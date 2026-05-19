Новости Сотрудничество РФ и Ирана
Иран готов передать России запасы обогащенного урана, - СМИ

Иран, США и Россия: появились новые детали ядерной сделки

Иран согласился передать России высокообогащенный уран в рамках возможного мирного соглашения с США. Вашингтон настаивал на передаче запасов под свой контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Al-Arabiya.

Иран готов согласиться на длительную заморозку своей ядерной программы вместо ее полной ликвидации. Одним из ключевых условий Тегерана является передача России около 400 кг обогащенного урана.

Тегеран требует экономических уступок и "сохранения лица"

По данным СМИ, Иран также готов отказаться от требований компенсации за американо-израильские удары в обмен на экономические уступки со стороны США.

Среди главных требований Ирана:

  • долгосрочное поэтапное перемирие;
  • политическая формулировка соглашения, которая позволит Тегерану "сохранить лицо";
  • отделение вопроса Ормузского пролива от ядерных переговоров.

Иран настаивает, чтобы в случае дальнейших конфликтов вокруг Ормузского пролива посредниками и в дальнейшем оставались Пакистан и Оман.

США готовы частично ослабить санкции

Иранское агентство Tasnim сообщает со ссылкой на источник в Тегеране, что США согласились отменить санкции в отношении иранской нефти на время переговоров. По данным СМИ, Вашингтон все-таки разрешил Ирану ограниченную мирную ядерную деятельность под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и согласился разморозить четверть заблокированных иранских активов "в соответствии с поэтапным графиком".

Однако Тегеран отклонил оба компромиссных предложения. Источник Reuters сообщает, что "обе страны продолжают постоянно менять свои условия".

По информации Reuters, переговорный процесс осложняется тем, что обе стороны постоянно меняют свои условия, из-за чего договоренностей пока достичь не удалось.

Топ комментарии
Хто ще скаже що Трамп не працює на рашку?
19.05.2026 07:05 Ответить
Це як з однієї кишені в іншу перекласти.
19.05.2026 07:30 Ответить
Додік відсмоктав у персів. Сша також відсмоктали у персів.
Дааа, не одне десятіліття буде потребно сша шоб вигристи з ями гівна в яку Додік з венсами та гегсетами тощо запхали крахну за 1,5 роки. А попереду ще 2,5 то далі буде.
19.05.2026 07:23 Ответить
19.05.2026 07:58 Ответить
В грехах надо сразу каяться, а не откладывать на пенсию
19.05.2026 08:18 Ответить
Знову Дональду по губам провели
19.05.2026 07:20 Ответить
А якщо трампон не погодиться, то запропонують чи товстуна кіма чи вусатого таргана, о це буде що накшталт як синочкамамиріми підписав указ не торкати червону площу на 9 травня-також багмалєї трамону по губах поводять..
19.05.2026 07:35 Ответить
Хм, Україна теж передала москалям свою ''ядерку''.
19.05.2026 07:47 Ответить
Задовбали ридати про ядерку.
19.05.2026 07:56 Ответить
Це все одно, що нічого не робити. Відправлять на зберігання. Війна повинна продовжуватися.
19.05.2026 07:49 Ответить
Раша повністю недоговороздатна.
Які гарантії? Хто там буде що контролювати? Які аятоли? Ксір? Маячня
19.05.2026 08:16 Ответить
Гарантії тверді, як за хім. зброю в Сірії...
19.05.2026 08:31 Ответить
19.05.2026 08:42 Ответить
... в обмін на готові боєголовки від кацапів.
19.05.2026 09:09 Ответить
19.05.2026 10:01 Ответить
Запасний план Ірану спрацював. А тут питання. А що Іран погодився у кацапів потримати, якщо Трамп вже два рази все повністю знищив?
19.05.2026 09:32 Ответить
Розведуть Трампа зі збагаченим ураном, як свого часу лоха Обаму з хімічною зброєю в Сирію.
19.05.2026 09:37 Ответить
Щось ви все у одну купу звалили.
З хімічною зброєю розвели Буша, і він поліз у Ірак. І це було задовго до Обами.

А Обама був вимушений втрутитися в ПОЛІТИЧНИЙ конфлікт Сірії, коли опозиція бажала знести людожера Асада. Так, Асад і рашка застосовували хімічну зброю проти сирійців, але це, по-перше, підтвердилось, а по-друге, не було привідом втручання США.
19.05.2026 09:48 Ответить
У мене прекрасна пропозиція - Іран передає уран для ядерних головок Україні !
І дві війни відразу завершуються

Єдина проблема - щоб він кудась не дівся як багато що в Україні ...
19.05.2026 09:48 Ответить
міг би передати Україні.котру ті ж самі рашисти з американцями "розвели" із ядерною зброєю,попередньо домовившись про знищення України. Лицемірні негідники
19.05.2026 10:13 Ответить
 
 