Трамп заявил, что Иран все-таки передаст свой уран США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках потенциального мирного соглашения Иран может передать свой высокообогащенный уран Соединенным Штатам. По его словам, это станет ключевым элементом договоренностей о недопущении создания Тегераном ядерного оружия.

Об этом сообщает Reuters.

США ожидают передачи урана в рамках соглашения

Как отметил Трамп, Вашингтон стремится гарантировать, что Иран не сможет разработать ядерное оружие. По оценкам, Тегеран уже обладает более чем 400 килограммами высокообогащенного урана.

"Мы этого добьемся", — заявил американский президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По информации СМИ, США и Иран приблизились к согласованию меморандума о взаимопонимании, который должен заложить основу для будущего соглашения. Документ, в частности, предусматривает возможный мораторий на обогащение урана.

В то же время в Тегеране сообщили, что в настоящее время изучают американские предложения и передадут ответ через посредников.

Трамп также подчеркнул, что в случае отказа Ирана от мирного урегулирования США могут возобновить военные удары.

