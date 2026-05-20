РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9300 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
624 15

Трамп предупредил Иран: "Или договор, или неприятные меры"

Трамп предупредил Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном вступают в завершающую стадию и могут завершиться в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Финал переговоров и риск силового сценария

Трамп отметил, что стороны приблизились к финальному решению. По его словам, США готовы как к заключению соглашения, так и к более жестким действиям в случае провала переговоров.

"Мы находимся на финальной стадии урегулирования ситуации с Ираном. Посмотрим, что будет дальше: либо договор, либо неприятные шаги, хотя надеюсь, что до этого не дойдет", — заявил он.

Президент подчеркнул, что Вашингтон не стремится к эскалации, но не исключает применения силы. Он также добавил, что не хочет новых жертв и не спешит с окончательными решениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран угрожает расширить войну за пределы Ближнего Востока в случае ударов США

Напряжение растет и появляются новые сигналы

Иран со своей стороны обвинил США в подготовке возможных боевых действий и предупредил о жестком ответе. В Тегеране заявляют о признаках подготовки новых ударов.

На фоне напряженности продолжаются дипломатические контакты. В Иран прибыл министр внутренних дел Пакистана для очередного раунда переговоров. Также иранская сторона передала США новое предложение, которое частично повторяет предыдущие условия, в частности относительно санкций и безопасности.

Читайте также: Германия на полгода развернет Patriot в Турции на фоне угрозы со стороны Ирана

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается сложной. Это уже влияет на энергетические рынки. Некоторые страны фиксируют рост судоходства, но уровень перевозок все еще ниже довоенного.

По данным источника, боевые действия в регионе продолжаются с переменной интенсивностью. Стороны обмениваются ударами и заявлениями, но стабильного результата дипломатия пока не дает.

  • Ранее Трамп рассматривал возможность удара по Ирану, однако отказался от этого после обращений союзников в регионе. Они предупреждали о риске масштабного конфликта и серьезных экономических последствиях.

Читайте также: Иран готов передать России запасы обогащенного урана, — СМИ

Автор: 

Иран (2923) Трамп Дональд (8127) Ормузский пролив (151)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Або договір, або забудьте про мінет.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:25 Ответить
+3
А вони йому, ти спочатку заплати , а потім перетинай ормузську протоку
показать весь комментарий
20.05.2026 20:29 Ответить
+2
Або знову пообіцяю нещівних ударів
показать весь комментарий
20.05.2026 20:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Або договір, або забудьте про мінет.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:25 Ответить
Або знову пообіцяю нещівних ударів
показать весь комментарий
20.05.2026 20:26 Ответить
А вони йому, ти спочатку заплати , а потім перетинай ормузську протоку
показать весь комментарий
20.05.2026 20:29 Ответить
Шось я зовсім запутався - так Доні переміг Іран, чи ні?
показать весь комментарий
20.05.2026 20:29 Ответить
Так він же його тижнів зо два тому повністю знищив
показать весь комментарий
20.05.2026 20:45 Ответить
Та пздц! Зуб даю! Я же, емае, Трамп, подумал Трамп).
показать весь комментарий
20.05.2026 20:29 Ответить
іран без черги вліз с погрозами. це попередження трампа повинно було бути перед іранським. ну най буде. а тепер позачергова погроза ірану повинна бути!! ))
показать весь комментарий
20.05.2026 20:32 Ответить
Іран вже призначив 50 лямів за голову трампона. Буде скеглити далі, буде 100, рано чи пізно виконавец знайдеться.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:37 Ответить
Нам усім смішно з цього сільського божевільного, але боюся він скоро увійде у відкритий союз із рашкою і постачатиме їй зброю.

Потрібно викопати Кравчука з могили і повісити поруч із ще живим Кучмою за Булапештський мемерандум
показать весь комментарий
20.05.2026 20:41 Ответить
За це можна бути спокійним, поки кацапи ходять під китайцями, навіть на всю голову трампонутий Трамп їм зброю не підгонить
показать весь комментарий
20.05.2026 20:44 Ответить
Так кажуть же Трамп розгромив Іран 5 разів
показать весь комментарий
20.05.2026 20:44 Ответить
Іду на Ви - Трамп
показать весь комментарий
20.05.2026 20:47 Ответить
100500 трапмонівське попередження.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:50 Ответить
Він пам'ятає щось довше 5 хвилин тому?
показать весь комментарий
20.05.2026 20:54 Ответить
Скоріш за все іранцям до лампи беззубе скавчання облізлої шавки...як нам на скиглення *****.
показать весь комментарий
20.05.2026 20:56 Ответить
 
 