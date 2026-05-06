РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Ядерная программа Ирана
2 063 36

Трамп заявил, что Иран все-таки передаст свой уран США

Трамп о ядерной программе Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках потенциального мирного соглашения Иран может передать свой высокообогащенный уран Соединенным Штатам. По его словам, это станет ключевым элементом договоренностей о недопущении создания Тегераном ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

США ожидают передачи урана в рамках соглашения

Как отметил Трамп, Вашингтон стремится гарантировать, что Иран не сможет разработать ядерное оружие. По оценкам, Тегеран уже обладает более чем 400 килограммами высокообогащенного урана.

"Мы этого добьемся", — заявил американский президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По информации СМИ, США и Иран приблизились к согласованию меморандума о взаимопонимании, который должен заложить основу для будущего соглашения. Документ, в частности, предусматривает возможный мораторий на обогащение урана.

В то же время в Тегеране сообщили, что в настоящее время изучают американские предложения и передадут ответ через посредников.

Трамп также подчеркнул, что в случае отказа Ирана от мирного урегулирования США могут возобновить военные удары.

Читайте также: США и Иран приближаются к согласованию меморандума о завершении войны, — Axios

Иран согласился обсуждать ядерную программу с Трампом

  • Ранее мы сообщали, что Иран заявил о готовности обсуждать свою ядерную программу в ходе переговоров с США и частично пересмотрел предыдущие условия. В частности, речь идет об ограничении обогащения урана и постепенном сокращении уже накопленных запасов. Иранская сторона, по информации СМИ, готова ограничить уровень обогащения урана до 3,5%.

Автор: 

