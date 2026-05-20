Трамп предупредил Иран: "Или договор, или неприятные меры"
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном вступают в завершающую стадию и могут завершиться в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Reuters.
Финал переговоров и риск силового сценария
Трамп отметил, что стороны приблизились к финальному решению. По его словам, США готовы как к заключению соглашения, так и к более жестким действиям в случае провала переговоров.
"Мы находимся на финальной стадии урегулирования ситуации с Ираном. Посмотрим, что будет дальше: либо договор, либо неприятные шаги, хотя надеюсь, что до этого не дойдет", — заявил он.
Президент подчеркнул, что Вашингтон не стремится к эскалации, но не исключает применения силы. Он также добавил, что не хочет новых жертв и не спешит с окончательными решениями.
Напряжение растет и появляются новые сигналы
Иран со своей стороны обвинил США в подготовке возможных боевых действий и предупредил о жестком ответе. В Тегеране заявляют о признаках подготовки новых ударов.
На фоне напряженности продолжаются дипломатические контакты. В Иран прибыл министр внутренних дел Пакистана для очередного раунда переговоров. Также иранская сторона передала США новое предложение, которое частично повторяет предыдущие условия, в частности относительно санкций и безопасности.
Ситуация вокруг Ормузского пролива остается сложной. Это уже влияет на энергетические рынки. Некоторые страны фиксируют рост судоходства, но уровень перевозок все еще ниже довоенного.
По данным источника, боевые действия в регионе продолжаются с переменной интенсивностью. Стороны обмениваются ударами и заявлениями, но стабильного результата дипломатия пока не дает.
- Ранее Трамп рассматривал возможность удара по Ирану, однако отказался от этого после обращений союзников в регионе. Они предупреждали о риске масштабного конфликта и серьезных экономических последствиях.
