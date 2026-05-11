Украина и НАТО определили ключевые направления сотрудничества в рамках Совместного центра подготовки и анализа JATEC, - Минобороны

Украина и НАТО согласовали основные направления дальнейшего взаимодействия в рамках деятельности Совместного центра по анализу, подготовке и образованию (JATEC), который работает в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Министерство обороны Украины.

Решение было принято во время заседания Совета Украина-НАТО, которое состоялось под председательством генерального секретаря Альянса Марка Рютте при участии командующего НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье.

Опыт украинских Сил обороны

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк подчеркнул, что боевой опыт украинских защитников является уникальным и может стать основой новых совместных проектов со странами-членами Альянса:

"Актуальный боевой опыт Сил обороны Украины – уникальная возможность для НАТО инициировать новые форматы сотрудничества в рамках деятельности JATEC".

Приоритеты сотрудничества на 2026 год

Мойсюк обозначил основные направления деятельности JATEC:

повышение уровня образования и подготовки военнослужащих, развитие сержантского корпуса;

расширение инновационной деятельности и оперативного экспериментирования;

совершенствование оборонной аналитики и прогнозирования действий противника с помощью искусственного интеллекта;

развитие проектов в сфере радиоэлектронной борьбы и навигационных систем;

обеспечение взаимосовместимости между вооруженными силами Украины и НАТО.

Мойсюк отметил, что JATEC ставит целью охватить весь цикл деятельности военнослужащего – от образования и тренировок до принятия решений на основе современных аналитических систем и инструментов ситуационной осведомленности.

Интеграция стандартов

Все мероприятия в рамках программы JATEC должны привести к практической совместимости в процедурах, протоколах связи и использовании вооружения между Украиной и странами НАТО.

Заместитель министра выразил благодарность Альянсу за консолидированную поддержку Украины и подчеркнул общую цель – повышение устойчивости и оборонных возможностей государства.

