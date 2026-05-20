Германия на полгода развернет Patriot в Турции на фоне угрозы со стороны Ирана
Германия направит в Турцию систему противоракетной обороны Patriot, которая должна заменить одну из дополнительно развернутых систем НАТО. В Анкаре заявляют, что это решение связано с угрозой ракетных ударов на фоне конфликтов с участием США, Израиля и Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
В марте Анкара заявила, что американская система Patriot была развернута на юго-востоке Турции, вблизи базы НАТО, в связи с ракетной угрозой со стороны Ирана.
"В дополнение к испанской системе противовоздушной обороны Patriot, которая в настоящее время развернута в нашей стране, одна из двух дополнительных систем Patriot, развернутых НАТО из-за конфликтов между США, Израилем и Ираном, будет заменена немецкой системой", — заявили в Минобороны Турции.
Как отмечается, эту замену планируется завершить в июне, и ожидается, что система будет оставаться в эксплуатации примерно шесть месяцев.
Что предшествовало?
- 4 марта Турция сообщила, что Иран выпустил баллистическую ракету в ее сторону. Ракета была сбита ПВО.
- 9 мартаИран снова запустил баллистическую ракету в сторону Турции. Ее перехватили силы ПВО НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье.
- Турция заявила, что не поддерживает незаконные действия, направленные против Ирана, а также осуждает иранские атаки на дружественные государства региона. В то же время Анкара подчеркнула, что не принимает никаких объяснений или оправданий нарушения своего воздушного пространства.
