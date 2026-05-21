Начальник Генштаба Чехии поддержал вступление Украины в НАТО, - СМИ

Начальник Генерального штаба Чешской армии Карел Рехка заявил, что вступление Украины в НАТО должно стать следующим "логичным шагом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Что заявили в Чехии

По словам Рехки, Украина уже продемонстрировала свою важность для европейской системы безопасности.

"Украина – не просто потребитель услуг безопасности, она также и поставщик услуг безопасности", – заявил начальник Генштаба Чехии.

Он также подчеркнул важность евроатлантической интеграции Киева.

Что мешает вступлению Украины в НАТО

Рехка признал, что принятие окончательного решения будет сложным из-за политических нюансов.

"Речь идет о политическом консенсусе, но именно в этом направлении мы должны двигаться", – отметил он.

По информации Politico, Украина длительное время сталкивается с сопротивлением вступлению в НАТО со стороны отдельных союзников, в частности Германии и США.

Издание также отмечает, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом тема членства Украины в НАТО почти исчезла из международной повестки дня.

Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества: ПВО, F-16, HIMARS и технологическое превосходство