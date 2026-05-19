Иран готов передать России запасы обогащенного урана, - СМИ

Иран согласился передать России высокообогащенный уран в рамках возможного мирного соглашения с США. Вашингтон настаивал на передаче запасов под свой контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Al-Arabiya.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Иран готов согласиться на длительную заморозку своей ядерной программы вместо ее полной ликвидации. Одним из ключевых условий Тегерана является передача России около 400 кг обогащенного урана.

Тегеран требует экономических уступок и "сохранения лица"

По данным СМИ, Иран также готов отказаться от требований компенсации за американо-израильские удары в обмен на экономические уступки со стороны США.

Среди главных требований Ирана:

долгосрочное поэтапное перемирие;

политическая формулировка соглашения, которая позволит Тегерану "сохранить лицо";

отделение вопроса Ормузского пролива от ядерных переговоров.

Иран настаивает, чтобы в случае дальнейших конфликтов вокруг Ормузского пролива посредниками и в дальнейшем оставались Пакистан и Оман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии считает, что Турция может повлиять на завершение войны в Украине и конфликта в Иране

США готовы частично ослабить санкции

Иранское агентство Tasnim сообщает со ссылкой на источник в Тегеране, что США согласились отменить санкции в отношении иранской нефти на время переговоров. По данным СМИ, Вашингтон все-таки разрешил Ирану ограниченную мирную ядерную деятельность под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и согласился разморозить четверть заблокированных иранских активов "в соответствии с поэтапным графиком".

Однако Тегеран отклонил оба компромиссных предложения. Источник Reuters сообщает, что "обе страны продолжают постоянно менять свои условия".

По информации Reuters, переговорный процесс осложняется тем, что обе стороны постоянно меняют свои условия, из-за чего договоренностей пока достичь не удалось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотели 19 мая нанести удар по Ирану, но союзники отказали, - Трамп