на сторону республиканцев и проголосовал против.

Примут ли решение в целом?

Окончательное принятие этой инициативы пока выглядит маловероятным, поскольку во время голосования отсутствовали несколько сенаторов-республиканцев, участвующих в предвыборных кампаниях в своих штатах.

Лидер республиканского большинства Джон Тун заявил, что большинство представителей его партии не считают необходимым проводить голосование по ограничению военных полномочий.

В то же время лидер демократов в Сенате Чак Шумер еще в апреле сообщил, что демократы планируют еженедельно выносить на рассмотрение вопросы, связанные с военными полномочиями, пока продолжаются заседания палаты.

Сенат является верхней палатой Конгресса США и насчитывает 100 сенаторов - по два представителя от каждого штата. Именно этот орган имеет право согласовывать или ограничивать военные действия, инициируемые президентом США.