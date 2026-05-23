УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15973 відвідувача онлайн
Новини Безпека Європи Загроза агресії РФ для Європи
328 5

Ізолювати російські банки та збивати літаки: Павел закликав НАТО "показати зуби" Росії у відповідь на провокації

Петр Павел закликав НАТО показати зуби Росії

Президент Чехії Петр Павел закликав НАТО "показати зуби" у відповідь на постійні спроби Росії випробувати рішучість Альянсу на його східному фланзі. Він запропонував низку заходів, серед яких — відключення РФ від інтернету, ізоляція її банків від світових фінансових систем та збиття винищувачів, які порушують повітряний простір союзників.

Про це він сказав у розмові із The Guardian у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

НАТО має зайняти тверду позицію 

Павел закликав до "достатньо рішучих, можливо, навіть асиметричних" відповідей на провокаційну поведінку Москви проти Альянсу, зазначивши, що в іншому разі існує ризик посилення дій із боку Кремля.

Він висловив розчарування "браком рішучості США у тиску на Росію", хоча від прямої критики Трампа утримався.

Президент Чехії зазначив, що не вважає, що "будь-яка пряма критика Сполучених Штатів допоможе на цьому етапі".

Натомість він зосередився на необхідності спонукати членів НАТО зайняти тверду позицію щодо Росії. Він зазначив, що після незаконної анексії Криму в 2014 році Москва вивчила, як діє НАТО, і "розробила стиль поведінки, який майже досягає порогу для застосування статті 5, але завжди залишається трохи нижче цього рівня".

За словами Павела, російські військові часом просто сміялися з паралічу прийняття рішень в Альянсі.

"Коли я запитував їх, навіщо вони влаштовують ці провокації в повітрі, зближення на небезпечну відстань чи обльоти військових кораблів у Чорному чи Балтійському морях, вони відповідали: "Тому що ми можемо". Це саме та поведінка, яку ми самі їм дозволили", - зазначив він.

"Після анексії Криму ми неодноразово обговорювали можливість продовження агресії, але найбільше я побоювався не відкритої військової агресії проти країни-члена НАТО, а скоріше провокації, яка не досягатиме порогу, передбаченого статтею 5", - сказав Павел.

Читайте також: Невигідний мир для України матиме наслідки для Європи на десятиліття, - Павел

Запропоновані кроки 

На думку чеського лідера, якщо деякі європейські лідери "завжди віддаватимуть перевагу дипломатичному вирішенню, навіть попри те, що росіяни не виявляють до цього жодної готовності", НАТО ризикує розколотися і втратити здатність діяти.

"Росія, на жаль, не розуміє мови люб’язностей. Вони здебільшого розуміють мову сили, яка в ідеалі підкріплена діями… якщо порушення повітряного простору НАТО триватимуть, нам доведеться ухвалити рішення про збиття як безпілотних, так і пілотованих літальних апаратів", - вважає політик.

Павел зазначив, що альянс також має розглянути "асиметричні" заходи, "які не вбивають людей, але є достатньо чутливими, щоб змусити Росію зрозуміти, що це не той шлях, яким їм слід іти".

"Наприклад, відключення інтернету чи супутників — ви ж бачили, яке значення мав Starlink на полі бою — або відключення російських банків від фінансової системи", - сказав Павел.

Читайте також: Каллас розкритикувала стан оборонного виробництва Європи

Критика Європи

Окрім цього, президент Чехії розкритикував Європу за те, що вона не спромоглася чітко визначити свою політику щодо Росії та те, який вигляд може мати потенційна архітектура безпеки у повоєнний період.

"Натомість ми здебільшого чекаємо на те, що скажуть у Вашингтоні", - зазначив він.

"Хоча навіть США, можливо, були б раді, якби Європа проявляла більше активності. Якщо ми не виступатимемо з власними пропозиціями, то виглядатимемо слабкими або дезорієнтованими", - переконаний Павел.

На думку президента Чехії, найкращий момент для посилення тиску на Росію був минулого року, коли вона переживала труднощі в економічному та військовому плані, але війна США та Ізраїлю проти Ірану зіграла на руку Москві, збільшивши її доходи від продажу нафти.

Проте Росія все одно залишається у скрутному становищі, і Європа та США мають зробити "фінальний ривок" у питанні санкцій, щоб змусити її сісти за стіл переговорів, вважає він.

Читайте також: Естонія готова до можливої агресії РФ краще, ніж НАТО в цілому, - міністр оборони Певкур

Автор: 

НАТО (7187) провокація (789) росія (70111) Павел Петр (223)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ось що означає президент Генерал !

а не чотирижди дезертир

.
показати весь коментар
23.05.2026 02:15 Відповісти
Ну як бути точним , то не дезертир , а ухилянт . Навіть сзчшника не причепиш , особливо після пояснень тцкшників як вони повістки вручали .....
показати весь коментар
23.05.2026 02:23 Відповісти
«Путін ще пошкодує про те, що почав вторгнення в Україну». Саме так, якщо вірити неофіційній інформації, лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито сказав Трампу під час особистого спілкування.
показати весь коментар
23.05.2026 02:27 Відповісти
путін справді може пошкодувати, якщо колись буде здатен усвідомити масштаб того, що зробив.
Він не лише не знищив Україну, але і послабив Росію, продав її майбутнє, зруйнував залишки її геополітичної автономії і відкрив Китаю шлях до повільного контролю над країною, яка ще донедавна уявляла себе імперією.
показати весь коментар
23.05.2026 02:33 Відповісти
Теоретично блок НАТО створювали для протидії СРСР. СРСР розпався і на його місці зявився імперіалістичний *********. І що ж робить блок НАТО у відповідь на війну на європейському континенті яку розпочав наступник СРСР *********? Пасивно чекає поки з *********ом розбереться Україна яка не є членом НАТО і жодних зобовязань по захисту Європи не має? Якщо це так, а саме так це виглядає, то блок НАТО нікчемний і існування блоку немає сенсу. За 12 років війни в Україні блок НАТО не спромігся створити дієздатну армію та ППО. Це надихає ***** і мотивуватиме його наступників якщо кацапам вдасться хоч щось загарбати силою зброї в Україні. Саме тоді де факто наступить кінець повоєнного світового порядку. Будь які розмови про мир ціною зміни кордонів підривають світовий порядок заснований на силі Права.
показати весь коментар
23.05.2026 02:39 Відповісти
 
 