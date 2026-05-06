Трамп заявив, що Іран таки передасть свій уран США

Трамп про ядерну програму Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах потенційної мирної угоди Іран може передати свій високозбагачений уран Сполученим Штатам. За його словами, це стане ключовим елементом домовленостей щодо недопущення створення Тегераном ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

США очікують передачі урану в межах угоди

Як зазначив Трамп, Вашингтон прагне гарантувати, що Іран не зможе розробити ядерну зброю. За оцінками, Тегеран уже володіє понад 400 кілограмами високозбагаченого урану.

"Ми цього досягнемо", — заявив американський президент, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

За інформацією ЗМІ, США та Іран наблизилися до узгодження меморандуму про взаєморозуміння, який має закласти основу для майбутньої угоди. Документ, зокрема, передбачає можливий мораторій на збагачення урану.

Водночас у Тегерані повідомили, що наразі вивчають американські пропозиції та передадуть відповідь через посередників.

Трамп також наголосив, що у разі відмови Ірану від мирного врегулювання США можуть відновити військові удари.

Іран погодився обговорювати ядерну програму з Трампом

  • Раніше ми повідомляли, що Іран заявив про готовність обговорювати свою ядерну програму під час переговорів зі США та частково переглянув попередні умови. Зокрема, йдеться про обмеження збагачення урану та поступове скорочення вже накопичених запасів. Іранська сторона, за інформацією медіа, готова обмежити рівень збагачення урану до 3,5%.

Топ коментарі
Угу, з розбiгу, потiм дожене, та ще раз передасть
06.05.2026 22:51 Відповісти
Не «передасть», а «може передати».
06.05.2026 22:51 Відповісти
Іран дивиться на убогу Північну Корею. На те як Трамп вилизує дупу Кіму і зневажає Зєлєнского і Україну яка віддала своє ЯО під тиском США. Вони вже все зрозуміли. Як тільки віддадуть уран в Іран зайдуть американці з ізраїльтянами і будуть рахувати населення разом з вівцями...
06.05.2026 23:12 Відповісти
Недавно вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
06.05.2026 23:03 Відповісти
Може передати, а може і на *** послати.
06.05.2026 22:54 Відповісти
"потенційно"....."може передаст".....Боже! Прибери цього недоумка!!
06.05.2026 22:55 Відповісти
06.05.2026 23:09 Відповісти
Тромб вміє тільки в калюжу пердіти. Жодне його слово не відповідає реальності.
06.05.2026 22:58 Відповісти
чекаємо спростування від Ірану
06.05.2026 22:59 Відповісти
Іран може передати свій високозбагачений уран Сполученим Штатам і одночасно підписати договір з Пакистаном, аналогічний договору Пакистану з Саудівською Аравією.
У вересні 2025 року Саудівська Аравія та Пакистан підписали Стратегічну угоду про взаємну оборону.
Хоча текст самої угоди прямо не згадує «ядерну зброю», офіційні заяви обох сторін вказують на створення так званої «ядерної парасольки».
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що ядерний потенціал країни «буде наданий» Саудівській Аравії у разі потреби відповідно до цієї угоди.
Фактично Пакистан зобов'язався захищати Королівство своєю ядерною зброєю.
06.05.2026 23:02 Відповісти
атдайте свой уран, і ми вас защитим! ну или нет. унтерменшам уран не положен.
06.05.2026 23:03 Відповісти
ну нарешті - но як з'явиться смердюче пуйло, то можуть обидва помиться і застрелиться
06.05.2026 23:04 Відповісти
Трампу терміново потрібне чергове "закінчення війни", перед поїздкою до Китаю...
06.05.2026 23:04 Відповісти
А ще усі нафтові родовища та інші рідкоземельні копалини. Але є мале-е-есенька така проблемка - така угода існує лише в уяві рудого.
06.05.2026 23:04 Відповісти
Незабаром і ***** переплюне по пиз@ежу
06.05.2026 23:06 Відповісти
Бреше, як кацап!
06.05.2026 23:06 Відповісти
Україні треба виготовити свою плутонієву бомбу, краще декілька, а ще краще хоча би сотню.
06.05.2026 23:10 Відповісти
06.05.2026 23:12 Відповісти
Може з баранами, вівці в ісламській республіці нічого не значать..
06.05.2026 23:26 Відповісти
Вівця самка, а баран самець одного виду. Їх потомство називається ягня.
06.05.2026 23:51 Відповісти
Дякую за пояснення бо я так би й не знав якби не ти.
06.05.2026 23:54 Відповісти
От урана до бомбы далеко ещё, если заходили бы они уже давно бы там были, но "никто не хотел умирать".
06.05.2026 23:41 Відповісти
Від плутонію до бомби набагато ближче. Потрібно мати плутонієву кульку діаметром 9 см і вагою 11-12 кг, запакувати її в щільну і міцну оболонку типу футбольного м'яча, наповнити вибухівкою навкруг плутонієвої кульки і підірвати водночасно в багатьох місцях щоб вибухом стиснути кульку спровокувавши критичну масу від якої плутоній підірветься. Так мені колись пояснювали. Якщо мені брехали то прошу пояснити тих хто краще знає.
07.05.2026 00:02 Відповісти
Знову діда санітари не догледіли
06.05.2026 23:13 Відповісти
Який з двох трампів це каже? Бо їх мінімум двоє. В якщо пігулки двічі пропустить випити,то й троє.
06.05.2026 23:14 Відповісти
Іран не Україна і ніякий уран повністю нікому не передасть тим більше бачачи що сталося з Україною. Краснов повторює цю маячню як іржавий старий бот.
06.05.2026 23:22 Відповісти
Ніхто нікому нічого не передасть, США можуть його тільки забрати якщо введуть свої війська!
06.05.2026 23:30 Відповісти
Перебив усе керівництво, в тепер хоче підписати угоду.
З ким? Хто, зі сторони Ірану, може підписати якусь угоду?
06.05.2026 23:33 Відповісти
Це він гадає на лайні в своєму памперсі?
06.05.2026 23:42 Відповісти
Про який уран ти домовляєшся, покидьку??? Ти ж все знищив у 2025 році:

Удар США по Ірану: Трамп заявив про знищення ядерних об'єктів

https://tsn.ua/svit/udar-ssha-po-iranu-tramp-zaiavyv-pro-znyshchennia-iadernykh-obyektiv-ta-pryhrozyv-novymy-atakamy-2854586.html
06.05.2026 23:46 Відповісти
Міністр оборони США Піт Гегсет стверджує, що США ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на неділю повістю знищили іранську ядерну програму.

https://interfax.com.ua/news/general/1081870.html
06.05.2026 23:51 Відповісти
🤡🤡🤡🤡
06.05.2026 23:53 Відповісти
Донні не заморочується - сказав і через 5 хвилин забув. Бо потрібно спілкуватись в Мараларго з почесними гостями - містером і місіс Альцгеймером та Деменцією.
07.05.2026 00:53 Відповісти
 
 