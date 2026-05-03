Іран погодився обговорювати ядерну програму з Трампом

Іран заявив про готовність обговорювати свою ядерну програму під час переговорів зі США та частково переглянув попередні умови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Al Arabiya.

За даними джерел, Тегеран погодився винести ядерне питання на переговорний рівень і запропонував конкретні кроки для можливого компромісу. Зокрема, йдеться про обмеження збагачення урану та поступове скорочення вже накопичених запасів.

Крок до компромісу: що пропонує Тегеран

Іранська сторона, за інформацією медіа, готова обмежити рівень збагачення урану до 3,5%. Також розглядається варіант поступового зменшення запасів збагаченого матеріалу.

Окремим пунктом є питання Ормузької протоки. Тегеран пропонує поетапне відновлення її роботи в обмін на зняття американської морської блокади.

Крім того, Іран відмовився від вимоги повного виведення американських військ із регіону. Натомість він наполягає на припиненні нарощування військової присутності США поблизу своїх кордонів та отриманні міжнародних гарантій безпеки.

Що передувало новим сигналам від Ірану

Напередодні повідомлялося, що Іран передав США новий варіант угоди щодо припинення конфлікту. У ньому пропонувалося взаємне припинення блокади Ормузької протоки, однак без обговорення ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп тоді висловив сумнів щодо прийнятності цих умов. Водночас, за останніми даними, Тегеран уже отримав відповідь від американської сторони та наразі її аналізує.

Паралельно тривають дипломатичні контакти. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів переговори зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Під час розмови німецька сторона закликала Іран відмовитися від ядерної зброї та відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

Пропозиція Ірану з 14 пунктів, зокрема, передбачає:

скасування США санкцій проти Ірану;

припинення військово-морської блокади іранських портів США;

виведення військ з регіону та припинення всіх бойових дій, включаючи операції Ізраїлю в Лівані.

