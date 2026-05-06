Трамп заявил, что Иран все-таки передаст свой уран США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках потенциального мирного соглашения Иран может передать свой высокообогащенный уран Соединенным Штатам. По его словам, это станет ключевым элементом договоренностей о недопущении создания Тегераном ядерного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
США ожидают передачи урана в рамках соглашения
Как отметил Трамп, Вашингтон стремится гарантировать, что Иран не сможет разработать ядерное оружие. По оценкам, Тегеран уже обладает более чем 400 килограммами высокообогащенного урана.
"Мы этого добьемся", — заявил американский президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
По информации СМИ, США и Иран приблизились к согласованию меморандума о взаимопонимании, который должен заложить основу для будущего соглашения. Документ, в частности, предусматривает возможный мораторий на обогащение урана.
В то же время в Тегеране сообщили, что в настоящее время изучают американские предложения и передадут ответ через посредников.
Трамп также подчеркнул, что в случае отказа Ирана от мирного урегулирования США могут возобновить военные удары.
Иран согласился обсуждать ядерную программу с Трампом
- Ранее мы сообщали, что Иран заявил о готовности обсуждать свою ядерную программу в ходе переговоров с США и частично пересмотрел предыдущие условия. В частности, речь идет об ограничении обогащения урана и постепенном сокращении уже накопленных запасов. Иранская сторона, по информации СМИ, готова ограничить уровень обогащения урана до 3,5%.
У вересні 2025 року Саудівська Аравія та Пакистан підписали Стратегічну угоду про взаємну оборону.
Хоча текст самої угоди прямо не згадує «ядерну зброю», офіційні заяви обох сторін вказують на створення так званої «ядерної парасольки».
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що ядерний потенціал країни «буде наданий» Саудівській Аравії у разі потреби відповідно до цієї угоди.
Фактично Пакистан зобов'язався захищати Королівство своєю ядерною зброєю.
З ким? Хто, зі сторони Ірану, може підписати якусь угоду?
