Венс прокомментировал слухи о передаче РФ урана из Ирана

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что передача Ираном обогащенного урана России не входит в планы американской стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении во время брифинга в Белом доме, которое цитирует CNN.

Позиция США относительно иранского урана

По словам Венса, информация о возможной передаче урана России не соответствует действительности. Он подчеркнул, что такой вариант не рассматривается и ранее не был частью планов США.

"Я видел некоторые сообщения по этому поводу. Не знаю, откуда они взялись", — сказал он.

Вице-президент также предположил, что такая идея может вызвать возражения как в США, так и в Иране.

Переговоры и реакция сторон

Венс отметил, что Иран не поднимал этот вопрос во время контактов с США. Он добавил, что американская сторона не готова брать на себя предварительные обязательства по конкретным решениям в рамках переговоров.

В то же время ранее российский диктатор Путин заявлял о готовности принять иранский уран. В Тегеране допустили, что такое предложение может обсуждаться позже.

По данным СМИ, Иран якобы рассматривает возможность передать России 400 кг обогащенного урана. Однако в Белом доме считают новое предложение недостаточным для достижения окончательных договоренностей.

Также сообщается, что президент США Дональд Трамп отложил запланированные удары по Ирану.

