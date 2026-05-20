Трамп попередив Іран: "Або договір, або неприємні кроки"

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном виходять на завершальний етап і можуть закінчитися найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це йдеться у публікації Reuters.

Фінал переговорів і ризик силового сценарію

Трамп зазначив, що сторони наблизилися до фінального рішення. За його словами, США готові як до укладення угоди, так і до жорсткіших дій у разі провалу переговорів.

"Ми перебуваємо на фінальній стадії врегулювання ситуації з Іраном. Подивимося, що буде далі: або договір, або неприємні кроки, хоча сподіваюся, що до цього не дійде", — заявив він.

Президент підкреслив, що Вашингтон не прагне ескалації, але не виключає застосування сили. Він також додав, що не хоче нових жертв і не поспішає з остаточними рішеннями.

Напруження зростає і з’являються нові сигнали

Іран зі свого боку звинуватив США у підготовці можливих бойових дій і попередив про жорстку відповідь. У Тегерані заявляють про ознаки підготовки нових ударів.

На тлі напруження тривають дипломатичні контакти. До Ірану прибув міністр внутрішніх справ Пакистану для чергового раунду переговорів. Також іранська сторона передала США нову пропозицію, яка частково повторює попередні умови, зокрема щодо санкцій і безпеки.

Ситуація навколо Ормузької протоки залишається складною. Це вже впливає на енергетичні ринки. Деякі країни фіксують зростання судноплавства, але рівень перевезень ще нижчий за довоєнний.

За даними джерела, бойові дії у регіоні тривають зі змінною інтенсивністю. Сторони обмінюються ударами і заявами, але стабільного результату дипломатія поки не дає.

  • Раніше Трамп розглядав можливість удару по Ірану, однак відмовився від цього після звернень союзників у регіоні. Вони попереджали про ризик масштабного конфлікту і серйозні економічні наслідки.

Топ коментарі
+6
Або договір, або забудьте про мінет.
20.05.2026 20:25 Відповісти
+4
А вони йому, ти спочатку заплати , а потім перетинай ормузську протоку
20.05.2026 20:29 Відповісти
+2
Або знову пообіцяю нещівних ударів
20.05.2026 20:26 Відповісти
Або договір, або забудьте про мінет.
20.05.2026 20:25 Відповісти
- Чай, кофе, капучино, мінет.
- Мінет по чем?
- 100.
- Давай за 80?
- Не могу. Я реализатор.
20.05.2026 21:14 Відповісти
Або знову пообіцяю нещівних ударів
20.05.2026 20:26 Відповісти
А вони йому, ти спочатку заплати , а потім перетинай ормузську протоку
20.05.2026 20:29 Відповісти
Шось я зовсім запутався - так Доні переміг Іран, чи ні?
20.05.2026 20:29 Відповісти
Так він же його тижнів зо два тому повністю знищив
20.05.2026 20:45 Відповісти
Та пздц! Зуб даю! Я же, емае, Трамп, подумал Трамп).
20.05.2026 20:29 Відповісти
іран без черги вліз с погрозами. це попередження трампа повинно було бути перед іранським. ну най буде. а тепер позачергова погроза ірану повинна бути!! ))
20.05.2026 20:32 Відповісти
Іран вже призначив 50 лямів за голову трампона. Буде скеглити далі, буде 100, рано чи пізно виконавец знайдеться.
20.05.2026 20:37 Відповісти
Нам усім смішно з цього сільського божевільного, але боюся він скоро увійде у відкритий союз із рашкою і постачатиме їй зброю.

Потрібно викопати Кравчука з могили і повісити поруч із ще живим Кучмою за Булапештський мемерандум
20.05.2026 20:41 Відповісти
За це можна бути спокійним, поки кацапи ходять під китайцями, навіть на всю голову трампонутий Трамп їм зброю не підгонить
20.05.2026 20:44 Відповісти
Так кажуть же Трамп розгромив Іран 5 разів
20.05.2026 20:44 Відповісти
Іду на Ви - Трамп
20.05.2026 20:47 Відповісти
100500 трапмонівське попередження.
20.05.2026 20:50 Відповісти
Він пам'ятає щось довше 5 хвилин тому?
20.05.2026 20:54 Відповісти
Скоріш за все іранцям до лампи беззубе скавчання облізлої шавки...як нам на скиглення *****.
20.05.2026 20:56 Відповісти
Традиційна обіцянка Трампом потужного кроку вперед закінчується двома обісцяними кроками назад.
20.05.2026 21:46 Відповісти
де карти Донні?
20.05.2026 21:54 Відповісти
Рудому добряче начистили їбальник... Сподіваюсь, йому більше не хочеться.
20.05.2026 21:58 Відповісти
Хйло проторил дорожку для идиотов, и их все устраивает, на одной волне. прямо турецкие переговоры, только кто там агрохимия?
20.05.2026 22:06 Відповісти
 
 