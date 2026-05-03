Иран согласился обсуждать ядерную программу с Трампом

Иран заявил о готовности обсуждать свою ядерную программу в ходе переговоров с США и частично пересмотрел свои предварительные условия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Al Arabiya.

По данным источников, Тегеран согласился вынести ядерный вопрос на переговорный уровень и предложил конкретные шаги для возможного компромисса. В частности, речь идет об ограничении обогащения урана и постепенном сокращении уже накопленных запасов.

Шаг к компромиссу: что предлагает Тегеран

Иранская сторона, по информации СМИ, готова ограничить уровень обогащения урана до 3,5%. Также рассматривается вариант постепенного сокращения запасов обогащенного материала.

Отдельным пунктом является вопрос Ормузского пролива. Тегеран предлагает поэтапное возобновление его работы в обмен на снятие американской морской блокады.

Кроме того, Иран отказался от требования полного вывода американских войск из региона. Вместо этого он настаивает на прекращении наращивания военного присутствия США вблизи своих границ и получении международных гарантий безопасности.

Что предшествовало новым сигналам от Ирана

Накануне сообщалось, что Иран передал США новый вариант соглашения о прекращении конфликта. В нем предлагалось взаимное прекращение блокады Ормузского пролива, однако без обсуждения ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп тогда выразил сомнение в приемлемости этих условий. В то же время, по последним данным, Тегеран уже получил ответ от американской стороны и в настоящее время его анализирует.

Параллельно продолжаются дипломатические контакты. В частности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. В ходе беседы немецкая сторона призвала Иран отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив для судоходства.

Предложение Ирана из 14 пунктов, в частности, предусматривает:

отмену США санкций против Ирана;

прекращение военно-морской блокады иранских портов США;

вывод войск из региона и прекращение всех боевых действий, включая операции Израиля в Ливане.

