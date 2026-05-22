Рютте має план, як утримати США в НАТО через оборонні угоди, - Politico
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пропонує нову стратегію для збереження участі США в Альянсі, зосереджену на вигідних для Вашингтона оборонних контрактах і зростанні виробництва озброєнь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Politico із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Як повідомляють джерела, план Рютте полягає у просуванні масштабного розширення оборонного виробництва та укладенні нових угод, вигідних передусім для Вашингтона. Це має стати ключовим елементом підготовки до липневого саміту НАТО в Анкарі.
За словами дипломатів, ініціатива спрямована як на подолання дефіцитів у європейській оборонній промисловості, так і на створення економічних стимулів, які можуть знайти підтримку у США.
Європейська промислова конкуренція та внутрішні суперечності в Альянсі
Водночас реалізація плану може викликати напруженість із Європейським Союзом, який просуває власні програми розвитку оборонної промисловості та фінансові інструменти для її підтримки.
За оцінками експертів, ключовим викликом для Рютте є обмежений вплив НАТО на реальні виробничі рішення, оскільки закупівлі зброї залишаються у компетенції національних урядів.
Ставка на конкретні результати до саміту НАТО
Очікується, що на саміті в Анкарі союзники представлять нові зобов’язання щодо оборонного виробництва, включно з контрактами та спільними проєктами з американськими оборонними компаніями.
Також планується оновлення програм взаємодії НАТО з оборонною промисловістю та можливе оголошення нових закупівель, зокрема заміни застарілих літаків дальнього радіолокаційного виявлення на сучасні платформи.
Тут будут ловить по кафе и джимам сотни тысяч мужиков 18-50 и отправлять их в окопы через океан? Или соблазнять миллиоными контрактами? Или может сразу запускать тысячи ядерных зарядов в том числе и на Китай?
Максимум что возможно это помощь примерно в половину как максимум от того что получала Украина в 22-24 годах и возможно пару символических бомбежек с предварительным согласованием с Москвой.
Если европейцы не намерены стоять насмерть ( в том числе и за все современные ништяки вроде гей парадов, негров на шее, исламизацию и феминизм в законе), то помощь США никакой стратегической роли не сыграет.
Моё такое мнение, что если бы в 22 м году напали на Польшу, то сейчас 80-90% Европы было бы оккупировано ( уж Лиссабон и Мадрид с Римом точно), а в Украине выбирали бы между Мураевым и Медведчуком в финале выборов, без единого выстрела или бомбы.
а якби кацапи напали на Польшу у 22му, то їхні 20-ті кілометрові колони розвалили би натівською авіацією десь за день. далі б спалили всю логістику і відключили весь зв'язок. нагадати з якими раціями вони поперлися в Україну?