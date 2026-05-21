Рубіо дорікнув союзникам через відмову підтримати дії проти Ірану: "Навіщо США в НАТО?"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа залишається розчарованою позицією європейських союзників по НАТО щодо війни в Ірані.

Про це він заявив перед вильотом до Швеції для участі у зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливе скорочення американського військового контингенту в Європі, очільник Держдепу уникнув прямих анонсів, проте відверто розкритикував європейських партнерів.

"Не думаю, що когось здивує те, що Сполучені Штати, а зокрема президент, зараз дуже розчаровані НАТО та тим, що це означає. Я був рішучим прихильником НАТО протягом усієї своєї кар’єри. Я захищав його, я вважаю його важливим", - сказав держсекретар.

Посадовець пояснив, що для Вашингтона Альянс є цінним зокрема тому, що надає додаткові військові можливості та інфраструктуру під час операцій на Близькому Сході. Проте під час ударів по Ірану більшість європейських країн фактично самоусунулися.

"Це (НАТО – ред.) дає нам бази в регіоні, які дозволяють нам проєктувати силу під час надзвичайних ситуацій на Близькому Сході чи деінде. Тож коли це є ключовим обґрунтуванням того, чому ми в НАТО, а потім є такі країни, як Іспанія, які відмовляють нам у використанні цих баз, то тоді навіщо ми в НАТО?", - заявив Рубіо.

Рубіо уточнив, що Білий дім не вимагає від Європи відправляти свої війська в Іран або виділяти власне озброєння, проте союзники відмовляються робити бодай "будь-що" для підтримки США.

