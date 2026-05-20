Німеччина на пів року розгорне Patriot у Туреччині на тлі загрози з боку Ірану

Німеччина направить до Туреччини систему протиракетної оборони Patriot, яка має замінити одну з додатково розгорнутих систем НАТО. В Анкарі заявляють, що рішення пов’язане із загрозою ракетних атак на тлі конфліктів за участі США, Ізраїлю та Ірану.

У березні Анкара заявила, що американська система Patriot була розгорнута на південному сході Туреччини, поблизу бази НАТО, у зв’язку з ракетною загрозою з боку Ірану.

"На додаток до іспанської системи протиповітряної оборони Patriot, яка наразі розгорнута в нашій країні, одна з двох додаткових систем Patriot, розгорнутих НАТО через конфлікти між США, Ізраїлем та Іраном, буде замінена німецькою системою", – заявили у Міноборони Туреччини.

Як зазначається, цю заміну планується завершити в червні, і очікується, що система залишатиметься в експлуатації приблизно шість місяців.

