Швеція підтримує вступ України до НАТО, - міністр оборони

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати шлях до вступу в НАТО та Європейський Союз.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю Politico.

Що заявив міністр оборони Швеції

Йонсон наголосив, що всі європейські країни мають право вступати до НАТО, якщо відповідають вимогам Альянсу.

За його словами, жодна країна не повинна мати права вето на вступ інших держав.

Водночас міністр визнав, що серед союзників наразі немає консенсусу щодо членства України в НАТО.

Чому Швеція підтримує Україну

Пол Йонсон заявив, що Україна може стати важливим елементом європейської безпеки.

Серед аргументів він назвав масштаб української армії, військові інновації та потенціал оборонної промисловості.

Міністр також звернув увагу на швидкий розвиток українського оборонного сектору після початку повномасштабної війни.

Що кажуть про оборонну промисловість України

За словами Йонсона, Україна створила один із найефективніших оборонних ринків у Європі.

Він зазначив, що після вторгнення РФ Україна дерегулювала оборонний сектор, частково приватизувала його та відкрила для конкуренції, що дозволило швидко наростити виробництво озброєння.

