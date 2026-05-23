Швеция поддерживает вступление Украины в НАТО, - министр обороны
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина должна иметь возможность вступить в НАТО и Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Politico.
Что заявил министр обороны Швеции
Йонсон подчеркнул, что все европейские страны имеют право вступать в НАТО, если соответствуют требованиям Альянса.
По его словам, ни одна страна не должна иметь права вето на вступление других государств.
В то же время министр признал, что среди союзников пока нет консенсуса по поводу членства Украины в НАТО.
Почему Швеция поддерживает Украину
Пол Йонсон заявил, что Украина может стать важным элементом европейской безопасности.
Среди аргументов он назвал масштаб украинской армии, военные инновации и потенциал оборонной промышленности.
Министр также обратил внимание на быстрое развитие украинского оборонного сектора после начала полномасштабной войны.
Что говорят об оборонной промышленности Украины
По словам Йонсона, Украина создала один из самых эффективных оборонных рынков в Европе.
Он отметил, что после вторжения РФ Украина дерегулировала оборонный сектор, частично приватизировала его и открыла для конкуренции, что позволило быстро нарастить производство вооружения.
