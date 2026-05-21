Рубіо дорікнув союзникам через відмову підтримати дії проти Ірану: "Навіщо США в НАТО?"
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа залишається розчарованою позицією європейських союзників по НАТО щодо війни в Ірані.
Про це він заявив перед вильотом до Швеції для участі у зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, передає Цензор.НЕТ.
Про НАТО
Відповідаючи на запитання журналістів про можливе скорочення американського військового контингенту в Європі, очільник Держдепу уникнув прямих анонсів, проте відверто розкритикував європейських партнерів.
"Не думаю, що когось здивує те, що Сполучені Штати, а зокрема президент, зараз дуже розчаровані НАТО та тим, що це означає. Я був рішучим прихильником НАТО протягом усієї своєї кар’єри. Я захищав його, я вважаю його важливим", - сказав держсекретар.
США в НАТО
Посадовець пояснив, що для Вашингтона Альянс є цінним зокрема тому, що надає додаткові військові можливості та інфраструктуру під час операцій на Близькому Сході. Проте під час ударів по Ірану більшість європейських країн фактично самоусунулися.
"Це (НАТО – ред.) дає нам бази в регіоні, які дозволяють нам проєктувати силу під час надзвичайних ситуацій на Близькому Сході чи деінде. Тож коли це є ключовим обґрунтуванням того, чому ми в НАТО, а потім є такі країни, як Іспанія, які відмовляють нам у використанні цих баз, то тоді навіщо ми в НАТО?", - заявив Рубіо.
Рубіо уточнив, що Білий дім не вимагає від Європи відправляти свої війська в Іран або виділяти власне озброєння, проте союзники відмовляються робити бодай "будь-що" для підтримки США.
- Зазначимо, що зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО за участю Марка Рубіо відбудеться 21-22 травня у шведському Гельсінгборзі. Саміт проходитиме на тлі суттєвого зростання напруженості у відносинах між США та європейськими членами НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Більше хз нашо
Рубіо чи не єдиний більш-менш адекватний на фоні інших, хоча й він теж довбограй.
Невже для того, щоб втягувати інші країни у свої особисті війни?