Рубіо дорікнув союзникам через відмову підтримати дії проти Ірану: "Навіщо США в НАТО?"

Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа залишається розчарованою позицією європейських союзників по НАТО щодо війни в Ірані.

Про це він заявив перед вильотом до Швеції для участі у зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливе скорочення американського військового контингенту в Європі, очільник Держдепу уникнув прямих анонсів, проте відверто розкритикував європейських партнерів.

"Не думаю, що когось здивує те, що Сполучені Штати, а зокрема президент, зараз дуже розчаровані НАТО та тим, що це означає. Я був рішучим прихильником НАТО протягом усієї своєї кар’єри. Я захищав його, я вважаю його важливим", - сказав держсекретар.

Посадовець пояснив, що для Вашингтона Альянс є цінним зокрема тому, що надає додаткові військові можливості та інфраструктуру під час операцій на Близькому Сході. Проте під час ударів по Ірану більшість європейських країн фактично самоусунулися.

"Це (НАТО – ред.) дає нам бази в регіоні, які дозволяють нам проєктувати силу під час надзвичайних ситуацій на Близькому Сході чи деінде. Тож коли це є ключовим обґрунтуванням того, чому ми в НАТО, а потім є такі країни, як Іспанія, які відмовляють нам у використанні цих баз, то тоді навіщо ми в НАТО?", - заявив Рубіо.

Рубіо уточнив, що Білий дім не вимагає від Європи відправляти свої війська в Іран або виділяти власне озброєння, проте союзники відмовляються робити бодай "будь-що" для підтримки США.

  • Зазначимо, що зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО за участю Марка Рубіо відбудеться 21-22 травня у шведському Гельсінгборзі. Саміт проходитиме на тлі суттєвого зростання напруженості у відносинах між США та європейськими членами НАТО.

Топ коментарі
"Навіщо США в НАТО?"

Невже для того, щоб втягувати інші країни у свої особисті війни?
21.05.2026 19:09 Відповісти
" Навіщо США в НАТО" - напевно для того щоб захватити 98% землі ДАнії яка є членом засновником НАТО?

Більше хз нашо
21.05.2026 19:03 Відповісти
Рубіо дурника вмикає. Курс шефа!
21.05.2026 19:06 Відповісти
Трамп почувається не в своїй тарілці - союзники піджали хвости - Рубіо
21.05.2026 19:03 Відповісти
Та все ясно, валіть нах уже, заманали уже, ваш пуйло буде дуже задоволений
21.05.2026 19:03 Відповісти
после того, как ******* Рыжий, месяцами угрожал захватить Гренландию -удивление и горькое недоумение в словах Рубио выглядит на удивление естественно.
21.05.2026 19:33 Відповісти
Заради справедливості- кількість довбограїв в уряді сша, критично наблизилось до нашої Зе-влади...
21.05.2026 19:30 Відповісти
Заради справедливості - там набагато більша концентрація саме довбограєв.
Рубіо чи не єдиний більш-менш адекватний на фоні інших, хоча й він теж довбограй.
21.05.2026 19:43 Відповісти
А Ізраїль в НАТО ?
21.05.2026 19:07 Відповісти
Два недоноска розв'язали безпричинну війну, а тепер дорікають усім за недопомогу у їхньому бєспрєдєлі.
21.05.2026 19:26 Відповісти
НАТО це оборонний союз. А якщо трамплін захотів дати звізди Ірану, то може тре було порадитися з союзниками, а не наламати дров, а потім гавкати в сторону союзників
21.05.2026 19:14 Відповісти
Північно - Атлантичний Альянс.рубіо не врубається в географії.
21.05.2026 19:19 Відповісти
Подібними заявами пан рубіо знов і знов макає себе у лайно; від нього смердить вже за кілометр.
21.05.2026 19:24 Відповісти
А що, іран напав на штати?
21.05.2026 19:26 Відповісти
А шо, сша порадились з НАТО коли самостійно почали цю війну? Всрались руьіо з трамбоном а винна невістка?
21.05.2026 19:35 Відповісти
Він має рацію в тому , що ЄС і сам має всі можливості , аби себе захистити ... але не хоче
21.05.2026 19:43 Відповісти
 
 