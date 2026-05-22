Рютте має план, як утримати США в НАТО через оборонні угоди, - Politico

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пропонує нову стратегію для збереження участі США в Альянсі, зосереджену на вигідних для Вашингтона оборонних контрактах і зростанні виробництва озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Politico із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Як повідомляють джерела, план Рютте полягає у просуванні масштабного розширення оборонного виробництва та укладенні нових угод, вигідних передусім для Вашингтона. Це має стати ключовим елементом підготовки до липневого саміту НАТО в Анкарі.

За словами дипломатів, ініціатива спрямована як на подолання дефіцитів у європейській оборонній промисловості, так і на створення економічних стимулів, які можуть знайти підтримку у США.

Європейська промислова конкуренція та внутрішні суперечності в Альянсі

Водночас реалізація плану може викликати напруженість із Європейським Союзом, який просуває власні програми розвитку оборонної промисловості та фінансові інструменти для її підтримки.

За оцінками експертів, ключовим викликом для Рютте є обмежений вплив НАТО на реальні виробничі рішення, оскільки закупівлі зброї залишаються у компетенції національних урядів.

Ставка на конкретні результати до саміту НАТО

Очікується, що на саміті в Анкарі союзники представлять нові зобов’язання щодо оборонного виробництва, включно з контрактами та спільними проєктами з американськими оборонними компаніями.

Також планується оновлення програм взаємодії НАТО з оборонною промисловістю та можливе оголошення нових закупівель, зокрема заміни застарілих літаків дальнього радіолокаційного виявлення на сучасні платформи.

Це справедливо. Якщо в Європі немає своїх армій вони повинні годувати американську. Але у них немає грошей навіть на це.
22.05.2026 09:44 Відповісти
так вони навіть не чужу армію збираються годувати а чужу промисловість (американську), для цього США не потрібно "утримуватись" в НАТО. 🤔
22.05.2026 10:03 Відповісти
В НАТО или не в НАТО, как вы себе представляете что США будет защищать 600 миллионную Европу от 135 миллионой РФ?
Тут будут ловить по кафе и джимам сотни тысяч мужиков 18-50 и отправлять их в окопы через океан? Или соблазнять миллиоными контрактами? Или может сразу запускать тысячи ядерных зарядов в том числе и на Китай?
Максимум что возможно это помощь примерно в половину как максимум от того что получала Украина в 22-24 годах и возможно пару символических бомбежек с предварительным согласованием с Москвой.
Если европейцы не намерены стоять насмерть ( в том числе и за все современные ништяки вроде гей парадов, негров на шее, исламизацию и феминизм в законе), то помощь США никакой стратегической роли не сыграет.
Моё такое мнение, что если бы в 22 м году напали на Польшу, то сейчас 80-90% Европы было бы оккупировано ( уж Лиссабон и Мадрид с Римом точно), а в Украине выбирали бы между Мураевым и Медведчуком в финале выборов, без единого выстрела или бомбы.
22.05.2026 10:21 Відповісти
як штатам захистити Європу від рашки? перш за все авіацією, флотом, та крилатими ракетами. повністю закрити небо і ввести морську блокаду, завдати ракетних ударів по аеродромам, стратегічним підприємствам і штабам. а сухопутну частину звалити уже на самих європейців.
а якби кацапи напали на Польшу у 22му, то їхні 20-ті кілометрові колони розвалили би натівською авіацією десь за день. далі б спалили всю логістику і відключили весь зв'язок. нагадати з якими раціями вони поперлися в Україну?
22.05.2026 10:37 Відповісти
У листопаді бикування закінчиться.
22.05.2026 10:41 Відповісти
Есть ли у вас план мистер Фикс ? Есть ли у меня план, да у меня есть даже три плана
22.05.2026 10:51 Відповісти
Рюттє вже продався Трампу. Він втупу лобіює закупівлю амерського хламу, який після натискання однієї кнопки перетворюється взагалі на металобрухт, якщо виключені системи управління. Зараз Трампон - союзник Путіна. І якщо Рашка попре на Європу, амери відключать свою техніку в Європі. У Європи є важка промисловість, на відміну від Америки, де лише існує зборка з готових комплектуючих. Гоніть в шею цього Рютце разом з амерами,, які взагалі хочуть вийти з Європи.
