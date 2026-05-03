Иран согласился обсуждать ядерную программу с Трампом

Иран заявил о готовности обсуждать свою ядерную программу в ходе переговоров с США и частично пересмотрел свои предварительные условия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Al Arabiya.

По данным источников, Тегеран согласился вынести ядерный вопрос на переговорный уровень и предложил конкретные шаги для возможного компромисса. В частности, речь идет об ограничении обогащения урана и постепенном сокращении уже накопленных запасов.

Шаг к компромиссу: что предлагает Тегеран

Иранская сторона, по информации СМИ, готова ограничить уровень обогащения урана до 3,5%. Также рассматривается вариант постепенного сокращения запасов обогащенного материала.

Отдельным пунктом является вопрос Ормузского пролива. Тегеран предлагает поэтапное возобновление его работы в обмен на снятие американской морской блокады.

Иран согласился обсуждать ядерную программу и пересмотрел часть своих прежних требований в рамках новых подходов к переговорам.

Кроме того, Иран отказался от требования полного вывода американских войск из региона. Вместо этого он настаивает на прекращении наращивания военного присутствия США вблизи своих границ и получении международных гарантий безопасности.

Что предшествовало новым сигналам от Ирана

Накануне сообщалось, что Иран передал США новый вариант соглашения о прекращении конфликта. В нем предлагалось взаимное прекращение блокады Ормузского пролива, однако без обсуждения ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп тогда выразил сомнение в приемлемости этих условий. В то же время, по последним данным, Тегеран уже получил ответ от американской стороны и в настоящее время его анализирует.

Параллельно продолжаются дипломатические контакты. В частности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. В ходе беседы немецкая сторона призвала Иран отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив для судоходства.

Предложение Ирана из 14 пунктов, в частности, предусматривает:

  • отмену США санкций против Ирана;
  • прекращение военно-морской блокады иранских портов США;
  • вывод войск из региона и прекращение всех боевых действий, включая операции Израиля в Ливане.

Топ комментарии
+7
Персонально для Нетаньягу війна з Іраном вигідна для збереження влади.

Судові процеси над Біньяміном Нетаньягу тривають, і багато аналітиків в Ізраїлі та за кордоном дійсно пов'язують його юридичне становище з його політичною стратегією.

Нетаньяху звинувачується в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Продовження конфлікту (будь то з ХАМАС, Хезболлою або Іраном) дає прем'єр-міністру низку переваг:

Відстрочка відповідальності: Поки йде війна, питання про створення державної слідчої комісії щодо подій 7 жовтня та провалів безпеки залишається відкритим.

Крайні праві партнери Нетаньяху вимагають продовження жорстких військових дій. Розпад коаліції може призвести до нових виборів, які він ризикує програти, втративши прем'єрський імунітет.

Пряме протистояння з Іраном дозволяє Нетаньяху змістити фокус з внутрішніх проблем на екзистенційну загрозу державі.
03.05.2026 21:30 Ответить
03.05.2026 21:30 Ответить
+4
трампу нікуди відступати, позаду плівки епштейна
03.05.2026 21:30 Ответить
03.05.2026 21:30 Ответить
+3
Поки Іран не домовиться з Ізраїлем - толку не буде.
Але у Нетаньяху є свій персональний інтерес.
03.05.2026 21:28 Ответить
03.05.2026 21:28 Ответить
У листопаді 2025 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу направив офіційне прохання про помилування президенту Герцогу. Він також опублікував відеозвернення, в якому заявив, що його помилування "допоможе відновити національну єдність", оскільки суперечки навколо справи про корупцію щодо політика "розділили країну".
Президент Іцхак Герцог хоче переконати його укласти угоду зі слідством, а не помилувати, пише NYT.
03.05.2026 21:47 Ответить
03.05.2026 21:47 Ответить
До цього про помилування для Нетаньяху Герцога просив Трамп.
Пізніше Трамп звернувся до Герцога вже письмово.
Причинами для помилування Трамп називає «безпрецедентні успіхи» Ізраїлю за часів Нетаньяху, а справу проти нього - «політично необґрунтованим переслідуванням».
Самого Герцога Трамп у ряді своїх коментарів при цьому охарактеризував як «ганебного», «слабкого» та «жалюгідного» чоловіка через те, що той раніше не помилував Нетаньяху, зазначає NYT.
03.05.2026 21:49 Ответить
03.05.2026 21:49 Ответить
03.05.2026 21:30 Ответить
у нього цугцванг, але у венса це шанс. і він буде і далі топити свого лідора.
03.05.2026 21:39 Ответить
03.05.2026 21:39 Ответить
то іранці виявляється мають карти, а Україна ні?!
іран скоро матиме ядерку, тому звичайно що з ним хочуть мати мир, а не війну
Пагаваріть, дарагой, хочєшь? Ну, пагаварі...
Хтось виставить годинник правління трампа?
Дід знає що робить)
это очередная победа ирана?или нет?каментаторы могут обЬяснить а то я не понимаю)))?
В Ірані питна вода закінчується....
А трумп щей перекрив головне джерело доходу.
