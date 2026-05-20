Германия на полгода развернет Patriot в Турции на фоне угрозы со стороны Ирана

Германия направит в Турцию систему противоракетной обороны Patriot, которая должна заменить одну из дополнительно развернутых систем НАТО. В Анкаре заявляют, что это решение связано с угрозой ракетных ударов на фоне конфликтов с участием США, Израиля и Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

В марте Анкара заявила, что американская система Patriot была развернута на юго-востоке Турции, вблизи базы НАТО, в связи с ракетной угрозой со стороны Ирана.

"В дополнение к испанской системе противовоздушной обороны Patriot, которая в настоящее время развернута в нашей стране, одна из двух дополнительных систем Patriot, развернутых НАТО из-за конфликтов между США, Израилем и Ираном, будет заменена немецкой системой", — заявили в Минобороны Турции.

Как отмечается, эту замену планируется завершить в июне, и ожидается, что система будет оставаться в эксплуатации примерно шесть месяцев.

