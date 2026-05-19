Іран готовий передати Росії запаси збагаченого урану, - ЗМІ
Іран погодився передати Росії високозбагачений уран у межах можливої мирної угоди зі США. Вашингтон наполягав на передачі запасів під свій контроль.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Al-Arabiya.
Іран готовий погодитися на тривале замороження своєї ядерної програми замість її повної ліквідації. Однією з ключових умов Тегерана є передача Росії близько 400 кг збагаченого урану.
Тегеран вимагає економічних поступок і "збереження обличчя"
За даними ЗМІ, Іран також готовий відмовитися від вимог компенсації за американо-ізраїльські удари в обмін на економічні поступки з боку США.
Серед головних вимог Ірану:
- довгострокове поетапне перемир’я;
- політичне формулювання угоди, яке дозволить Тегерану "зберегти обличчя";
- відокремлення питання Ормузької протоки від ядерних переговорів.
Іран наполягає, щоб у разі подальших конфліктів навколо Ормузької протоки посередниками й надалі залишалися Пакистан та Оман.
США готові частково послабити санкції
Іранське агентство Tasnim повідомляє з посиланням на джерело в Тегерані, що США погодилися скасувати санкції щодо іранської нафти на час переговорів. За даними ЗМІ, Вашингтон все-таки дозволив Ірану обмежену мирну ядерну діяльність під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і погодився розморозити чверть заблокованих іранських активів "відповідно до поетапного графіка".
Однак Тегеран відхилив обидві компромісні пропозиції. Джерело Reuters повідомляє, що "обидві країни продовжують постійно змінювати свої умови".
За інформацією Reuters, переговорний процес ускладнюється тим, що обидві сторони постійно змінюють свої умови, через що домовленостей поки досягти не вдалося.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дааа, не одне десятіліття буде потребно сша шоб вигристи з ями гівна в яку Додік з венсами та гегсетами тощо запхали крахну за 1,5 роки. А попереду ще 2,5 то далі буде.
Які гарантії? Хто там буде що контролювати? Які аятоли? Ксір? Маячня
З хімічною зброєю розвели Буша, і він поліз у Ірак. І це було задовго до Обами.
А Обама був вимушений втрутитися в ПОЛІТИЧНИЙ конфлікт Сірії, коли опозиція бажала знести людожера Асада. Так, Асад і рашка застосовували хімічну зброю проти сирійців, але це, по-перше, підтвердилось, а по-друге, не було привідом втручання США.
І дві війни відразу завершуються
Єдина проблема - щоб він кудась не дівся як багато що в Україні ...