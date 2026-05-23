Ізолювати російські банки та збивати літаки: Павел закликав НАТО "показати зуби" Росії у відповідь на провокації

Президент Чехії Петр Павел закликав НАТО "показати зуби" у відповідь на постійні спроби Росії випробувати рішучість Альянсу на його східному фланзі. Він запропонував низку заходів, серед яких — відключення РФ від інтернету, ізоляція її банків від світових фінансових систем та збиття винищувачів, які порушують повітряний простір союзників.

Про це він сказав у розмові із The Guardian у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

НАТО має зайняти тверду позицію

Павел закликав до "достатньо рішучих, можливо, навіть асиметричних" відповідей на провокаційну поведінку Москви проти Альянсу, зазначивши, що в іншому разі існує ризик посилення дій із боку Кремля.

Він висловив розчарування "браком рішучості США у тиску на Росію", хоча від прямої критики Трампа утримався.

Президент Чехії зазначив, що не вважає, що "будь-яка пряма критика Сполучених Штатів допоможе на цьому етапі".

Натомість він зосередився на необхідності спонукати членів НАТО зайняти тверду позицію щодо Росії. Він зазначив, що після незаконної анексії Криму в 2014 році Москва вивчила, як діє НАТО, і "розробила стиль поведінки, який майже досягає порогу для застосування статті 5, але завжди залишається трохи нижче цього рівня".

За словами Павела, російські військові часом просто сміялися з паралічу прийняття рішень в Альянсі.

"Коли я запитував їх, навіщо вони влаштовують ці провокації в повітрі, зближення на небезпечну відстань чи обльоти військових кораблів у Чорному чи Балтійському морях, вони відповідали: "Тому що ми можемо". Це саме та поведінка, яку ми самі їм дозволили", - зазначив він.

"Після анексії Криму ми неодноразово обговорювали можливість продовження агресії, але найбільше я побоювався не відкритої військової агресії проти країни-члена НАТО, а скоріше провокації, яка не досягатиме порогу, передбаченого статтею 5", - сказав Павел.

Читайте також: Невигідний мир для України матиме наслідки для Європи на десятиліття, - Павел

Запропоновані кроки

На думку чеського лідера, якщо деякі європейські лідери "завжди віддаватимуть перевагу дипломатичному вирішенню, навіть попри те, що росіяни не виявляють до цього жодної готовності", НАТО ризикує розколотися і втратити здатність діяти.

"Росія, на жаль, не розуміє мови люб’язностей. Вони здебільшого розуміють мову сили, яка в ідеалі підкріплена діями… якщо порушення повітряного простору НАТО триватимуть, нам доведеться ухвалити рішення про збиття як безпілотних, так і пілотованих літальних апаратів", - вважає політик.

Павел зазначив, що альянс також має розглянути "асиметричні" заходи, "які не вбивають людей, але є достатньо чутливими, щоб змусити Росію зрозуміти, що це не той шлях, яким їм слід іти".

"Наприклад, відключення інтернету чи супутників — ви ж бачили, яке значення мав Starlink на полі бою — або відключення російських банків від фінансової системи", - сказав Павел.

Читайте також: Каллас розкритикувала стан оборонного виробництва Європи

Критика Європи

Окрім цього, президент Чехії розкритикував Європу за те, що вона не спромоглася чітко визначити свою політику щодо Росії та те, який вигляд може мати потенційна архітектура безпеки у повоєнний період.

"Натомість ми здебільшого чекаємо на те, що скажуть у Вашингтоні", - зазначив він.

"Хоча навіть США, можливо, були б раді, якби Європа проявляла більше активності. Якщо ми не виступатимемо з власними пропозиціями, то виглядатимемо слабкими або дезорієнтованими", - переконаний Павел.

На думку президента Чехії, найкращий момент для посилення тиску на Росію був минулого року, коли вона переживала труднощі в економічному та військовому плані, але війна США та Ізраїлю проти Ірану зіграла на руку Москві, збільшивши її доходи від продажу нафти.

Проте Росія все одно залишається у скрутному становищі, і Європа та США мають зробити "фінальний ривок" у питанні санкцій, щоб змусити її сісти за стіл переговорів, вважає він.

Читайте також: Естонія готова до можливої агресії РФ краще, ніж НАТО в цілому, - міністр оборони Певкур