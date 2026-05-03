УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8815 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна програма Ірану
2 475 15

Іран погодився обговорювати ядерну програму з Трампом

Іран погодився обговорювати з Трампом свою ядерну програму

Іран заявив про готовність обговорювати свою ядерну програму під час переговорів зі США та частково переглянув попередні умови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Al Arabiya.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними джерел, Тегеран погодився винести ядерне питання на переговорний рівень і запропонував конкретні кроки для можливого компромісу. Зокрема, йдеться про обмеження збагачення урану та поступове скорочення вже накопичених запасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КВІР анонсував запровадження нових правил в Ормузькій протоці

Крок до компромісу: що пропонує Тегеран

Іранська сторона, за інформацією медіа, готова обмежити рівень збагачення урану до 3,5%. Також розглядається варіант поступового зменшення запасів збагаченого матеріалу.

Окремим пунктом є питання Ормузької протоки. Тегеран пропонує поетапне відновлення її роботи в обмін на зняття американської морської блокади.

Іран погодився обговорювати ядерну програму та переглянув частину своїх попередніх вимог у межах нових переговорних підходів.

Крім того, Іран відмовився від вимоги повного виведення американських військ із регіону. Натомість він наполягає на припиненні нарощування військової присутності США поблизу своїх кордонів та отриманні міжнародних гарантій безпеки.

Читайте: Трамп повідомив Конгрес США про те, що війна з Іраном завершена, - Politico

Що передувало новим сигналам від Ірану

Напередодні повідомлялося, що Іран передав США новий варіант угоди щодо припинення конфлікту. У ньому пропонувалося взаємне припинення блокади Ормузької протоки, однак без обговорення ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп тоді висловив сумнів щодо прийнятності цих умов. Водночас, за останніми даними, Тегеран уже отримав відповідь від американської сторони та наразі її аналізує.

Паралельно тривають дипломатичні контакти. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів переговори зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Під час розмови німецька сторона закликала Іран відмовитися від ядерної зброї та відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

До слова, раніше ми писали про те, що Іран пропонує США завершити війну впродовж 30 днів. 

Пропозиція Ірану з 14 пунктів, зокрема, передбачає:

  • скасування США санкцій проти Ірану;
  • припинення військово-морської блокади іранських портів США;
  • виведення військ з регіону та припинення всіх бойових дій, включаючи операції Ізраїлю в Лівані.

Читайте також: Іран пошкодив щонайменше 16 баз США - втрати можуть сягати $50 млрд

Автор: 

Іран (3335) перемовини (3736) США (26445) ядерна безпека (614)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Персонально для Нетаньягу війна з Іраном вигідна для збереження влади.

Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і багато аналітиків в Ізраїлі та за кордоном дійсно пов'язують його юридичне становище з його політичною стратегією.

Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг:

Відстрочка відповідальності: Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.

Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.

Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
показати весь коментар
03.05.2026 21:30 Відповісти
+4
трампу нікуди відступати, позаду плівки епштейна
показати весь коментар
03.05.2026 21:30 Відповісти
+3
Поки Іран не домовиться з Ізраїлем - толку не буде.
Але у Нетаньяху є свій персональний інтерес.
показати весь коментар
03.05.2026 21:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки Іран не домовиться з Ізраїлем - толку не буде.
Але у Нетаньяху є свій персональний інтерес.
показати весь коментар
03.05.2026 21:28 Відповісти
Персонально для Нетаньягу війна з Іраном вигідна для збереження влади.

Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і багато аналітиків в Ізраїлі та за кордоном дійсно пов'язують його юридичне становище з його політичною стратегією.

Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг:

Відстрочка відповідальності: Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.

Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.

Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
показати весь коментар
03.05.2026 21:30 Відповісти
У листопаді 2025 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу направив офіційне прохання про помилування президенту Герцогу. Він також опублікував відеозвернення, в якому заявив, що його помилування "допоможе відновити національну єдність", оскільки суперечки навколо справи про корупцію щодо політика "розділили країну".
Президент Іцхак Герцог хоче переконати його укласти угоду зі слідством, а не помилувати, пише NYT.
показати весь коментар
03.05.2026 21:47 Відповісти
До цього про помилування для Нетаньяху Герцога просив Трамп.
Пізніше Трамп звернувся до Герцога вже письмово.
Причинами для помилування Трамп називає «безпрецедентні успіхи» Ізраїлю за часів Нетаньяху, а справу проти нього - «політично необґрунтованим переслідуванням».
Самого Герцога Трамп у ряді своїх коментарів при цьому охарактеризував як «ганебного», «слабкого» та «жалюгідного» чоловіка через те, що той раніше не помилував Нетаньяху, зазначає NYT.
показати весь коментар
03.05.2026 21:49 Відповісти
трампу нікуди відступати, позаду плівки епштейна
показати весь коментар
03.05.2026 21:30 Відповісти
у нього цугцванг, але у венса це шанс. і він буде і далі топити свого лідора.
показати весь коментар
03.05.2026 21:39 Відповісти
то іранці виявляється мають карти, а Україна ні?! мудотворець, рудий бордельний півень злився за два місяці, то чому не радить своєму другу )(уйлу зробити те ж саме, але через чотири роки доки вони беруть за щоки?!
показати весь коментар
03.05.2026 21:32 Відповісти
Центр 820 це інкубатор, де таких баранів як ти вирощують?
показати весь коментар
03.05.2026 21:39 Відповісти
іран скоро матиме ядерку, тому звичайно що з ним хочуть мати мир, а не війну
показати весь коментар
03.05.2026 21:50 Відповісти
Пагаваріть, дарагой, хочєшь? Ну, пагаварі...
показати весь коментар
03.05.2026 22:20 Відповісти
Хтось виставить годинник правління трампа?
показати весь коментар
03.05.2026 22:35 Відповісти
Дід знає що робить)
показати весь коментар
03.05.2026 22:36 Відповісти
это очередная победа ирана?или нет?каментаторы могут обЬяснить а то я не понимаю)))?
показати весь коментар
04.05.2026 01:04 Відповісти
В Ірані питна вода закінчується....
А трумп щей перекрив головне джерело доходу.
показати весь коментар
04.05.2026 02:26 Відповісти
Це нічого не означає. Вони просто тягнуть час. Будь-якої миті все може "перегратися".
показати весь коментар
04.05.2026 09:42 Відповісти
 
 