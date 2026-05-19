УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10192 відвідувача онлайн
Новини Співпраця РФ та Ірану
3 235 21

Іран готовий передати Росії запаси збагаченого урану, - ЗМІ

Іран, США та Росія: з’явилися нові деталі ядерної угоди

Іран погодився передати Росії високозбагачений уран у межах можливої мирної угоди зі США. Вашингтон наполягав на передачі запасів під свій контроль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Al-Arabiya.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Іран готовий погодитися на тривале замороження своєї ядерної програми замість її повної ліквідації. Однією з ключових умов Тегерана є передача Росії близько 400 кг збагаченого урану.

Тегеран вимагає економічних поступок і "збереження обличчя"

За даними ЗМІ, Іран також готовий відмовитися від вимог компенсації за американо-ізраїльські удари в обмін на економічні поступки з боку США.

Серед головних вимог Ірану:

  • довгострокове поетапне перемир’я;
  • політичне формулювання угоди, яке дозволить Тегерану "зберегти обличчя";
  • відокремлення питання Ормузької протоки від ядерних переговорів.

Іран наполягає, щоб у разі подальших конфліктів навколо Ормузької протоки посередниками й надалі залишалися Пакистан та Оман.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Німеччини вважає, що Туреччина може вплинути на завершення війни в Україні та конфлікту в Ірані

США готові частково послабити санкції

Іранське агентство Tasnim повідомляє з посиланням на джерело в Тегерані, що США погодилися скасувати санкції щодо іранської нафти на час переговорів. За даними ЗМІ, Вашингтон все-таки дозволив Ірану обмежену мирну ядерну діяльність під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і погодився розморозити чверть заблокованих іранських активів "відповідно до поетапного графіка".

Однак Тегеран відхилив обидві компромісні пропозиції. Джерело Reuters повідомляє, що "обидві країни продовжують постійно змінювати свої умови".

За інформацією Reuters, переговорний процес ускладнюється тим, що обидві сторони постійно змінюють свої умови, через що домовленостей поки досягти не вдалося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хотіли 19 травня вдарити по Ірану, але союзники відмовили, - Трамп

Автор: 

Іран (3401) росія (70041) США (26548) уран (125)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Хто ще скаже що Трамп не працює на рашку?
показати весь коментар
19.05.2026 07:05 Відповісти
+6
Це як з однієї кишені в іншу перекласти.
показати весь коментар
19.05.2026 07:30 Відповісти
+4
Додік відсмоктав у персів. Сша також відсмоктали у персів.
Дааа, не одне десятіліття буде потребно сша шоб вигристи з ями гівна в яку Додік з венсами та гегсетами тощо запхали крахну за 1,5 роки. А попереду ще 2,5 то далі буде.
показати весь коментар
19.05.2026 07:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто ще скаже що Трамп не працює на рашку?
показати весь коментар
19.05.2026 07:05 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2026 07:58 Відповісти
В грехах надо сразу каяться, а не откладывать на пенсию
показати весь коментар
19.05.2026 08:18 Відповісти
Знову Дональду по губам провели
показати весь коментар
19.05.2026 07:20 Відповісти
Додік відсмоктав у персів. Сша також відсмоктали у персів.
Дааа, не одне десятіліття буде потребно сша шоб вигристи з ями гівна в яку Додік з венсами та гегсетами тощо запхали крахну за 1,5 роки. А попереду ще 2,5 то далі буде.
показати весь коментар
19.05.2026 07:23 Відповісти
Це як з однієї кишені в іншу перекласти.
показати весь коментар
19.05.2026 07:30 Відповісти
А якщо трампон не погодиться, то запропонують чи товстуна кіма чи вусатого таргана, о це буде що накшталт як синочкамамиріми підписав указ не торкати червону площу на 9 травня-також багмалєї трамону по губах поводять..
показати весь коментар
19.05.2026 07:35 Відповісти
Хм, Україна теж передала москалям свою ''ядерку''.
показати весь коментар
19.05.2026 07:47 Відповісти
Задовбали ридати про ядерку.
показати весь коментар
19.05.2026 07:56 Відповісти
Це все одно, що нічого не робити. Відправлять на зберігання. Війна повинна продовжуватися.
показати весь коментар
19.05.2026 07:49 Відповісти
Раша повністю недоговороздатна.
Які гарантії? Хто там буде що контролювати? Які аятоли? Ксір? Маячня
показати весь коментар
19.05.2026 08:16 Відповісти
Гарантії тверді, як за хім. зброю в Сірії...
показати весь коментар
19.05.2026 08:31 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2026 08:42 Відповісти
... в обмін на готові боєголовки від кацапів.
показати весь коментар
19.05.2026 09:09 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
19.05.2026 10:01 Відповісти
Запасний план Ірану спрацював. А тут питання. А що Іран погодився у кацапів потримати, якщо Трамп вже два рази все повністю знищив?
показати весь коментар
19.05.2026 09:32 Відповісти
Розведуть Трампа зі збагаченим ураном, як свого часу лоха Обаму з хімічною зброєю в Сирію.
показати весь коментар
19.05.2026 09:37 Відповісти
Щось ви все у одну купу звалили.
З хімічною зброєю розвели Буша, і він поліз у Ірак. І це було задовго до Обами.

А Обама був вимушений втрутитися в ПОЛІТИЧНИЙ конфлікт Сірії, коли опозиція бажала знести людожера Асада. Так, Асад і рашка застосовували хімічну зброю проти сирійців, але це, по-перше, підтвердилось, а по-друге, не було привідом втручання США.
показати весь коментар
19.05.2026 09:48 Відповісти
У мене прекрасна пропозиція - Іран передає уран для ядерних головок Україні !
І дві війни відразу завершуються

Єдина проблема - щоб він кудась не дівся як багато що в Україні ...
показати весь коментар
19.05.2026 09:48 Відповісти
міг би передати Україні.котру ті ж самі рашисти з американцями "розвели" із ядерною зброєю,попередньо домовившись про знищення України. Лицемірні негідники
показати весь коментар
19.05.2026 10:13 Відповісти
 
 