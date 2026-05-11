Україна і НАТО визначили ключові напрями співпраці у межах Спільного центру підготовки та аналізу JATEC, - Міноборони
Україна та НАТО узгодили основні напрями подальшої взаємодії у межах діяльності Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), який працює у Польщі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.
Рішення ухвалили під час засідання Ради Україна–НАТО, яке відбулось під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте за участю командувача НАТО з трансформації адмірала П'єра Вандьє.
Досвід українських Сил оборони
Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк наголосив, що бойовий досвід українських захисників є унікальним і може стати основою нових спільних проєктів із країнами-членами Альянсу:ї
"Актуальний бойовий досвід Сил оборони України – унікальна можливість для НАТО започаткувати нові формати співпраці у межах діяльності JATEC".
Пріоритети співпраці на 2026 рік
Мойсюк окреслив основні напрями діяльності JATEC:
- підвищення рівня освіти і підготовки військовослужбовців, розвиток сержантського корпусу;
- розширення інноваційної діяльності та оперативного експериментування;
- удосконалення оборонної аналітики та прогнозування дій противника за допомогою штучного інтелекту;
- розвиток проєктів у сфері радіоелектронної боротьби і навігаційних систем;
- забезпечення взаємосумісності між збройними силами України та НАТО.
Мойсюк зазначив, що JATEC має на меті охопити весь цикл діяльності військовослужбовця – від освіти й тренувань до ухвалення рішень на основі сучасних аналітичних систем та інструментів ситуаційної обізнаності.
Інтеграція стандартів
Усі активності в межах програми JATEC мають перетворитися на практичну сумісність у процедурах, протоколах зв’язку та використанні озброєння між Україною і країнами НАТО.
Заступник міністра висловив подяку Альянсу за консолідовану підтримку України та наголосив на спільній меті – підвищенні стійкості й оборонних можливостей держави.
Що передувало
