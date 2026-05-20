Німеччина на пів року розгорне Patriot у Туреччині на тлі загрози з боку Ірану

Німеччина направить до Туреччини систему протиракетної оборони Patriot, яка має замінити одну з додатково розгорнутих систем НАТО. В Анкарі заявляють, що рішення пов’язане із загрозою ракетних атак на тлі конфліктів за участі США, Ізраїлю та Ірану.

У березні Анкара заявила, що американська система Patriot була розгорнута на південному сході Туреччини, поблизу бази НАТО, у зв’язку з ракетною загрозою з боку Ірану.

"На додаток до іспанської системи протиповітряної оборони Patriot, яка наразі розгорнута в нашій країні, одна з двох додаткових систем Patriot, розгорнутих НАТО через конфлікти між США, Ізраїлем та Іраном, буде замінена німецькою системою", – заявили у Міноборони Туреччини.

Як зазначається, цю заміну планується завершити в червні, і очікується, що система залишатиметься в експлуатації приблизно шість місяців.

Що передувало?

  • 4 березня Туреччина повідомила, що Іран випустив балістичну ракету в її бік. Ракету знешкодила ППО.
  • 9 березня Іран знову випустив балістичну ракету в бік Туреччини. Її перехопили сили ППО НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор'ї.
  • Туреччина заявила, що не підтримує незаконні дії, спрямовані проти Ірану, а також засуджує іранські атаки на дружні держави регіону. Водночас Анкара наголосила, що не приймає жодних пояснень чи виправдань порушення свого повітряного простору.

В Туреччині?? В якої друга після США армія в НАТО? Для захисту від братушок мусульман, за яких турки сраку рвали? Світ остаточно сказився...
20.05.2026 14:49 Відповісти
Туристичний сезон))
20.05.2026 14:54 Відповісти
Эти приоритеты не грозят "эскалацией", шо все обьясняет....
20.05.2026 15:37 Відповісти
 
 