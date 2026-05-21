Начальник Генштабу Чехії підтримав вступ України до НАТО, - ЗМІ

Начальник Генерального штабу Чеської армії Карел Рехка заявив, що вступ України до НАТО має стати наступним "логічним кроком".

Що заявили у Чехії

За словами Рехки, Україна вже продемонструвала свою важливість для європейської системи безпеки.

"Україна – не просто споживач послуг безпеки, вона також і постачальник послуг безпеки", – заявив начальник Генштабу Чехії.

Він також наголосив на важливості євроатлантичної інтеграції Києва.

Що заважає вступу України до НАТО

Рехка визнав, що ухвалення остаточного рішення буде складним через політичні нюанси.

"Йдеться про політичний консенсус, але саме в цьому напрямку ми маємо рухатися", – зазначив він.

За інформацією Politico, Україна тривалий час стикається з опором щодо вступу до НАТО з боку окремих союзників, зокрема Німеччини та США.

Видання також зазначає, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому тема членства України в НАТО майже зникла з міжнародного порядку денного.

