Начальник Генштаба Чехии поддержал вступление Украины в НАТО, - СМИ
Начальник Генерального штаба Чешской армии Карел Рехка заявил, что вступление Украины в НАТО должно стать следующим "логичным шагом".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Что заявили в Чехии
По словам Рехки, Украина уже продемонстрировала свою важность для европейской системы безопасности.
"Украина – не просто потребитель услуг безопасности, она также и поставщик услуг безопасности", – заявил начальник Генштаба Чехии.
Он также подчеркнул важность евроатлантической интеграции Киева.
Что мешает вступлению Украины в НАТО
Рехка признал, что принятие окончательного решения будет сложным из-за политических нюансов.
"Речь идет о политическом консенсусе, но именно в этом направлении мы должны двигаться", – отметил он.
По информации Politico, Украина длительное время сталкивается с сопротивлением вступлению в НАТО со стороны отдельных союзников, в частности Германии и США.
Издание также отмечает, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом тема членства Украины в НАТО почти исчезла из международной повестки дня.