Иран (2889) уран (84) ядерное оружие (1453) Трамп Дональд (8084)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Угу, з розбiгу, потiм дожене, та ще раз передасть
показать весь комментарий
06.05.2026 22:51 Ответить
+7
Іран дивиться на убогу Північну Корею. На те як Трамп вилизує дупу Кіму і зневажає Зєлєнского і Україну яка віддала своє ЯО під тиском США. Вони вже все зрозуміли. Як тільки віддадуть уран в Іран зайдуть американці з ізраїльтянами і будуть рахувати населення разом з вівцями...
показать весь комментарий
06.05.2026 23:12 Ответить
+6
Не «передасть», а «може передати».
показать весь комментарий
06.05.2026 22:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не «передасть», а «може передати».
показать весь комментарий
06.05.2026 22:51 Ответить
...насипе трошки в баночку з великої кучі...
показать весь комментарий
07.05.2026 07:10 Ответить
Угу, з розбiгу, потiм дожене, та ще раз передасть
показать весь комментарий
06.05.2026 22:51 Ответить
Недавно вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
показать весь комментарий
06.05.2026 23:03 Ответить
Може передати, а може і на *** послати.
показать весь комментарий
06.05.2026 22:54 Ответить
"потенційно"....."може передаст".....Боже! Прибери цього недоумка!!
показать весь комментарий
06.05.2026 22:55 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2026 23:09 Ответить
Тромб вміє тільки в калюжу пердіти. Жодне його слово не відповідає реальності.
показать весь комментарий
06.05.2026 22:58 Ответить
чекаємо спростування від Ірану
показать весь комментарий
06.05.2026 22:59 Ответить
Іран може передати свій високозбагачений уран Сполученим Штатам і одночасно підписати договір з Пакистаном, аналогічний договору Пакистану з Саудівською Аравією.
У вересні 2025 року Саудівська Аравія та Пакистан підписали Стратегічну угоду про взаємну оборону.
Хоча текст самої угоди прямо не згадує «ядерну зброю», офіційні заяви обох сторін вказують на створення так званої «ядерної парасольки».
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що ядерний потенціал країни «буде наданий» Саудівській Аравії у разі потреби відповідно до цієї угоди.
Фактично Пакистан зобов'язався захищати Королівство своєю ядерною зброєю.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:02 Ответить
Передаст пакистану
показать весь комментарий
07.05.2026 06:07 Ответить
атдайте свой уран, і ми вас защитим! ну или нет. унтерменшам уран не положен.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:03 Ответить
ну нарешті - но як з'явиться смердюче пуйло, то можуть обидва помиться і застрелиться
показать весь комментарий
06.05.2026 23:04 Ответить
Трампу терміново потрібне чергове "закінчення війни", перед поїздкою до Китаю...
показать весь комментарий
06.05.2026 23:04 Ответить
А ще усі нафтові родовища та інші рідкоземельні копалини. Але є мале-е-есенька така проблемка - така угода існує лише в уяві рудого.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:04 Ответить
Незабаром і ***** переплюне по пиз@ежу
показать весь комментарий
06.05.2026 23:06 Ответить
Бреше, як кацап!
показать весь комментарий
06.05.2026 23:06 Ответить
Україні треба виготовити свою плутонієву бомбу, краще декілька, а ще краще хоча би сотню.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:10 Ответить
Іран дивиться на убогу Північну Корею. На те як Трамп вилизує дупу Кіму і зневажає Зєлєнского і Україну яка віддала своє ЯО під тиском США. Вони вже все зрозуміли. Як тільки віддадуть уран в Іран зайдуть американці з ізраїльтянами і будуть рахувати населення разом з вівцями...
показать весь комментарий
06.05.2026 23:12 Ответить
Може з баранами, вівці в ісламській республіці нічого не значать..
показать весь комментарий
06.05.2026 23:26 Ответить
Вівця самка, а баран самець одного виду. Їх потомство називається ягня.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:51 Ответить
Дякую за пояснення бо я так би й не знав якби не ти.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:54 Ответить
От урана до бомбы далеко ещё, если заходили бы они уже давно бы там были, но "никто не хотел умирать".
показать весь комментарий
06.05.2026 23:41 Ответить
Від плутонію до бомби набагато ближче. Потрібно мати плутонієву кульку діаметром 9 см і вагою 11-12 кг, запакувати її в щільну і міцну оболонку типу футбольного м'яча, наповнити вибухівкою навкруг плутонієвої кульки і підірвати водночасно в багатьох місцях щоб вибухом стиснути кульку спровокувавши критичну масу від якої плутоній підірветься. Так мені колись пояснювали. Якщо мені брехали то прошу пояснити тих хто краще знає.
показать весь комментарий
07.05.2026 00:02 Ответить
Знову діда санітари не догледіли
показать весь комментарий
06.05.2026 23:13 Ответить
Який з двох трампів це каже? Бо їх мінімум двоє. В якщо пігулки двічі пропустить випити,то й троє.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:14 Ответить
Іран не Україна і ніякий уран повністю нікому не передасть тим більше бачачи що сталося з Україною. Краснов повторює цю маячню як іржавий старий бот.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:22 Ответить
Ніхто нікому нічого не передасть, США можуть його тільки забрати якщо введуть свої війська!
показать весь комментарий
06.05.2026 23:30 Ответить
Перебив усе керівництво, в тепер хоче підписати угоду.
З ким? Хто, зі сторони Ірану, може підписати якусь угоду?
показать весь комментарий
06.05.2026 23:33 Ответить
Це він гадає на лайні в своєму памперсі?
показать весь комментарий
06.05.2026 23:42 Ответить
Про який уран ти домовляєшся, покидьку??? Ти ж все знищив у 2025 році:

Удар США по Ірану: Трамп заявив про знищення ядерних об'єктів

https://tsn.ua/svit/udar-ssha-po-iranu-tramp-zaiavyv-pro-znyshchennia-iadernykh-obyektiv-ta-pryhrozyv-novymy-atakamy-2854586.html
показать весь комментарий
06.05.2026 23:46 Ответить
Міністр оборони США Піт Гегсет стверджує, що США ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на неділю повістю знищили іранську ядерну програму.

https://interfax.com.ua/news/general/1081870.html
показать весь комментарий
06.05.2026 23:51 Ответить
🤡🤡🤡🤡
показать весь комментарий
06.05.2026 23:53 Ответить
Донні не заморочується - сказав і через 5 хвилин забув. Бо потрібно спілкуватись в Мараларго з почесними гостями - містером і місіс Альцгеймером та Деменцією.
показать весь комментарий
07.05.2026 00:53 Ответить
Не урана, а урины. исламская медицина та еще штучка.
Вези 2 танкера, тебе лично лунопопы написяют полный бак.
показать весь комментарий
07.05.2026 06:03 Ответить
Знову меланія про*бала чи ковтнуло воно пігулки, чи не...
показать весь комментарий
07.05.2026 06:36 Ответить
 
 