Украина и НАТО определили ключевые направления сотрудничества в рамках Совместного центра подготовки и анализа JATEC, - Минобороны
Украина и НАТО согласовали основные направления дальнейшего взаимодействия в рамках деятельности Совместного центра по анализу, подготовке и образованию (JATEC), который работает в Польше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.
Решение было принято во время заседания Совета Украина-НАТО, которое состоялось под председательством генерального секретаря Альянса Марка Рютте при участии командующего НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье.
Опыт украинских Сил обороны
Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк подчеркнул, что боевой опыт украинских защитников является уникальным и может стать основой новых совместных проектов со странами-членами Альянса:
"Актуальный боевой опыт Сил обороны Украины – уникальная возможность для НАТО инициировать новые форматы сотрудничества в рамках деятельности JATEC".
Приоритеты сотрудничества на 2026 год
Мойсюк обозначил основные направления деятельности JATEC:
- повышение уровня образования и подготовки военнослужащих, развитие сержантского корпуса;
- расширение инновационной деятельности и оперативного экспериментирования;
- совершенствование оборонной аналитики и прогнозирования действий противника с помощью искусственного интеллекта;
- развитие проектов в сфере радиоэлектронной борьбы и навигационных систем;
- обеспечение взаимосовместимости между вооруженными силами Украины и НАТО.
Мойсюк отметил, что JATEC ставит целью охватить весь цикл деятельности военнослужащего – от образования и тренировок до принятия решений на основе современных аналитических систем и инструментов ситуационной осведомленности.
Интеграция стандартов
Все мероприятия в рамках программы JATEC должны привести к практической совместимости в процедурах, протоколах связи и использовании вооружения между Украиной и странами НАТО.
Заместитель министра выразил благодарность Альянсу за консолидированную поддержку Украины и подчеркнул общую цель – повышение устойчивости и оборонных возможностей государства.
