Трамп попередив Іран: "Або договір, або неприємні кроки"

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном виходять на завершальний етап і можуть закінчитися найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це йдеться у публікації Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фінал переговорів і ризик силового сценарію

Трамп зазначив, що сторони наблизилися до фінального рішення. За його словами, США готові як до укладення угоди, так і до жорсткіших дій у разі провалу переговорів.

"Ми перебуваємо на фінальній стадії врегулювання ситуації з Іраном. Подивимося, що буде далі: або договір, або неприємні кроки, хоча сподіваюся, що до цього не дійде", — заявив він.

Президент підкреслив, що Вашингтон не прагне ескалації, але не виключає застосування сили. Він також додав, що не хоче нових жертв і не поспішає з остаточними рішеннями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран погрожує розширити війну за межі Близького Сходу у разі ударів США

Напруження зростає і з’являються нові сигнали

Іран зі свого боку звинуватив США у підготовці можливих бойових дій і попередив про жорстку відповідь. У Тегерані заявляють про ознаки підготовки нових ударів.

На тлі напруження тривають дипломатичні контакти. До Ірану прибув міністр внутрішніх справ Пакистану для чергового раунду переговорів. Також іранська сторона передала США нову пропозицію, яка частково повторює попередні умови, зокрема щодо санкцій і безпеки.

Також читайте: Німеччина на пів року розгорне Patriot у Туреччині на тлі загрози з боку Ірану

Ситуація навколо Ормузької протоки залишається складною. Це вже впливає на енергетичні ринки. Деякі країни фіксують зростання судноплавства, але рівень перевезень ще нижчий за довоєнний.

За даними джерела, бойові дії у регіоні тривають зі змінною інтенсивністю. Сторони обмінюються ударами і заявами, але стабільного результату дипломатія поки не дає.

Раніше Трамп розглядав можливість удару по Ірану, однак відмовився від цього після звернень союзників у регіоні. Вони попереджали про ризик масштабного конфлікту і серйозні економічні наслідки.

Також читайте: Іран готовий передати Росії запаси збагаченого урану, - ЗМІ