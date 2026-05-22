Рютте має план, як утримати США в НАТО через оборонні угоди, - Politico

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пропонує нову стратегію для збереження участі США в Альянсі, зосереджену на вигідних для Вашингтона оборонних контрактах і зростанні виробництва озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Politico із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Як повідомляють джерела, план Рютте полягає у просуванні масштабного розширення оборонного виробництва та укладенні нових угод, вигідних передусім для Вашингтона. Це має стати ключовим елементом підготовки до липневого саміту НАТО в Анкарі.

За словами дипломатів, ініціатива спрямована як на подолання дефіцитів у європейській оборонній промисловості, так і на створення економічних стимулів, які можуть знайти підтримку у США.

Європейська промислова конкуренція та внутрішні суперечності в Альянсі

Водночас реалізація плану може викликати напруженість із Європейським Союзом, який просуває власні програми розвитку оборонної промисловості та фінансові інструменти для її підтримки.

За оцінками експертів, ключовим викликом для Рютте є обмежений вплив НАТО на реальні виробничі рішення, оскільки закупівлі зброї залишаються у компетенції національних урядів.

Ставка на конкретні результати до саміту НАТО

Очікується, що на саміті в Анкарі союзники представлять нові зобов’язання щодо оборонного виробництва, включно з контрактами та спільними проєктами з американськими оборонними компаніями.

Також планується оновлення програм взаємодії НАТО з оборонною промисловістю та можливе оголошення нових закупівель, зокрема заміни застарілих літаків дальнього радіолокаційного виявлення на сучасні платформи.

