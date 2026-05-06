Трамп заявив, що Іран таки передасть свій уран США

Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах потенційної мирної угоди Іран може передати свій високозбагачений уран Сполученим Штатам. За його словами, це стане ключовим елементом домовленостей щодо недопущення створення Тегераном ядерної зброї.

Із посиланням на Reuters.

США очікують передачі урану в межах угоди

Як зазначив Трамп, Вашингтон прагне гарантувати, що Іран не зможе розробити ядерну зброю. За оцінками, Тегеран уже володіє понад 400 кілограмами високозбагаченого урану.

"Ми цього досягнемо", — заявив американський президент, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

За інформацією ЗМІ, США та Іран наблизилися до узгодження меморандуму про взаєморозуміння, який має закласти основу для майбутньої угоди. Документ, зокрема, передбачає можливий мораторій на збагачення урану.

Водночас у Тегерані повідомили, що наразі вивчають американські пропозиції та передадуть відповідь через посередників.

Трамп також наголосив, що у разі відмови Ірану від мирного врегулювання США можуть відновити військові удари.

