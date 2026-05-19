Венс прокоментував чутки про передачу РФ урану з Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що передача Росії збагаченого урану Ірану не входить до планів американської сторони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час брифінгу в Білому домі, яку цитує CNN.

Позиція США щодо іранського урану

За словами Венса, інформація про можливу передачу урану Росії не відповідає дійсності. Він наголосив, що такий варіант не розглядається і раніше не був частиною планів США.

"Я бачив деякі повідомлення з цього приводу. Не знаю, звідки вони взялися", — сказав він.

Віцепрезидент також припустив, що така ідея може викликати заперечення як у США, так і в Ірані.

Переговори та реакція сторін

Венс зазначив, що Іран не порушував це питання під час контактів зі США. Він додав, що американська сторона не готова брати на себе попередні зобов’язання щодо конкретних рішень у межах переговорів.

Водночас раніше російський диктатор Путін заявляв про готовність прийняти іранський уран. У Тегерані допустили, що така пропозиція може обговорюватися пізніше.

За даними ЗМІ, Іран нібито розглядає можливість передати Росії 400 кг збагаченого урану. Однак у Білому домі вважають нову пропозицію недостатньою для досягнення остаточних домовленостей.

Також повідомляється, що президент США Дональд Трамп відклав заплановані удари по Ірану.

так штати і не мають нічого передавати
19.05.2026 21:57 Відповісти
Це все білий шум - уран ми забираєм - Венс
19.05.2026 22:04 Відповісти
Классика жанра. Суд приговорил---щуку утопить!
19.05.2026 22:17 Відповісти
Так вони через Каспій усе возять
20.05.2026 00:02 Відповісти
 
 