Трамп заявив, що Іран таки передасть свій уран США
Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах потенційної мирної угоди Іран може передати свій високозбагачений уран Сполученим Штатам. За його словами, це стане ключовим елементом домовленостей щодо недопущення створення Тегераном ядерної зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
США очікують передачі урану в межах угоди
Як зазначив Трамп, Вашингтон прагне гарантувати, що Іран не зможе розробити ядерну зброю. За оцінками, Тегеран уже володіє понад 400 кілограмами високозбагаченого урану.
"Ми цього досягнемо", — заявив американський президент, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.
За інформацією ЗМІ, США та Іран наблизилися до узгодження меморандуму про взаєморозуміння, який має закласти основу для майбутньої угоди. Документ, зокрема, передбачає можливий мораторій на збагачення урану.
Водночас у Тегерані повідомили, що наразі вивчають американські пропозиції та передадуть відповідь через посередників.
Трамп також наголосив, що у разі відмови Ірану від мирного врегулювання США можуть відновити військові удари.
Іран погодився обговорювати ядерну програму з Трампом
- Раніше ми повідомляли, що Іран заявив про готовність обговорювати свою ядерну програму під час переговорів зі США та частково переглянув попередні умови. Зокрема, йдеться про обмеження збагачення урану та поступове скорочення вже накопичених запасів. Іранська сторона, за інформацією медіа, готова обмежити рівень збагачення урану до 3,5%.
У вересні 2025 року Саудівська Аравія та Пакистан підписали Стратегічну угоду про взаємну оборону.
Хоча текст самої угоди прямо не згадує «ядерну зброю», офіційні заяви обох сторін вказують на створення так званої «ядерної парасольки».
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що ядерний потенціал країни «буде наданий» Саудівській Аравії у разі потреби відповідно до цієї угоди.
Фактично Пакистан зобов'язався захищати Королівство своєю ядерною зброєю.
З ким? Хто, зі сторони Ірану, може підписати якусь угоду?
Удар США по Ірану: Трамп заявив про знищення ядерних об'єктів
