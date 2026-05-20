Германия на полгода развернет Patriot в Турции на фоне угрозы со стороны Ирана

Германия направит в Турцию систему противоракетной обороны Patriot, которая должна заменить одну из дополнительно развернутых систем НАТО. В Анкаре заявляют, что это решение связано с угрозой ракетных ударов на фоне конфликтов с участием США, Израиля и Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

В марте Анкара заявила, что американская система Patriot была развернута на юго-востоке Турции, вблизи базы НАТО, в связи с ракетной угрозой со стороны Ирана.

"В дополнение к испанской системе противовоздушной обороны Patriot, которая в настоящее время развернута в нашей стране, одна из двух дополнительных систем Patriot, развернутых НАТО из-за конфликтов между США, Израилем и Ираном, будет заменена немецкой системой", — заявили в Минобороны Турции.

Как отмечается, эту замену планируется завершить в июне, и ожидается, что система будет оставаться в эксплуатации примерно шесть месяцев.

Что предшествовало?

  • 4 марта Турция сообщила, что Иран выпустил баллистическую ракету в ее сторону. Ракета была сбита ПВО.
  • 9 мартаИран снова запустил баллистическую ракету в сторону Турции. Ее перехватили силы ПВО НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье.
  • Турция заявила, что не поддерживает незаконные действия, направленные против Ирана, а также осуждает иранские атаки на дружественные государства региона. В то же время Анкара подчеркнула, что не принимает никаких объяснений или оправданий нарушения своего воздушного пространства.

В Туреччині?? В якої друга після США армія в НАТО? Для захисту від братушок мусульман, за яких турки сраку рвали? Світ остаточно сказився...
20.05.2026 14:49 Ответить
Туристичний сезон))
20.05.2026 14:54 Ответить
Эти приоритеты не грозят "эскалацией", шо все обьясняет....
20.05.2026 15:37 Ответить
 
 