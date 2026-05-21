Начальник Генштабу Чехії підтримав вступ України до НАТО

Начальник Генерального штабу Чеської армії Карел Рехка заявив, що вступ України до НАТО має стати наступним "логічним кроком".

Що заявили у Чехії

За словами Рехки, Україна вже продемонструвала свою важливість для європейської системи безпеки.

"Україна – не просто споживач послуг безпеки, вона також і постачальник послуг безпеки", – заявив начальник Генштабу Чехії.

Він також наголосив на важливості євроатлантичної інтеграції Києва.

Що заважає вступу України до НАТО

Рехка визнав, що ухвалення остаточного рішення буде складним через політичні нюанси.

"Йдеться про політичний консенсус, але саме в цьому напрямку ми маємо рухатися", – зазначив він.

За інформацією Politico, Україна тривалий час стикається з опором щодо вступу до НАТО з боку окремих союзників, зокрема Німеччини та США.

Видання також зазначає, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому тема членства України в НАТО майже зникла з міжнародного порядку денного.

Сьогодні українська армія сама боєздатна на теренах Європи, але політичне керівництво країни саме корумповане в світі. За армію завдячую минулій владі і тодішньому Верховному головкому Порошенку, а за політичне керівництво сьогодні велика подяка 73%.
21.05.2026 17:04 Відповісти
Таке враження, що він тільки-но з дворічного запою і думає, що в шатах, все ще, президент Байден.
21.05.2026 17:07 Відповісти
Від нього щось залежить у даному питанні?
21.05.2026 17:32 Відповісти
Повоевать вам с рахой нужно. Годиков 5-6. А потом может и консенсус будет какой-то.
21.05.2026 18:53 Відповісти
 
 