Начальник Генштаба Чехии поддержал вступление Украины в НАТО

Начальник Генерального штаба Чешской армии Карел Рехка заявил, что вступление Украины в НАТО должно стать следующим "логичным шагом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Что заявили в Чехии

По словам Рехки, Украина уже продемонстрировала свою важность для европейской системы безопасности.

"Украина – не просто потребитель услуг безопасности, она также и поставщик услуг безопасности", – заявил начальник Генштаба Чехии.

Он также подчеркнул важность евроатлантической интеграции Киева.

Что мешает вступлению Украины в НАТО

Рехка признал, что принятие окончательного решения будет сложным из-за политических нюансов.

"Речь идет о политическом консенсусе, но именно в этом направлении мы должны двигаться", – отметил он.

По информации Politico, Украина длительное время сталкивается с сопротивлением вступлению в НАТО со стороны отдельных союзников, в частности Германии и США.

Издание также отмечает, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом тема членства Украины в НАТО почти исчезла из международной повестки дня.

Сьогодні українська армія сама боєздатна на теренах Європи, але політичне керівництво країни саме корумповане в світі. За армію завдячую минулій владі і тодішньому Верховному головкому Порошенку, а за політичне керівництво сьогодні велика подяка 73%.
21.05.2026 17:04 Ответить
Таке враження, що він тільки-но з дворічного запою і думає, що в шатах, все ще, президент Байден.
21.05.2026 17:07 Ответить
Від нього щось залежить у даному питанні?
21.05.2026 17:32 Ответить
Повоевать вам с рахой нужно. Годиков 5-6. А потом может и консенсус будет какой-то.
21.05.2026 18:53 Ответить
 
 