Іран погодився обговорювати ядерну програму з Трампом
Іран заявив про готовність обговорювати свою ядерну програму під час переговорів зі США та частково переглянув попередні умови.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Al Arabiya.
За даними джерел, Тегеран погодився винести ядерне питання на переговорний рівень і запропонував конкретні кроки для можливого компромісу. Зокрема, йдеться про обмеження збагачення урану та поступове скорочення вже накопичених запасів.
Крок до компромісу: що пропонує Тегеран
Іранська сторона, за інформацією медіа, готова обмежити рівень збагачення урану до 3,5%. Також розглядається варіант поступового зменшення запасів збагаченого матеріалу.
Окремим пунктом є питання Ормузької протоки. Тегеран пропонує поетапне відновлення її роботи в обмін на зняття американської морської блокади.
Іран погодився обговорювати ядерну програму та переглянув частину своїх попередніх вимог у межах нових переговорних підходів.
Крім того, Іран відмовився від вимоги повного виведення американських військ із регіону. Натомість він наполягає на припиненні нарощування військової присутності США поблизу своїх кордонів та отриманні міжнародних гарантій безпеки.
Що передувало новим сигналам від Ірану
Напередодні повідомлялося, що Іран передав США новий варіант угоди щодо припинення конфлікту. У ньому пропонувалося взаємне припинення блокади Ормузької протоки, однак без обговорення ядерної програми.
Президент США Дональд Трамп тоді висловив сумнів щодо прийнятності цих умов. Водночас, за останніми даними, Тегеран уже отримав відповідь від американської сторони та наразі її аналізує.
Паралельно тривають дипломатичні контакти. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів переговори зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Під час розмови німецька сторона закликала Іран відмовитися від ядерної зброї та відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.
До слова, раніше ми писали про те, що Іран пропонує США завершити війну впродовж 30 днів.
Пропозиція Ірану з 14 пунктів, зокрема, передбачає:
- скасування США санкцій проти Ірану;
- припинення військово-морської блокади іранських портів США;
- виведення військ з регіону та припинення всіх бойових дій, включаючи операції Ізраїлю в Лівані.
Але у Нетаньяху є свій персональний інтерес.
Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і багато аналітиків в Ізраїлі та за кордоном дійсно пов'язують його юридичне становище з його політичною стратегією.
Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг:
Відстрочка відповідальності: Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.
Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.
Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
Президент Іцхак Герцог хоче переконати його укласти угоду зі слідством, а не помилувати, пише NYT.
Пізніше Трамп звернувся до Герцога вже письмово.
Причинами для помилування Трамп називає «безпрецедентні успіхи» Ізраїлю за часів Нетаньяху, а справу проти нього - «політично необґрунтованим переслідуванням».
Самого Герцога Трамп у ряді своїх коментарів при цьому охарактеризував як «ганебного», «слабкого» та «жалюгідного» чоловіка через те, що той раніше не помилував Нетаньяху, зазначає NYT.
А трумп щей перекрив головне джерело доходу.